iPhone 17 Air'in tasarımı ortaya çıkmış olabilir
X platformundan Majin Bu isimli sızıntı kaynağı, iPhone 17'a ait olduğunu iddia ettiği bir arka panel fotoğrafı paylaştı. Tek kamera deliğine sahip olduğu görülen panelin hangi iPhone modeline ait olduğı bilinmiyor. Ancak daha önce gelen bilgilere dayanarak, panelin tek kameraya sahip olacağı söylenen iPhone 17 Air'e ait olması mümkün.
Ortaya çıkan fotoğrafın kesin olarak iPhone 17'nin tasarımını yansıttığını söylemek şu an için zor. Ancak daha önceki iPhone 17 sızıntılarındaki tasarımlarla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.
Bu sene iPhone 17 serisine eklenecek Air modeli, hem ince hem de farklı tasarım anlayışıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Pro modellerinde ise eski tasarımın korunacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla iPhone 17 Air, Apple için yeni tasarım anlayışının müşterilerde nasıl bir etki yaratacağını görmek adına önemli bir rol üstlenecek.Kaynakça https://x.com/MajinBuOfficial/status/1881658592664973554 https://wccftech.com/iphone-17-rear-back-panel-design-with-horizontal-visor-pictured/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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