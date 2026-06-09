iOS 27'nin bazı yapay zeka özellikleri iPhone 17 Pro ve Air'a özel olacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iOS 27'deki en gelişmiş cihaz içi yapay zeka modeli, en az 12 GB bellek gerektiriyor. Bu, yeni Siri AI ve dikkat çekici Apple Intelligence özelliklerinin markanın en yeni iPhone 17 modelinde bile kullanılamayacağı anlamına geliyor.

iOS 27 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler 21 sa. önce eklendi

Apple'ın en güçlü cihaz içi modeli 12GB RAM'li cihaz gerektiriyor

Yeni nesil Apple Intelligence, Apple'ın en güçlü cihaz içi yapay zeka modelini kullanıyor. iOS 27'nin çoğu yapay zeka özelliği, iPhone 15 Pro da dahil olmak üzere bugün desteklenen aynı donanımda çalışırken, en yetenekli model daha katı gereksinimler istiyor. Apple'ın en güçlü cihaz içi modelini çalıştırmak için kullanıcıların aşağıdaki cihazlardan birine ihtiyacı olacak:

iPhone: iPhone Air, iPhone 17 Pro veya iPhone 17 Pro Max

iPad: En az 12 GB RAM'e sahip M4 ve üzeri işlemcili iPad

Mac: En az 12 GB birleşik belleğe sahip M3 ve üzeri işlemcili Mac

Vision Pro: M5 çipli Apple Vision Pro

Düz iPhone 17 modeli, 12 GB eşiğini karşılamadığı için 8 GB bellekle birlikte geldiği için kapsam dışında. Apple Intelligence için standart bellek gereksinimi, tanıtımından bu yana 8 GB. Apple, en yetenekli cihaz içi özellikleri için çıtayı ilk kez yükseltti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Etkileyici iOS 27 AI özellikleri iPhone 17 Pro'ya özel olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: