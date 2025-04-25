Guy Ritchie'nin Fountain of Youth filminden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde daha çok The Gentlemen ve MobLand gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes), bu yaz yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yönetmenin Indiana Jones serisine öykünerek çektiği yeni filmi Fountain of Youth, 23 Mayıs'ta Apple TV+'ta yayınlanacak.

Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan Fountain of Youth için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Yeni Predator filminden beklenen fragman geldi 22 sa. önce eklendi

Fountaiın of Youth, "Günümüzde Geçen Bir Indiana Jones" Olarak Tanımlanıyor

John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez'in başrollerini üstlendiği Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo ve Stanley Tucci gibi isimler de yer alıyor.

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Guy Ritchie'nin Fountain of Youth filminden yeni fragman