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    Guy Ritchie'nin yeni filmi Fountain of Youth'tan ilk fragman yayınlandı

    Guy Ritchie'nin Indiana Jones'a benzetilen yeni filmi Fountain of Youth'tan ilk fragman yayınlandı. Başrollerde John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez yer alıyor.
    Fountain of Youth Tam Boyutta Gör
    Son dönemde daha çok The Gentlemen ve MobLand gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes), diğer yandan yeni filmlere imza atmayı da ihmal etmiyor. Son olarak The Ministry of Ungentlemanly Warfare ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Ritchie, bu yıl iki yeni film birden çıkaracak. Bunlardan ilki Indiana Jones'a benzetilen Fountain of Youth olacak. Apple çatısı altında hayata geçirilen film, bu yaz izleyici ile buluşacak.

    Fountain of Youth, 23 Mayıs'ta Apple TV+'ta Yayınlanacak

    23 Mayıs'ta Apple TV+'ta yayınlanacak olan Fountain of Youth için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple, dün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez'in başrollerini üstlendiği Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

    Guy Ritchie, Fountain of Youth'u "günümüzde geçen Indiana Jones benzeri bir film" olarak tanımlıyor. Zaten yayınlanan ilk fragmanda da Indiana Jones esintileri açıkça görülüyor.

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