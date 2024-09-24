Vietnam, geleceğin dünyası için devasa bir yüksek teknoloji adımı atıyor

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Tam Boyutta Gör Yaklaşık 408 milyar dolar GSYH’ye ve 98 milyon nüfusa sahip olan Vietnam, geleceğin dünyasında söz sahibi olmak ve yarıştan kopmamak için Türkiye'nin stratejik olarak geride kaldığı bir yüksek teknoloji segmentinde kritik bir adım atıyor. Ülke kısa bir süre önce, yarı iletken endüstrisinde hem işgücü yetiştirmek hem de tesisler kurmak için 2050 vizyon programını onayladı.

Vietnam'dan yarı iletken atılımı

Bu karar doğrultusunda Vietnam, 2030 yılına kadar yarı iletken çip tasarımı, paketleme ve test süreçlerinde uzmanlaşmış yüksek kaliteli bir iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor. Bu süreç içerisinde ülke doğrudan yabancı yatırımları da çekmeyi, yarı iletken yetenekleri için küresel bir merkez olmayı hedefliyor.

Planın ilk ayağında hedef, 2030 yılına kadar 100 tasarım şirketi, 1 küçük ölçekli çip üretim tesisi ve 10 paketleme ve test tesisi kurarak yılda 25 milyar doların üzerinde gelir elde etmek. Devlet, dört ulusal yarı iletken laboratuvarı ve yerel laboratuvarların kurulmasına, modernizasyonuna kısmen finansal destek sağlayacak

Tam Boyutta Gör Program kapsamında 50.000 kişilik bir iş gücü oluşturulacak. Bu iş gücünün en az 42.000’i mühendis ve lisans mezunlarından, 7.500’ü yüksek lisans öğrencilerinden, 500’ü ise doktora adaylarından oluşacak. Özellikle yarı iletken tasarımı alanında 15.000, üretim, paketleme ve test gibi süreçlerde ise en az 35.000 kişi eğitilecek. Ayrıca, yapay zeka konusunda uzmanlaşmış en az 5.000 kişi de yarı iletken endüstrisine hizmet etmek üzere yetiştirilecek.

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Programın ikinci ayağı ise 2030-2040 yılları arasını kapsayacak. Bu aşamada Vietnam, en az 200 tasarım şirketine, 2 çip üretim tesisine ve 15 paketleme ve test tesisine sahip olmayı hedeflerken yıllık sektör gelirlerinin 50 milyar doları aşmasını planlıyor. 2050 yılına uzanan son aşamada ise Vietnam, araştırma ve geliştirmede uzmanlaşarak ve yarı iletken tedarik zincirinin belirli segmentlerinde liderlik hedefini güdecek. Bu aşamada 300 tasarım şirketi, 3 çip üretim tesisi ve 20 paketleme ve test tesisi ile yıllık gelirin 100 milyar doları aşması bekleniyor. 2050 yılına kadar Vietnam, yarı iletken alanında hem nitelik hem de nicelik açısından insan kaynağı talebini karşılamayı amaçlıyor.

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Vietnam, geleceğin dünyası için dev yüksek teknoloji adımı atıyor