iOS 27'nin bazı yapay zeka özellikleri iPhone 17 Pro ve Air'a özel olacak

Apple'ın en güçlü cihaz içi modeli 12GB RAM'li cihaz gerektiriyor
Yeni nesil Apple Intelligence, Apple'ın en güçlü cihaz içi yapay zeka modelini kullanıyor. iOS 27'nin çoğu yapay zeka özelliği, iPhone 15 Pro da dahil olmak üzere bugün desteklenen aynı donanımda çalışırken, en yetenekli model daha katı gereksinimler istiyor. Apple'ın en güçlü cihaz içi modelini çalıştırmak için kullanıcıların aşağıdaki cihazlardan birine ihtiyacı olacak:
- iPhone: iPhone Air, iPhone 17 Pro veya iPhone 17 Pro Max
- iPad: En az 12 GB RAM'e sahip M4 ve üzeri işlemcili iPad
- Mac: En az 12 GB birleşik belleğe sahip M3 ve üzeri işlemcili Mac
- Vision Pro: M5 çipli Apple Vision Pro
Düz iPhone 17 modeli, 12 GB eşiğini karşılamadığı için 8 GB bellekle birlikte geldiği için kapsam dışında. Apple Intelligence için standart bellek gereksinimi, tanıtımından bu yana 8 GB. Apple, en yetenekli cihaz içi özellikleri için çıtayı ilk kez yükseltti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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