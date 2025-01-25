Tam Boyutta Gör Kuo, iPhone 17‌ serisinde dinamik ada olarak adlandırılan çentik bölümünde küçülme olmayacağını söylüyor. Analist Jeff Pu, Apple'ın ‌iPhone 17‌ Pro modellerde Face ID için metalens kullanacağını, buna bağlı olarak dinamik adanın küçüleceğini söylemişti ancak bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

iPhone 17 Air'in tasarımı ortaya çıkmış olabilir 4 gün önce eklendi

iPhone 17 modellerinde dinamik ada küçülmeyecek

Çentik, Apple’ın deyimiyle “Dinamik Ada”, ilk olarak 2022 iPhone modelleriyle tanıtıldı ve o zamandan beri çok az değişliğe uğradı. Apple'ın nihai hedefi, iPhone'un ön kamerasını ve Face ID bileşenlerini ekranın altına yerleştirerek tamamen uçtan uca bir ekran oluşturmak. Ancak bunun gerçekleşmesine daha birkaç yıl var.

Son sızıntı ve söylentiler, iPhone 17‌ modellerinde asıl tasarım değişikliğinin kasada ve arkada kamera bölümünde olacağını ortaya koyuyor. iPhone 17 Air olarak süper ince bir iPhone tanıtılması bekleniyor. Hem iPhone 17 Slim hem de ‌iPhone 17‌ Pro’larda yatay kamera kurulumu görebiliriz.

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Apple, iPhone 17 serisinde aynı tasarımı sürdürebilir