Apple, Intel'den arınmak üzere: Ürün gamında Intel tabanlı tek bir Mac kaldı

Tam Boyutta Gör M2 işlemcili Mac mini'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, 2023 yılında ürün yelpazesinde kalan son Intel tabanlı makinelerden birini de sonlandırmış oldu. Şirket, Intel işlemcili Mac mini ile birlikte M1 çipli önceki nesil Mac mini'yi de rafa kaldırdı. Şu anda Apple'ın Intel tabanlı yalnızca bir ürünü var.

M2 Pro işlemcili Mac mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Apple Silicon'a geçişin başlangıcından bu yana Intel tabanlı Mac mini satışta kaldı. Söz konusu cihaz, M1 Mac mini için mevcut olmayan bazı yapılandırma seçenekleri nedeniyle iş ve eğitim sektörlerindeki alıcılar arasında popülerdi.

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Geriye sadece Mac Pro kaldı

Apple şimdi Mac mini'ye istediğiniz güç seviyesini seçmenize olanak yeni M2 ve M2 Pro yapılandırma seçenekleri ekledi. M2 çipli Mac mini 14.499 TL'den (eğitime özel 12.079 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. M2 Pro çipli Mac mini'nin başlangıç fiyatı ise 31.999 TL (eğitime özel 29.539 TL).

Mac Pro, Apple'ın şu anda sattığı tek Intel tabanlı Mac olmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar Apple Silicon çipli güncellenmiş bir Mac Pro gelecek. Böylelikle Cupertinolu şirket Apple Silicon'a geçiş sürecini tamamlayarak Intel işlemcilerden tamamen arınmış olacak.

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