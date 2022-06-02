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    Apple, iPad üretiminin bir kısmını Çin'den Vietnam'a kaydırıyor

    Çin'deki sıkı Covid önlemlerinin tedarik zincirini olumsuz etkilemesinin ardından Apple, iPad üretimini Vietnam'a taşıma kararı aldı. iPad bu ülkede üretilecek ikinci büyük Apple ürün grubu olacak.
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    Apple, iPad üretiminin bir kısmını Çin'den Vietnam'a kaydırıyor
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    Apple, tarihte ilk kez iPad'in üretimini Çin'den Vietnam'a kaydırıyor. Nikkei Asia'nın haberine göre Cupertinolu şirket Çin'deki "Sıfır Covid" politikası nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Zira ülkede uygulanan sıkı kısıtlamalar tedarik zincirinde aylar süren kesintilerine yol açtı.

    Apple, 2021'in Ocak ayından bu yana iPad üretiminin en azından bir kısmını Vietnam'a taşımayı düşünüyordu. Ancak birkaç ay sonra Vietnam'da koronavirüs vakalarının ani bir şekilde artması bu hamleyi geciktirdi. Çin'deki karantina önlemlerinin neden olduğu sorunlar şirketin üretimin bir kısmının ülke dışına taşıma isteğini hızlandırmış durumda.

    Apple, iPad üretiminin bir kısmını Çin'den Vietnam'a kaydırıyor
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    BYD'den yardım aldı

    Apple'a Vietnam'da üretim hatları kurması için önde gelen iPad montajcılarından biri olan Çinli BYD şirketinin yardımcı olduğu belirtiliyor. Yakında bu hatlarda tablet üretimi başlayacak. Teknoloji devi şu anda Vietnam'da AirPods üretiyor. iPad, şirketin bu ülkede üreteceği ikinci büyük ürün grubu olacak.

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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