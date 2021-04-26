Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek

Tam Boyutta Gör

Apple uzunca bir süredir artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü üzerinde çalışıyor. Daha önceki raporlarda cihazın ikinci prototipinin bu yılın ilk çeyreğinde test edilmeye başlanacağı bildirilmişti ancak programda bir gecikme söz konusu olmuş gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir

Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir

Ayrıca Bkz. "Oppo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı TV serisi geliyor: Smart TV K9"

DigiTimes'ın haberine göre Apple, artırılmış gerçeklik gözlüğünün ikinci prototipini henüz test etmeye başlamadı. Gecikmenin nedeni ise bilinmiyor. Bu gelişme ile birlikte cihazın 2022'nin başlarında seri üretime girme olasılığı da son derece azaldı.

Tam Boyutta Gör

Mevcut prototipin tasarımı nasıl?

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü normal gözlüklere benzeyecek ancak hareketlerle etkileşime girebileceğiniz yerleşik ekranlara sahip gözlük camları içerecek. Mevcut prototipin pil ve mikro devreleri barındıran kalın çerçevelere sahip, yüksek kaliteli bir güneş gözlüğüne benzediği söyleniyor.

Şirket artırılmış gerçeklik gözlüğünün ikinci test sürecini Ocak ayında başlatacaktı. Bu aşamada mühendisler cihazın ağırlığını azaltmaya ve pil ömrünü artırmaya odaklanacaklardı. Testlerdeki gecikme, cihazın seri üretiminin birkaç ay ertelenmesine yol açacak gibi duruyor.

https://www.digitimes.com/news/a20210426PD202.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.