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    Eski ve yeni dizilerden oluşan en iyi yaz dizileri (2023)

    Yaz tatilinde izlenecek dizi arayanlar için eski ve yeni dizilerden oluşan yaz dizisi önerileri burada! İşte yerli ve yabancı en iyi 2023 yaz dizileri:          
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    2023 yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kış dönemi dizileri de finallerine doğru ilerliyor. Haliyle yaz dizileri dönemi ufukta bekliyor. Sizler için oluşturduğumuz en iyi yaz dizileri ise bu dönemi keyifli geçirmenizi sağlayacak.

    Gelmiş geçmiş en iyi yaz dizileri

    Yerli yaz dizileri genellikle Türkiye’de daha farklı bir dönemi ifade ediyor. Bu diziler daha çok eğlenceli ve romantik tonda bir hikâyeyi izleyicilerine sunuyor. Ancak yaz dizileri sayı itibariyle oldukça fazla ve aralarında tercih yapmak hayli zor ve dolayısıyla insanlar “En iyi yaz dizileri hangileri?” şeklinde soruyor. Sizler için oluşturduğumuz en iyi ve en çok izlenen yaz dizileri önerilerimiz bu sorunun cevabını verecek diyebiliriz. O halde hemen yaz dizisi önerilerimize geçelim:

    1️⃣ Cennet Mahallesi

    cennet mahallesi Tam Boyutta Gör

    • Yayın Tarihi: 2004-2007
    • Oyuncular: Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel, Zeki Alasya
    • Sezon sayısı: 3 sezon

    Cennet Mahallesi, komedi türünü temel alan ve 1981 yılında vizyona giren Gırgıriye filminin dizi versiyonu konumunda. İstanbul’un kenar semti Cennet Mahallesi’nde geçen dizide mahallenin en güzel kızı Sultan ile mahallenin yanık sesli kemancısı Ferhat birbirine aşıktır. Ancak iki tarafın da ailesi nesiller boyunca adeta kanlı bıçaklıdır. Cennet Mahallesi'nin birbirinden renkli karakterleri ile Ferhat ve Sultan bu düşmanlık engelini aşıp mutlu olabilecekler mi? Sanırım bunu öğrenmek için bolca vaktiniz olacak.

    2️⃣ Yazlıkçılar

    yazlıkçılar Tam Boyutta Gör

    • Yayın Tarihi: 1993-1998
    • Oyuncular: Engin Şenkan Ayşe Kökçü Ercan Yazgan
    • Sezon sayısı: 6 sezon

    İlk olarak TRT1’de ardından Star TV’de yayınlanan ve komedi, macera, dram türündeki Yazlıkçılar, eski yaz dizisi arayanlar için en iyi seçenek diyebiliriz. Bir tatil beldesindeki motelde geçen dizi, buraya gelen insanların tatil serüvenlerini anlatıyor. Tatile sefa yapmaya gelip cefa çekenlerin gösterildiği, komik ve insani ilişkilerin temel alındığı dizi, genel olarak Almanya'da kebapçılık yapan Küt Nuri ile onun evde kalmış, kız kardeşini kandırmaya çalışan, uzaktan akrabası üçkağıtçı Bekir'in etrafında ilerliyor. Bu arada Yazlıkçılar dizisinin oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı Bizimkiler dizisinin oyuncularından oluşmakta. Bizimkiler dizisi de Türk dizi tarihinin en iyi örneklerinden diyebiliriz.

    3️⃣ Son Yaz

    son yaz dizisi Tam Boyutta Gör

    • Yayın Tarihi: 2021
    • Oyuncular: Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Funda Eryiğit, Birce Akalay
    • Sezon sayısı: 2 sezon

    O3 Medya imzalı Son Yaz, sadece en çok izlenen yaz dizileri bakımından değil genel olarak yerli diziler açısından da farklı bir dizi olmayı başarmış durumda. Dram ve polisiye türündeki dizide Canan Kara’nın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Canan’ın ölümüyle Kara ailesi dağılmış, Selim inzivaya çekilmiş ve Akgün ise kaçak durumundadır. Ancak bu ailenin toplanması istihbarat çalışanı olan Sare Akay’a bağlı organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekip ile mümkün olacak. Farklı, gizemli hikayesiyle Son Yaz oyuncuları açısından da dikkat çekiyor ve en iyi yaz dizileri arayanlar için güzel bir tercih oluyor.

    4️⃣ Koçum Benim

    koçum benim Tam Boyutta Gör

    • Yayın Tarihi: 2002-2003
    • Oyuncular: Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Engin Altan
    • Sezon sayısı: 2 sezon

    Koçum Benim, çok bilinmese de aslında 70’li yıllarda çekilen Beyaz Gölge’nin (The White Shadow) son derece başarılı bir uyarlamasıdır. TRT1’de yayınlanan dizide özel bir lisede basketbol koçu olan Can, öğrencilerini sadece spor için değil, yaşam için de eğitir. Koçum Benim bu açıdan sadece spor odaklı olmakla kalmıyor lise öğrencilerinin yaşadığı yoğun duygulara da odaklanıyor. Halen bile izlerken içinde kendinizden bir parça bulabileceğiniz ender yapımlardan birisidir diyebiliriz. Bu bağlamda eski yaz dizileri arıyorsanız Koçum Benim’e mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.

    5️⃣ Kavak Yelleri

    kavak yelleri Tam Boyutta Gör

    • Yayın Tarihi: 2007-2011
    • Oyuncular: Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Sarp Apak
    • Sezon sayısı: 5 sezon

    Normalde yaz dizileri kısa süreli olur ancak Kavak Yelleri o kadar iyiydi ki tam 5 sezon ve 170 bölüm sürdü. Efe, Aslı, Deniz ve Mine’nin Urla’da başlayan maceraları İstanbul’a kadar uzanırken ekibe sonradan Atakan, Su ve Güven karakterleri de katılarak zengin bir kadro oluşturulmuş oldu. Ergenlikten başlayan hikaye, ideallere, üniversiteye, kariyer planlarına ve evliliğe kadar uzandı ve Kavak Yelleri en iyi yerli yaz dizisi örneklerinden birisi haline geldi.

    6️⃣ İşler Güçler

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    • Yayın Tarihi: 2012-2013
    • Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz
    • Sezon sayısı: 1 sezon

    Komedi türündeki en iyi yaz dizileri arasında gösterilen İşler Güçler’in hem yönetmen koltuğunda hem de senaryosunda Selçuk Aydemir bulunuyor. Dizide film çekme hayalleri bulunan Ahmet, Murat ve Sadi karakterleri ve onların başından geçenleri izliyoruz. Başrollerimiz hayallerindeki filmi çekmek için Meslek Hikâyeleri adlı bir belgesel programında sunuculuk yapıyorlar ve bu program onlara mutlaka para kazandırmak zorundadır. Ancak hiçbir şey düşündükleri kadar kolay ilerlemeyecektir.

    7️⃣ Eyvah Babam

    eyvah babam Tam Boyutta Gör

    • Yayın Tarihi: 1998-2000
    • Oyuncular: Haluk Bilginer, Yıldız Asyalı
    • Sezon sayısı: 2 sezon

    Başrollerini Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı’nın paylaştığı, yönetmenliğini ve senaristliğini Ünal Küpeli'nin üstlendiği, eski yaz dizileri bakımından en iyi işlerden birisi olan Eyvah Babam, adından da anlaşılacağı üzere bir baba-kız ilişkisini temel alıyor.

    Kızı Ece’nin büyüdüğünü kabul edemeyen tatlı sert rolündeki Sedat, kızının yakınına adeta erkek sinek dahi yaklaştırmıyordur. Bu yüzde Sedat, Ece’ye özellikle erkek arkadaş konusunda asla rahat vermez ancak Ece, pembe yalanlarla durumu sürekli kurtarma çabasındadır. Dizi iki sezon ve 39 bölüm yayınlansa da devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile hikaye devam ettirilmiştir.

    Yeni çıkan yaz dizileri

    yeni yaz dizileri Tam Boyutta Gör
    Hemen üstte tüm zamanların en iyi yaz dizileri listesini vermiş olabiliriz ancak en yeni yaz dizileri arayanları da unutmadık. Herkes gibi bazen insanlar yeni çıkan içerikleri tüketmek isteyebiliyor. Burada sizlere için seçtiğimiz yeni çıkan yaz dizisi önerilerine yer vereceğiz. İşte 2023 yaz dizileri:
    • İyilik
    • Ah Nerede
    • Gül Masalı
    • Seversin
    • Sevmek Zamanı
    • Balkan Ninnisi
    • İçimizdeki Ateş

    En iyi Netflix yaz dizileri

    Netflix yaz dizileri Tam Boyutta Gör
    Yabancı yaz dizileri arayanlar için Netflix güzel bir platform haline gelmiş durumda. Elbette bizde olduğu gibi yabancıların yaz dizisi kavramı yok fakat bize en yakını gençlik dizileri diyebiliriz. Dolayısıyla yabancı güzel yaz dizileri arayanlar için Netflix’te eğlenceli içerikler bulunuyor. İşte en iyi Netflix yaz dizileri:
    • Wednesday
    • Winx Efsanesi: Kader
    • Sex Education
    • Never Hava I Ever
    • Elite
    • Lucifer
    • Ragnarok

    Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek isteyenler için birbirinden güzel yaz dizileri tavsiyelerinde bulunduğumuz en iyi yaz dizileri içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni yaz dizileri kadar eski yaz dizileri arayanlar için de listemize çeşitli yapımları ekledik. Özellikle eski Türk TV yapımlarının samimiyetini arayanlar için önerdiğimiz diziler sadece yaz dizisi arayanlar için değil dönemi özleyenler için de güzel tercih olacaktır.

    En İyi Yaz Dizileri 2023 Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 978

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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