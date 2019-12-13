Chrome artık, şifrenizin çalınıp çalınmadığını size söyleyecek

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Google'ın şifre kontol özelliği, popüler internet tarayıcısı Chrome sürümlerine de yayılmaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık Chrome'ın masaüstü ve mobil versiyonu, şifrenizin çalınıp çalınmadığı konusunda sizi uyaracak.

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Çalınan şifrelerle eşleştirecek

Chrome 79 sürümü ile birlikte artık Google, mevcut şifrelerinizi, çalınan şifre veritabanlarıyla eşleştirerecek ve herhangi bir eşleşme durumunda ise şifrenizin çalındığını belirtecek. İlk akla gelen soru ise Google'ın bu uygulamasının başka veri ihlalleri ve hack olaylarına yol açıp açmayacağı.

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Google, Chrome'daki şifreleri birden fazla güvenlik katmanı kullanarak diğer veritabanlarıyla eşleştireceğini ve böylece herhangi bir sorun yaşanmayacağını iddia ediyor. Bundan önce de Google, eklentiler yoluyla kullanıcıların şifrelerinin güvenliğini kontrol etmelerini sağlamıştı. Diğer taraftan bakacak olursak, şifrelerimizin internetteki başka veritabanlarında açık bir şekilde durmasından haberdar olmanın da olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.

https://www.theverge.com/2019/12/10/21004434/google-chrome-79-password-protections-security-stolen-password-data-features