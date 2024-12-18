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    Guy Ritchie'nin yeni filmi Fountain of Youth'tan ilk görseller yayınlandı

    Guy Ritchie'nin Indiana Jones serisine benzetilen yeni filmi Fountain of Youth'tan ilk görseller yayınlandı. Başrollerde John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez yer alıyor.
    Guy Ritchie'nin Fountain of Youth filminden lk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin gözde yönetmenlerinden olan Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes), son dönemdeki filmleriyle aynı etkiyi yaratamıyor olsa da yeni işleri hâlâ merakla bekleniyor. Stüdyolar da bu durumun farkında olsa gerek ki yeni Guy Ritchie filmleri üst üste geliyor.

    Bu yıl The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Ritchie, 2025'i de boş geçmeyecek. Yönetmenin yeni filmi Fountain of Youth, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Fountain of Youth, 2025'te Sinemaseverlerle Buluşacak

    Guy Ritchie'nin Fountain of Youth filminden lk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez'in başrollerini üstlendiği Fountain of Youth için tanıtım çalışmalarının başlamasıyla birlikte, filmden ilk görseller paylaşıldı. Entertainment Weekly aracılığıyla paylaşılan bu ilk görseller, Indiana Jones serisini andıran bir filmin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.

    Filmde, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş, meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

    Guy Ritchie'nin Fountain of Youth filminden lk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Guy Ritchie, Fountain of Youth'u "günümüzde geçen Indiana Jones benzeri bir film" olarak tanımlıyor. Film için resmi bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da önümüzdeki yıl sinemalarda gösterime gireceği biliniyor.
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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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