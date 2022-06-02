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Apple, tarihte ilk kez iPad'in üretimini Çin'den Vietnam'a kaydırıyor. Nikkei Asia'nın haberine göre Cupertinolu şirket Çin'deki "Sıfır Covid" politikası nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Zira ülkede uygulanan sıkı kısıtlamalar tedarik zincirinde aylar süren kesintilerine yol açtı.

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Apple, 2021'in Ocak ayından bu yana iPad üretiminin en azından bir kısmını Vietnam'a taşımayı düşünüyordu. Ancak birkaç ay sonra Vietnam'da koronavirüs vakalarının ani bir şekilde artması bu hamleyi geciktirdi. Çin'deki karantina önlemlerinin neden olduğu sorunlar şirketin üretimin bir kısmının ülke dışına taşıma isteğini hızlandırmış durumda.

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BYD'den yardım aldı

Apple'a Vietnam'da üretim hatları kurması için önde gelen iPad montajcılarından biri olan Çinli BYD şirketinin yardımcı olduğu belirtiliyor. Yakında bu hatlarda tablet üretimi başlayacak. Teknoloji devi şu anda Vietnam'da AirPods üretiyor. iPad, şirketin bu ülkede üreteceği ikinci büyük ürün grubu olacak.

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Apple, iPad üretiminin bir kısmını Çin'den Vietnam'a kaydırıyor