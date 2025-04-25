Guy Ritchie'nin Fountain of Youth filminden yeni fragman yayınlandı

Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan Fountain of Youth için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
Fountaiın of Youth, "Günümüzde Geçen Bir Indiana Jones" Olarak Tanımlanıyor
John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez'in başrollerini üstlendiği Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo ve Stanley Tucci gibi isimler de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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