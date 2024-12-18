Guy Ritchie'nin yeni filmi Fountain of Youth'tan ilk görseller yayınlandı

Bu yıl The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Ritchie, 2025'i de boş geçmeyecek. Yönetmenin yeni filmi Fountain of Youth, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.
Fountain of Youth, 2025'te Sinemaseverlerle Buluşacak
Filmde, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş, meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.
Güzel olmuş...