Vietnam, geleceğin dünyası için devasa bir yüksek teknoloji adımı atıyor

Vietnam'dan yarı iletken atılımı
Bu karar doğrultusunda Vietnam, 2030 yılına kadar yarı iletken çip tasarımı, paketleme ve test süreçlerinde uzmanlaşmış yüksek kaliteli bir iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor. Bu süreç içerisinde ülke doğrudan yabancı yatırımları da çekmeyi, yarı iletken yetenekleri için küresel bir merkez olmayı hedefliyor.
Planın ilk ayağında hedef, 2030 yılına kadar 100 tasarım şirketi, 1 küçük ölçekli çip üretim tesisi ve 10 paketleme ve test tesisi kurarak yılda 25 milyar doların üzerinde gelir elde etmek. Devlet, dört ulusal yarı iletken laboratuvarı ve yerel laboratuvarların kurulmasına, modernizasyonuna kısmen finansal destek sağlayacak
Programın ikinci ayağı ise 2030-2040 yılları arasını kapsayacak. Bu aşamada Vietnam, en az 200 tasarım şirketine, 2 çip üretim tesisine ve 15 paketleme ve test tesisine sahip olmayı hedeflerken yıllık sektör gelirlerinin 50 milyar doları aşmasını planlıyor. 2050 yılına uzanan son aşamada ise Vietnam, araştırma ve geliştirmede uzmanlaşarak ve yarı iletken tedarik zincirinin belirli segmentlerinde liderlik hedefini güdecek. Bu aşamada 300 tasarım şirketi, 3 çip üretim tesisi ve 20 paketleme ve test tesisi ile yıllık gelirin 100 milyar doları aşması bekleniyor. 2050 yılına kadar Vietnam, yarı iletken alanında hem nitelik hem de nicelik açısından insan kaynağı talebini karşılamayı amaçlıyor.Kaynakça https://www.voanews.com/a/vietnam-aims-for-1-semiconductor-fab-plant-10-packaging-plants-by-2030/7794515.html https://vietnamnet.vn/en/vietnam-launches-national-semiconductor-strategy-roadmap-to-2050-2324838.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)