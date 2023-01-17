M2 ve M2 Pro çipli Mac mini (2023) tanıtıldı: İşte yeni Mac mini Türkiye fiyatları

- M2 Mac mini Türkiye fiyatı
- 2023 model M2 ve M2 Pro çipli Mac mini karşınızda
- M2 çipli Mac mini teknik özellikleri
- M2 Pro çipli Mac mini teknik özellikleri
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M2 Mac mini Türkiye fiyatı
- M2 Mac mini (8GB + 256GB): 14.499 TL
- M2 Mac mini (8GB + 512GB): 19.499 TL
- M2 Pro Mac mini (16GB + 512GB): 31.999 TL
2023 model M2 ve M2 Pro çipli Mac mini karşınızda
M2 çipli Mac mini modelinde 4 adet yüksek performans çekirdeğine ve 4 adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. 24GB’a kadar birleşik bellek ve 100GBps bant genişliği ile Apple, Photoshop’ta fotoğraf düzenleme gibi işlemlerin önceki nesle kıyasla %50’ye kadar daha hızlı gerçekleştiğini söylüyor. M2 işlemci sayesinde Mac mini, ProRes hızlandırma özelliğini de kavuştu. Bu sayede video düzenleme işleri 2 kat daha hızlı. Apple, yeni M2 Mac mini’nin piyasada en çok satan Windows bilgisayardan 5 kata kadar daha hızlı olduğunu iddia ediyor.
M2 Pro modelinde 8 adet yüksek performans çekirdeğe, 4 adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip CPU ve 19 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU ile geliyor. Pro, 200 GBps ile M2’den iki kat daha fazla bellek bant genişliği sunuyor ve 32GB’a kadar bellek desteği ile geliyor.
Mac mini M2 Pro, 1 adet 8K ekranı destekleyen ilk Mac modeli olma özelliğini taşıyor. Her iki yeni Mac mini modelinde de 2 adet USB-A portu, 1 adet HDMI portu, 1 adet Gigabit Ethernet portu ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bağlantı tarafında, Mac mini 2023 modelleri WiFi 6E standardı ve Bluetooth 5.3 ile geliyor.
M2 çipli Mac mini teknik özellikleri
- İşlemci: Apple M2 çip
- Bellek: 8 GB (24 GB’a kadar)
- Depolama: 256 GB (2 TB’a kadar)
- Ekran desteği: Aynı anda 2 harici ekran
- Portlar: 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakı
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
- Boyut ve Ağırlık: 3.58cm x 19.70cm x 19.70cm, 1.18 kg
- İşletim sistemi: macOS Ventura
M2 Pro çipli Mac mini teknik özellikleri
- İşlemci: Apple M2 Pro çip
- Bellek: 16 GB (32 GB’a kadar)
- Depolama: 512 GB (8 TB’a kadar)
- Ekran desteği: Aynı anda 3 harici ekran
- Portlar: 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakı
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
- Boyut ve Ağırlık: 3.58cm x 19.70cm x 19.70cm, 1.28 kg
- İşletim sistemi: macOS Ventura
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