Guy Ritchie'nin yeni filmi Fountain of Youth'tan ilk fragman yayınlandı

Fountain of Youth, 23 Mayıs'ta Apple TV+'ta Yayınlanacak
23 Mayıs'ta Apple TV+'ta yayınlanacak olan Fountain of Youth için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple, dün filmden ilk fragmanı yayınladı.
John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez'in başrollerini üstlendiği Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.
Guy Ritchie, Fountain of Youth'u "günümüzde geçen Indiana Jones benzeri bir film" olarak tanımlıyor. Zaten yayınlanan ilk fragmanda da Indiana Jones esintileri açıkça görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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