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    iOS 27'nin bazı yapay zeka özellikleri iPhone 17 Pro ve Air'a özel olacak

    Apple, WWDC26 etkinliğinde yeni Siri AI ve yeni nesil Apple Intelligence hakkında birçok bilgi paylaştı. Ancak, markanın en güçlü cihaz içi yapay zeka modeli iPhone 17 Pro ve iPhone Air gerektiriyor.

    iOS 27 AI Apple Intelligence 12GB RAM Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iOS 27'deki en gelişmiş cihaz içi yapay zeka modeli, en az 12 GB bellek gerektiriyor. Bu, yeni Siri AI ve dikkat çekici Apple Intelligence özelliklerinin markanın en yeni iPhone 17 modelinde bile kullanılamayacağı anlamına geliyor.

    Apple'ın en güçlü cihaz içi modeli 12GB RAM'li cihaz gerektiriyor

    Yeni nesil Apple Intelligence, Apple'ın en güçlü cihaz içi yapay zeka modelini kullanıyor. iOS 27'nin çoğu yapay zeka özelliği, iPhone 15 Pro da dahil olmak üzere bugün desteklenen aynı donanımda çalışırken, en yetenekli model daha katı gereksinimler istiyor. Apple'ın en güçlü cihaz içi modelini çalıştırmak için kullanıcıların aşağıdaki cihazlardan birine ihtiyacı olacak:

    • iPhone: iPhone Air, iPhone 17 Pro veya iPhone 17 Pro Max
    • iPad: En az 12 GB RAM'e sahip M4 ve üzeri işlemcili iPad
    • Mac: En az 12 GB birleşik belleğe sahip M3 ve üzeri işlemcili Mac
    • Vision Pro: M5 çipli Apple Vision Pro

    Düz iPhone 17 modeli, 12 GB eşiğini karşılamadığı için 8 GB bellekle birlikte geldiği için kapsam dışında. Apple Intelligence için standart bellek gereksinimi, tanıtımından bu yana 8 GB. Apple, en yetenekli cihaz içi özellikleri için çıtayı ilk kez yükseltti.

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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