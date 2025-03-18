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    iPhone 17 serisi daha gelişmiş 24MP ön kameraya sahip olabilir

    Görünüşe göre Apple, yeni nesil iPhone modellerinde ön kamerayı değiştirecek. Aktarılanlara göre iPhone 17 serisinin tamamı, geliştirilmiş görüntü kalitesi sunan 24MP ön kamera ile gelecek.
    iPhone 17 serisi daha gelişmiş 24MP ön kameraya sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 17 serisi, donanım açısından oldukça dikkat çekici yenilikler sunmaya hazırlanıyor. En büyük değişikliklerden biri, tüm modellerin yükseltilmiş 24MP ön kamera ile donatılacak olması. Bu, özellikle selfie ve video çekimleri için büyük bir kalite artışı anlamına geliyor.

    iPhone 17 ile kameralar değişiyor

    Güvenilir analist Jeff Pu’nun paylaştığı bilgilere göre, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin tamamı 24MP çözünürlüğe sahip gelişmiş bir ön kameraya sahip olacak. Şu anda iPhone 16 serisinde 12MP ön kamera kullanılıyor ve Apple, uzunca bir süredir 12MP çözünürlüğünde değişikliğe gitmedi. Daha yüksek çözünürlük, özellikle fotoğrafları kırparken kalite kaybının en aza indirgenmesini sağlayacak.

    Ön kameradaki gelişmelerin yanı sıra, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin 48MP Telefoto kamera ile geleceği de belirtiliyor. Mevcut modellerde 12 MP telefoto lens kullanılıyor. Çözünürlüğün yükselmesiyle yakınlaştırma performansının önemli ölçüde artması bekleniyor.

    iPhone 17 serisinin performans açısından da önemli yükseltmeler alması bekleniyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde Apple A19 çipi, Pro ve Pro Max modellerinde ise A19 Pro çipi kullanılacak. Bu yeni nesil işlemciler, TSMC’nin N3P üretim sürecini temel alarak hem güç verimliliği hem de performans anlamında iyileştirmeler sunacak. Ek olarak, iPhone 17 serisinin en az 12GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Son sızıntılara göre, Apple’ın "Pro Max" ismini bırakıp yerine "Ultra" markasını kullanması da ihtimaller arasında.

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