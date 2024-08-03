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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 17 serisiyle ön kamerayı yenileyecek

    iPhone 16 henüz tanıtılmamışken, iPhone 17 serisinin özelliklerine ilişkin söylentiler devam ediyor. Yeni rapor, Apple'ın 2025 iPhone modellerinde 12MP ön kamerayı bırakacağını söylüyor.
    apple iphone 17 24 mp ön kamera Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone'larda uzun süredir 12MP sensör kullanıyor. O zamandan beri Photonic Engine, Smart HDR gibi yazılımsal iyileştirmeler yapıldı ancak ön kamera gerçek anlamda geliştirilmedi. iPhone’larda beklenen ön kamera iyileştirmesinin iPhone 17 serisiyle olacağı söyleniyor.

    Tüm iPhone 17 modelleri, 24MP ön kamera ile gelecek

    Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 modellerinin önceki nesillerden farklı bir ön kamerayla geleceğine dair bir hiçbir söylenti yok. Ancak Apple, 2025 iPhone’larda 24MP selfie kamera kullanarak büyük bir yükseltme planlıyor. Analist Jeff Pu, tüm iPhone 17 modellerinde 6P lensli 24MP selfie kamera olacağını söylüyor. Daha yüksek 24 megapiksel çözünürlükle, fotoğraflar daha fazla kırpılsa bile kalitesini koruyabilir. Altı parçalı lens, her bir öğe için çeşitli sapmaları ve bozulmaları düzeltmek için tasarlandığından görüntü kalitesini de biraz artıracak.

    Jeff Pu, ayrıca 2025 iPhone modellerinde dört ekran boyutunun (6.1 inç, 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.9 inç) olacağını iddia ediyor. Ayrıca iPhone 17 serisinin işlemcisi A19 ve A19 Pro olarak ayrılacak. iPhone 17 Slim ve diğer modellerde 8GB RAM bulunurken, iPhone 17 Pro’larda 12GB RAM olacak. Yalnızca Pro modellerde üç 48MP kamera olacak. Düz iPhone 17’de 48MP ve 12MP sensör, iPhone 17 Slim’de tek 48MP ana kamera yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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