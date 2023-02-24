Eski ve yeni dizilerden oluşan en iyi yaz dizileri (2023)

- Gelmiş geçmiş en iyi yaz dizileri
- 1️⃣ Cennet Mahallesi
- 2️⃣ Yazlıkçılar
- 3️⃣ Son Yaz
- 4️⃣ Koçum Benim
- 5️⃣ Kavak Yelleri
- 6️⃣ İşler Güçler
- 7️⃣ Eyvah Babam
- Yeni çıkan yaz dizileri
- En iyi Netflix yaz dizileri
- Yorumlar
2023 yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kış dönemi dizileri de finallerine doğru ilerliyor. Haliyle yaz dizileri dönemi ufukta bekliyor. Sizler için oluşturduğumuz en iyi yaz dizileri ise bu dönemi keyifli geçirmenizi sağlayacak.
Gelmiş geçmiş en iyi yaz dizileri
Yerli yaz dizileri genellikle Türkiye’de daha farklı bir dönemi ifade ediyor. Bu diziler daha çok eğlenceli ve romantik tonda bir hikâyeyi izleyicilerine sunuyor. Ancak yaz dizileri sayı itibariyle oldukça fazla ve aralarında tercih yapmak hayli zor ve dolayısıyla insanlar “En iyi yaz dizileri hangileri?” şeklinde soruyor. Sizler için oluşturduğumuz en iyi ve en çok izlenen yaz dizileri önerilerimiz bu sorunun cevabını verecek diyebiliriz. O halde hemen yaz dizisi önerilerimize geçelim:
1️⃣ Cennet Mahallesi
- Yayın Tarihi: 2004-2007
- Oyuncular: Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel, Zeki Alasya
- Sezon sayısı: 3 sezon
Cennet Mahallesi, komedi türünü temel alan ve 1981 yılında vizyona giren Gırgıriye filminin dizi versiyonu konumunda. İstanbul’un kenar semti Cennet Mahallesi’nde geçen dizide mahallenin en güzel kızı Sultan ile mahallenin yanık sesli kemancısı Ferhat birbirine aşıktır. Ancak iki tarafın da ailesi nesiller boyunca adeta kanlı bıçaklıdır. Cennet Mahallesi'nin birbirinden renkli karakterleri ile Ferhat ve Sultan bu düşmanlık engelini aşıp mutlu olabilecekler mi? Sanırım bunu öğrenmek için bolca vaktiniz olacak.
2️⃣ Yazlıkçılar
- Yayın Tarihi: 1993-1998
- Oyuncular: Engin Şenkan Ayşe Kökçü Ercan Yazgan
- Sezon sayısı: 6 sezon
İlk olarak TRT1’de ardından Star TV’de yayınlanan ve komedi, macera, dram türündeki Yazlıkçılar, eski yaz dizisi arayanlar için en iyi seçenek diyebiliriz. Bir tatil beldesindeki motelde geçen dizi, buraya gelen insanların tatil serüvenlerini anlatıyor. Tatile sefa yapmaya gelip cefa çekenlerin gösterildiği, komik ve insani ilişkilerin temel alındığı dizi, genel olarak Almanya'da kebapçılık yapan Küt Nuri ile onun evde kalmış, kız kardeşini kandırmaya çalışan, uzaktan akrabası üçkağıtçı Bekir'in etrafında ilerliyor. Bu arada Yazlıkçılar dizisinin oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı Bizimkiler dizisinin oyuncularından oluşmakta. Bizimkiler dizisi de Türk dizi tarihinin en iyi örneklerinden diyebiliriz.
3️⃣ Son Yaz
- Yayın Tarihi: 2021
- Oyuncular: Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit, Birce Akalay
- Sezon sayısı: 2 sezon
O3 Medya imzalı Son Yaz, sadece en çok izlenen yaz dizileri bakımından değil genel olarak yerli diziler açısından da farklı bir dizi olmayı başarmış durumda. Dram ve polisiye türündeki dizide Canan Kara’nın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Canan’ın ölümüyle Kara ailesi dağılmış, Selim inzivaya çekilmiş ve Akgün ise kaçak durumundadır. Ancak bu ailenin toplanması istihbarat çalışanı olan Sare Akay’a bağlı organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekip ile mümkün olacak. Farklı, gizemli hikayesiyle Son Yaz oyuncuları açısından da dikkat çekiyor ve en iyi yaz dizileri arayanlar için güzel bir tercih oluyor.
4️⃣ Koçum Benim
- Yayın Tarihi: 2002-2003
- Oyuncular: Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Engin Altan
- Sezon sayısı: 2 sezon
Koçum Benim, çok bilinmese de aslında 70’li yıllarda çekilen Beyaz Gölge’nin (The White Shadow) son derece başarılı bir uyarlamasıdır. TRT1’de yayınlanan dizide özel bir lisede basketbol koçu olan Can, öğrencilerini sadece spor için değil, yaşam için de eğitir. Koçum Benim bu açıdan sadece spor odaklı olmakla kalmıyor lise öğrencilerinin yaşadığı yoğun duygulara da odaklanıyor. Halen bile izlerken içinde kendinizden bir parça bulabileceğiniz ender yapımlardan birisidir diyebiliriz. Bu bağlamda eski yaz dizileri arıyorsanız Koçum Benim’e mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.
5️⃣ Kavak Yelleri
- Yayın Tarihi: 2007-2011
- Oyuncular: Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Sarp Apak
- Sezon sayısı: 5 sezon
Normalde yaz dizileri kısa süreli olur ancak Kavak Yelleri o kadar iyiydi ki tam 5 sezon ve 170 bölüm sürdü. Efe, Aslı, Deniz ve Mine’nin Urla’da başlayan maceraları İstanbul’a kadar uzanırken ekibe sonradan Atakan, Su ve Güven karakterleri de katılarak zengin bir kadro oluşturulmuş oldu. Ergenlikten başlayan hikaye, ideallere, üniversiteye, kariyer planlarına ve evliliğe kadar uzandı ve Kavak Yelleri en iyi yerli yaz dizisi örneklerinden birisi haline geldi.
6️⃣ İşler Güçler
- Yayın Tarihi: 2012-2013
- Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz
- Sezon sayısı: 1 sezon
Komedi türündeki en iyi yaz dizileri arasında gösterilen İşler Güçler’in hem yönetmen koltuğunda hem de senaryosunda Selçuk Aydemir bulunuyor. Dizide film çekme hayalleri bulunan Ahmet, Murat ve Sadi karakterleri ve onların başından geçenleri izliyoruz. Başrollerimiz hayallerindeki filmi çekmek için Meslek Hikâyeleri adlı bir belgesel programında sunuculuk yapıyorlar ve bu program onlara mutlaka para kazandırmak zorundadır. Ancak hiçbir şey düşündükleri kadar kolay ilerlemeyecektir.
7️⃣ Eyvah Babam
- Yayın Tarihi: 1998-2000
- Oyuncular: Haluk Bilginer, Yıldız Asyalı
- Sezon sayısı: 2 sezon
Başrollerini Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı’nın paylaştığı, yönetmenliğini ve senaristliğini Ünal Küpeli'nin üstlendiği, eski yaz dizileri bakımından en iyi işlerden birisi olan Eyvah Babam, adından da anlaşılacağı üzere bir baba-kız ilişkisini temel alıyor.
Kızı Ece’nin büyüdüğünü kabul edemeyen tatlı sert rolündeki Sedat, kızının yakınına adeta erkek sinek dahi yaklaştırmıyordur. Bu yüzde Sedat, Ece’ye özellikle erkek arkadaş konusunda asla rahat vermez ancak Ece, pembe yalanlarla durumu sürekli kurtarma çabasındadır. Dizi iki sezon ve 39 bölüm yayınlansa da devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile hikaye devam ettirilmiştir.
Yeni çıkan yaz dizileri
- İyilik
- Ah Nerede
- Gül Masalı
- Seversin
- Sevmek Zamanı
- Balkan Ninnisi
- İçimizdeki Ateş
En iyi Netflix yaz dizileri
- Wednesday
- Winx Efsanesi: Kader
- Sex Education
- Never Hava I Ever
- Elite
- Lucifer
- Ragnarok
Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek isteyenler için birbirinden güzel yaz dizileri tavsiyelerinde bulunduğumuz en iyi yaz dizileri içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni yaz dizileri kadar eski yaz dizileri arayanlar için de listemize çeşitli yapımları ekledik. Özellikle eski Türk TV yapımlarının samimiyetini arayanlar için önerdiğimiz diziler sadece yaz dizisi arayanlar için değil dönemi özleyenler için de güzel tercih olacaktır.
En İyi Yaz Dizileri 2023 Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 978Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.