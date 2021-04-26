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    Oppo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı TV serisi geliyor: Smart TV K9

    Çinli teknoloji devi Oppo, akıllı TV serisini yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki hafta uygun fiyatlı Smart TV K9 serisi akıllı televizyonlarını tanıtacak.
    26 Nisan 2021, 16:30 (11 sa.)
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı TV serisi geliyor: Smart TV K9
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    Birçok büyük Çinli akıllı telefon üreticisi akıllı TV pazarına giriş yaptı. Oppo da bunlardan biri. Şirket henüz bu alanda Xiaomi gibi rakipleriyle boy ölçüşecek seviyede olmasa da akıllı TV serisini periyodik olarak güncellemeye devam ediyor.

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    Oppo önümüzdeki hafta, 6 Mayıs tarihinde bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirket K9 serisi akıllı telefonlarını ve Enco Air kablosuz kulaklık modelini tanıtacağı bu etkinlikte, Oppo Smart TV K9 serisini de sahneye çıkaracağını duyurdu.

    Oppo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı TV serisi geliyor: Smart TV K9
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    Üç farklı boyutta sunulacak

    Aktarılan bilgilere göre yeni akıllı TV serisinde 43, 55 ve 65 inç olmak üzere üç model yer alacak. Oppo Smart TV K9 neredeyse çerçevesiz tasarım, 120 Hz tazeleme oranı ve HDR 10+ teknolojisi sunacak. Ayrıca 1.07 milyar rengi destekleyeceğini belirtelim.

    Şirketin yeni akıllı TV'si MediaTek işlemciye sahip olacak. Ayrıca çok yüksek bir fiyat etiketi taşımayacağı söyleniyor. Oppo Smart TV K9'un fiyat etiketi 500 doları geçmeyecek. Geri kalan tüm detayları önümüzdeki hafta hep birlikte öğreneceğiz.



    https://www.gizchina.com/2021/04/25/oppo-smart-tv-k9-coming-on-may-6-along-other-products/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 15 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Shovel Knight 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    500 doları geçmicek diye sevinmemek lazım bizde özelliği çok diye 15 bin tl den satarlar
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    K karaataas 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    5.000Tl vermeye değer.
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    .Müdür. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    65 inç 120 hz ekran 500 dolar olursa bedava

    Hele bide qled ise gercekten bedava
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    anilk91 (ANIL KARA) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    500 dolar olursa harika olur güzel cihaza benziyo
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