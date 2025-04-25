Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Guy Ritchie'nin Fountain of Youth filminden yeni fragman yayınlandı

    Indiana Jones serisine benzetilen Fountain of Youth filminden ilk fragman yayınlandı. Guy Ritchie'nin yönettiği filmde John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez rol alıyor.

    Fountain of Youth Tam Boyutta Gör
    Son dönemde daha çok The Gentlemen ve MobLand gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes), bu yaz yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yönetmenin Indiana Jones serisine öykünerek çektiği yeni filmi Fountain of Youth, 23 Mayıs'ta Apple TV+'ta yayınlanacak.

    Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan Fountain of Youth için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Fountaiın of Youth, "Günümüzde Geçen Bir Indiana Jones" Olarak Tanımlanıyor

    John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez'in başrollerini üstlendiği Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo ve Stanley Tucci gibi isimler de yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dünyanın en iyi basketbol tahmin sitesi patlak lastikle gidilir mi aga plaka fiyatları telefonunuz bağlanamamaktadır ne demek gta sa hot coffee mod

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Infinix Hot 50 Pro Plus
    Infinix Hot 50 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum