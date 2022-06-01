Xiaomi Civi 2'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi Civi 1S modeli bu yıl Nisan ayında duyurumuştu. Şimdi ise Xiaomi Civi 2 modelinin teknik detayları ile ilgili bilgiler ortaya saçıldı.
Xiaomi sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station hesabı, Xiaomi Civi 2'nin temel özelliklerini ele geçirdi. Kaynağa göre akıllı telefon, kavisli kenarlara, ultra ince çerçevelere, FHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, Dolby Vision teknolojisine ve parmak izi tarayıcıya sahip bir ekranla gelecek.
Xiaomi Civi 2 test aşamasında
Xiaomi Civi 2, sızan bilgilere bakılırsa Snapdragon 7 Gen 1 resmi adına sahip olan SM 74XX yonga setini temel alacak. Pil kapasitesi açıklanmadı, ancak 67W şarj vaat ediliyor. Sızıntı ayrıca cihazın yükseltilmiş çözünürlüklü ön ve arka kameralarla geleceğinden de bahsediyor ancak ayrıntılar açıklanmadı.
Şu anda, Xiaomi'nin cihazı Çin'de zaten test ettiği belirtilmiş ve bu da lansmanının çok uzakta olmayabileceğini gösteriyor. Xiaomi Civi 2'nin sadece Çin'de satılmama ihtimali de yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.