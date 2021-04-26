Oppo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı TV serisi geliyor: Smart TV K9

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Birçok büyük Çinli akıllı telefon üreticisi akıllı TV pazarına giriş yaptı. Oppo da bunlardan biri. Şirket henüz bu alanda Xiaomi gibi rakipleriyle boy ölçüşecek seviyede olmasa da akıllı TV serisini periyodik olarak güncellemeye devam ediyor.

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Oppo önümüzdeki hafta, 6 Mayıs tarihinde bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirket K9 serisi akıllı telefonlarını ve Enco Air kablosuz kulaklık modelini tanıtacağı bu etkinlikte, Oppo Smart TV K9 serisini de sahneye çıkaracağını duyurdu.

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Üç farklı boyutta sunulacak

Aktarılan bilgilere göre yeni akıllı TV serisinde 43, 55 ve 65 inç olmak üzere üç model yer alacak. Oppo Smart TV K9 neredeyse çerçevesiz tasarım, 120 Hz tazeleme oranı ve HDR 10+ teknolojisi sunacak. Ayrıca 1.07 milyar rengi destekleyeceğini belirtelim.

Şirketin yeni akıllı TV'si MediaTek işlemciye sahip olacak. Ayrıca çok yüksek bir fiyat etiketi taşımayacağı söyleniyor. Oppo Smart TV K9'un fiyat etiketi 500 doları geçmeyecek. Geri kalan tüm detayları önümüzdeki hafta hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gizchina.com/2021/04/25/oppo-smart-tv-k9-coming-on-may-6-along-other-products/

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