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    M2 ve M2 Pro çipli Mac mini (2023) tanıtıldı: İşte yeni Mac mini Türkiye fiyatları

    Apple, yeni Mac Mini serisini tanıttı ve satışa sundu. M2 ve M2 Pro çipli Mac mini özellikleri ile neler sunuyor, Mac mini M2 Türkiye fiyatı ne kadar?           
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    m2 pro mac mini tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, beklendiği üzere bugün yeni donanımlarını tanıttı. 17 Ocak’ta özel bir etkinlik yerine basın bülteni aracılığıyla tanıtılan yeni Apple ürünlerinden birisi de M2 çipli Mac mini serisi. M2 ve M2 Pro işlemcili yeni Mac mini Türkiye fiyatı da açıklandı.

    M2 Mac mini Türkiye fiyatı

    M2 Mac mini Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    M2 Mac mini fiyatı ne kadar? merak edenler için Yeni Mac Mini başlangıç fiyatı; 14.499 TL ve seçilen işlemci, bellek ve depolamaya göre fiyat değişiklik gösteriyor. 24 Ocak’ta satışa sunulacak yeni M2 ve M2 Pro işlemcili Mac mini Türkiye fiyatları şu şekilde:
    • M2 Mac mini (8GB + 256GB): 14.499 TL
    • M2 Mac mini (8GB + 512GB): 19.499 TL
    • M2 Pro Mac mini (16GB + 512GB): 31.999 TL

    2023 model M2 ve M2 Pro çipli Mac mini karşınızda

    M2 ve M2 Pro çipli Mac mini Tam Boyutta Gör
    2023 Mac mini, Apple'ın en yeni işlemcileri M2 ve M2 Pro ile geliyor. M2 çip sayesinde Mac mini, hem daha hızlı hem daha yetenekli.

    M2 çipli Mac mini modelinde 4 adet yüksek performans çekirdeğine ve 4 adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. 24GB’a kadar birleşik bellek ve 100GBps bant genişliği ile Apple, Photoshop’ta fotoğraf düzenleme gibi işlemlerin önceki nesle kıyasla %50’ye kadar daha hızlı gerçekleştiğini söylüyor. M2 işlemci sayesinde Mac mini, ProRes hızlandırma özelliğini de kavuştu. Bu sayede video düzenleme işleri 2 kat daha hızlı. Apple, yeni M2 Mac mini’nin piyasada en çok satan Windows bilgisayardan 5 kata kadar daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

    M2 Mac mini vs M2 Pro Mac mini Tam Boyutta Gör
    M2 Pro çipli Mac mini, yeni nesil Neural Engine sayesinde M1 çipe kıyasla %40 daha hızlı ve Intel işlemcili en hızlı Mac mini ile kıyaslandığında 14 kata kadar daha performanslı çalışıyor.

    M2 Pro modelinde 8 adet yüksek performans çekirdeğe, 4 adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip CPU ve 19 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU ile geliyor. Pro, 200 GBps ile M2’den iki kat daha fazla bellek bant genişliği sunuyor ve 32GB’a kadar bellek desteği ile geliyor.

    M2 & M2 Pro Mac mini portlar Tam Boyutta Gör
    M2 modeli, 2 adet Thunderbolt 4 portuna sahip ve iki ekran bağlanabiliyor. M2 Pro modeli, 4 adet Thunderbolt 4 portuna sahip ve üç ekranı destekliyor.

    Mac mini M2 Pro, 1 adet 8K ekranı destekleyen ilk Mac modeli olma özelliğini taşıyor. Her iki yeni Mac mini modelinde de 2 adet USB-A portu, 1 adet HDMI portu, 1 adet Gigabit Ethernet portu ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bağlantı tarafında, Mac mini 2023 modelleri WiFi 6E standardı ve Bluetooth 5.3 ile geliyor.

    M2 çipli Mac mini teknik özellikleri

    m2 mac mini teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Apple M2 çip
    • Bellek: 8 GB (24 GB’a kadar)
    • Depolama: 256 GB (2 TB’a kadar)
    • Ekran desteği: Aynı anda 2 harici ekran
    • Portlar: 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakı
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
    • Boyut ve Ağırlık: 3.58cm x 19.70cm x 19.70cm, 1.18 kg
    • İşletim sistemi: macOS Ventura

    M2 Pro çipli Mac mini teknik özellikleri

    m2 pro mac mini özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Apple M2 Pro çip
    • Bellek: 16 GB (32 GB’a kadar)
    • Depolama: 512 GB (8 TB’a kadar)
    • Ekran desteği: Aynı anda 3 harici ekran
    • Portlar: 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakı
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3
    • Boyut ve Ağırlık: 3.58cm x 19.70cm x 19.70cm, 1.28 kg
    • İşletim sistemi: macOS Ventura

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