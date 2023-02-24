Eski ve yeni dizilerden oluşan en iyi yaz dizileri (2023)

2023 yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kış dönemi dizileri de finallerine doğru ilerliyor. Haliyle yaz dizileri dönemi ufukta bekliyor. Sizler için oluşturduğumuz en iyi yaz dizileri ise bu dönemi keyifli geçirmenizi sağlayacak.

Gelmiş geçmiş en iyi yaz dizileri

Yerli yaz dizileri genellikle Türkiye’de daha farklı bir dönemi ifade ediyor. Bu diziler daha çok eğlenceli ve romantik tonda bir hikâyeyi izleyicilerine sunuyor. Ancak yaz dizileri sayı itibariyle oldukça fazla ve aralarında tercih yapmak hayli zor ve dolayısıyla insanlar “En iyi yaz dizileri hangileri?” şeklinde soruyor. Sizler için oluşturduğumuz en iyi ve en çok izlenen yaz dizileri önerilerimiz bu sorunun cevabını verecek diyebiliriz. O halde hemen yaz dizisi önerilerimize geçelim:

1️⃣ Cennet Mahallesi Tam Boyutta Gör Yayın Tarihi : 2004-2007

: 2004-2007 Oyuncular : Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel, Zeki Alasya

: Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel, Zeki Alasya Sezon sayısı: 3 sezon Cennet Mahallesi, komedi türünü temel alan ve 1981 yılında vizyona giren Gırgıriye filminin dizi versiyonu konumunda. İstanbul’un kenar semti Cennet Mahallesi’nde geçen dizide mahallenin en güzel kızı Sultan ile mahallenin yanık sesli kemancısı Ferhat birbirine aşıktır. Ancak iki tarafın da ailesi nesiller boyunca adeta kanlı bıçaklıdır. Cennet Mahallesi'nin birbirinden renkli karakterleri ile Ferhat ve Sultan bu düşmanlık engelini aşıp mutlu olabilecekler mi? Sanırım bunu öğrenmek için bolca vaktiniz olacak.

2️⃣ Yazlıkçılar Tam Boyutta Gör Yayın Tarihi : 1993-1998

: 1993-1998 Oyuncular : Engin Şenkan Ayşe Kökçü Ercan Yazgan

: Engin Şenkan Ayşe Kökçü Ercan Yazgan Sezon sayısı: 6 sezon İlk olarak TRT1’de ardından Star TV’de yayınlanan ve komedi, macera, dram türündeki Yazlıkçılar, eski yaz dizisi arayanlar için en iyi seçenek diyebiliriz. Bir tatil beldesindeki motelde geçen dizi, buraya gelen insanların tatil serüvenlerini anlatıyor. Tatile sefa yapmaya gelip cefa çekenlerin gösterildiği, komik ve insani ilişkilerin temel alındığı dizi, genel olarak Almanya'da kebapçılık yapan Küt Nuri ile onun evde kalmış, kız kardeşini kandırmaya çalışan, uzaktan akrabası üçkağıtçı Bekir'in etrafında ilerliyor. Bu arada Yazlıkçılar dizisinin oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı Bizimkiler dizisinin oyuncularından oluşmakta. Bizimkiler dizisi de Türk dizi tarihinin en iyi örneklerinden diyebiliriz.

3️⃣ Son Yaz Tam Boyutta Gör Yayın Tarihi : 2021

: 2021 Oyuncular : Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit, Birce Akalay

: Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit, Birce Akalay Sezon sayısı: 2 sezon O3 Medya imzalı Son Yaz, sadece en çok izlenen yaz dizileri bakımından değil genel olarak yerli diziler açısından da farklı bir dizi olmayı başarmış durumda. Dram ve polisiye türündeki dizide Canan Kara’nın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Canan’ın ölümüyle Kara ailesi dağılmış, Selim inzivaya çekilmiş ve Akgün ise kaçak durumundadır. Ancak bu ailenin toplanması istihbarat çalışanı olan Sare Akay’a bağlı organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekip ile mümkün olacak. Farklı, gizemli hikayesiyle Son Yaz oyuncuları açısından da dikkat çekiyor ve en iyi yaz dizileri arayanlar için güzel bir tercih oluyor.

4️⃣ Koçum Benim Tam Boyutta Gör Yayın Tarihi : 2002-2003

: 2002-2003 Oyuncular : Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Engin Altan

: Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Engin Altan Sezon sayısı: 2 sezon Koçum Benim, çok bilinmese de aslında 70’li yıllarda çekilen Beyaz Gölge’nin (The White Shadow) son derece başarılı bir uyarlamasıdır. TRT1’de yayınlanan dizide özel bir lisede basketbol koçu olan Can, öğrencilerini sadece spor için değil, yaşam için de eğitir. Koçum Benim bu açıdan sadece spor odaklı olmakla kalmıyor lise öğrencilerinin yaşadığı yoğun duygulara da odaklanıyor. Halen bile izlerken içinde kendinizden bir parça bulabileceğiniz ender yapımlardan birisidir diyebiliriz. Bu bağlamda eski yaz dizileri arıyorsanız Koçum Benim’e mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.

5️⃣ Kavak Yelleri Tam Boyutta Gör Yayın Tarihi : 2007-2011

: 2007-2011 Oyuncular : Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Sarp Apak

: Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Sarp Apak Sezon sayısı: 5 sezon Normalde yaz dizileri kısa süreli olur ancak Kavak Yelleri o kadar iyiydi ki tam 5 sezon ve 170 bölüm sürdü. Efe, Aslı, Deniz ve Mine’nin Urla’da başlayan maceraları İstanbul’a kadar uzanırken ekibe sonradan Atakan, Su ve Güven karakterleri de katılarak zengin bir kadro oluşturulmuş oldu. Ergenlikten başlayan hikaye, ideallere, üniversiteye, kariyer planlarına ve evliliğe kadar uzandı ve Kavak Yelleri en iyi yerli yaz dizisi örneklerinden birisi haline geldi.

6️⃣ İşler Güçler Tam Boyutta Gör Yayın Tarihi : 2012-2013

: 2012-2013 Oyuncular : Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz

: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz Sezon sayısı: 1 sezon Komedi türündeki en iyi yaz dizileri arasında gösterilen İşler Güçler’in hem yönetmen koltuğunda hem de senaryosunda Selçuk Aydemir bulunuyor. Dizide film çekme hayalleri bulunan Ahmet, Murat ve Sadi karakterleri ve onların başından geçenleri izliyoruz. Başrollerimiz hayallerindeki filmi çekmek için Meslek Hikâyeleri adlı bir belgesel programında sunuculuk yapıyorlar ve bu program onlara mutlaka para kazandırmak zorundadır. Ancak hiçbir şey düşündükleri kadar kolay ilerlemeyecektir.