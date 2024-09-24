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    Vietnam, geleceğin dünyası için devasa bir yüksek teknoloji adımı atıyor

    Vietnam, geleceğin dünyasında söz hakkı almak için 2030 yılına kadar 1 yarı iletken fabrikası ve 10 paketleme tesisi kurmayı hedefliyor. Ülke, yarı iletkenlerde bir atılım başlatıyor.
    Vietnam, geleceğin dünyası için dev yüksek teknoloji adımı atıyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 408 milyar dolar GSYH’ye ve 98 milyon nüfusa sahip olan Vietnam, geleceğin dünyasında söz sahibi olmak ve yarıştan kopmamak için Türkiye'nin stratejik olarak geride kaldığı bir yüksek teknoloji segmentinde kritik bir adım atıyor. Ülke kısa bir süre önce, yarı iletken endüstrisinde hem işgücü yetiştirmek hem de tesisler kurmak için 2050 vizyon programını onayladı.

    Vietnam'dan yarı iletken atılımı

    Bu karar doğrultusunda Vietnam, 2030 yılına kadar yarı iletken çip tasarımı, paketleme ve test süreçlerinde uzmanlaşmış yüksek kaliteli bir iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor. Bu süreç içerisinde ülke doğrudan yabancı yatırımları da çekmeyi, yarı iletken yetenekleri için küresel bir merkez olmayı hedefliyor.

    Planın ilk ayağında hedef, 2030 yılına kadar 100 tasarım şirketi, 1 küçük ölçekli çip üretim tesisi ve 10 paketleme ve test tesisi kurarak yılda 25 milyar doların üzerinde gelir elde etmek. Devlet, dört ulusal yarı iletken laboratuvarı ve yerel laboratuvarların kurulmasına, modernizasyonuna kısmen finansal destek sağlayacak

    Vietnam, geleceğin dünyası için dev yüksek teknoloji adımı atıyor Tam Boyutta Gör
    Program kapsamında 50.000 kişilik bir iş gücü oluşturulacak. Bu iş gücünün en az 42.000’i mühendis ve lisans mezunlarından, 7.500’ü yüksek lisans öğrencilerinden, 500’ü ise doktora adaylarından oluşacak. Özellikle yarı iletken tasarımı alanında 15.000, üretim, paketleme ve test gibi süreçlerde ise en az 35.000 kişi eğitilecek. Ayrıca, yapay zeka konusunda uzmanlaşmış en az 5.000 kişi de yarı iletken endüstrisine hizmet etmek üzere yetiştirilecek.

    Programın ikinci ayağı ise 2030-2040 yılları arasını kapsayacak. Bu aşamada Vietnam, en az 200 tasarım şirketine, 2 çip üretim tesisine ve 15 paketleme ve test tesisine sahip olmayı hedeflerken yıllık sektör gelirlerinin 50 milyar doları aşmasını planlıyor. 2050 yılına uzanan son aşamada ise Vietnam, araştırma ve geliştirmede uzmanlaşarak ve yarı iletken tedarik zincirinin belirli segmentlerinde liderlik hedefini güdecek. Bu aşamada 300 tasarım şirketi, 3 çip üretim tesisi ve 20 paketleme ve test tesisi ile yıllık gelirin 100 milyar doları aşması bekleniyor. 2050 yılına kadar Vietnam, yarı iletken alanında hem nitelik hem de nicelik açısından insan kaynağı talebini karşılamayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://www.voanews.com/a/vietnam-aims-for-1-semiconductor-fab-plant-10-packaging-plants-by-2030/7794515.html https://vietnamnet.vn/en/vietnam-launches-national-semiconductor-strategy-roadmap-to-2050-2324838.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    hem lisans hem önlisans mezunu dgs ye girebilir mi iphone bul konum güncellenmiyor elektrikli bisiklet mi scooter mı absent türkiye"de varmı taşıt kredisi ile araç satışı yaparken bilmeniz gerekenler

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