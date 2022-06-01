Xiaomi Civi 2'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Civi 1S modeli bu yıl Nisan ayında duyurumuştu. Şimdi ise Xiaomi Civi 2 modelinin teknik detayları ile ilgili bilgiler ortaya saçıldı.

Xiaomi sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station hesabı, Xiaomi Civi 2'nin temel özelliklerini ele geçirdi. Kaynağa göre akıllı telefon, kavisli kenarlara, ultra ince çerçevelere, FHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, Dolby Vision teknolojisine ve parmak izi tarayıcıya sahip bir ekranla gelecek.

Çinlilerden, orijinalinden 10 kat daha ucuz iPhone 13 klonu 1 gün önce eklendi

Xiaomi Civi 2 test aşamasında

Xiaomi Civi 2, sızan bilgilere bakılırsa Snapdragon 7 Gen 1 resmi adına sahip olan SM 74XX yonga setini temel alacak. Pil kapasitesi açıklanmadı, ancak 67W şarj vaat ediliyor. Sızıntı ayrıca cihazın yükseltilmiş çözünürlüklü ön ve arka kameralarla geleceğinden de bahsediyor ancak ayrıntılar açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör

Şu anda, Xiaomi'nin cihazı Çin'de zaten test ettiği belirtilmiş ve bu da lansmanının çok uzakta olmayabileceğini gösteriyor. Xiaomi Civi 2'nin sadece Çin'de satılmama ihtimali de yüksek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.