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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek

    Apple'ın artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğünün test süreci planlanan programın gerisinde kaldı. Son bilgiler cihazın 2022'nin başlarında seri üretime girme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor
    26 Nisan 2021, 21:30 (6 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek
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    Apple uzunca bir süredir artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü üzerinde çalışıyor. Daha önceki raporlarda cihazın ikinci prototipinin bu yılın ilk çeyreğinde test edilmeye başlanacağı bildirilmişti ancak programda bir gecikme söz konusu olmuş gibi görünüyor.

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    DigiTimes'ın haberine göre Apple, artırılmış gerçeklik gözlüğünün ikinci prototipini henüz test etmeye başlamadı. Gecikmenin nedeni ise bilinmiyor. Bu gelişme ile birlikte cihazın 2022'nin başlarında seri üretime girme olasılığı da son derece azaldı.

    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek
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    Mevcut prototipin tasarımı nasıl?

    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü normal gözlüklere benzeyecek ancak hareketlerle etkileşime girebileceğiniz yerleşik ekranlara sahip gözlük camları içerecek. Mevcut prototipin pil ve mikro devreleri barındıran kalın çerçevelere sahip, yüksek kaliteli bir güneş gözlüğüne benzediği söyleniyor.

    Şirket artırılmış gerçeklik gözlüğünün ikinci test sürecini Ocak ayında başlatacaktı. Bu aşamada mühendisler cihazın ağırlığını azaltmaya ve pil ömrünü artırmaya odaklanacaklardı. Testlerdeki gecikme, cihazın seri üretiminin birkaç ay ertelenmesine yol açacak gibi duruyor.



    https://www.digitimes.com/news/a20210426PD202.html
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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıktığı zaman şunu biliyorum ki, arkasından bir çok marka da kendi akıllı gözlüğünü piyasaya çıkaracak
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