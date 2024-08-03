Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'larda uzun süredir 12MP sensör kullanıyor. O zamandan beri Photonic Engine, Smart HDR gibi yazılımsal iyileştirmeler yapıldı ancak ön kamera gerçek anlamda geliştirilmedi. iPhone’larda beklenen ön kamera iyileştirmesinin iPhone 17 serisiyle olacağı söyleniyor.

Tüm iPhone 17 modelleri, 24MP ön kamera ile gelecek

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 modellerinin önceki nesillerden farklı bir ön kamerayla geleceğine dair bir hiçbir söylenti yok. Ancak Apple, 2025 iPhone’larda 24MP selfie kamera kullanarak büyük bir yükseltme planlıyor. Analist Jeff Pu, tüm iPhone 17 modellerinde 6P lensli 24MP selfie kamera olacağını söylüyor. Daha yüksek 24 megapiksel çözünürlükle, fotoğraflar daha fazla kırpılsa bile kalitesini koruyabilir. Altı parçalı lens, her bir öğe için çeşitli sapmaları ve bozulmaları düzeltmek için tasarlandığından görüntü kalitesini de biraz artıracak.

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Jeff Pu, ayrıca 2025 iPhone modellerinde dört ekran boyutunun (6.1 inç, 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.9 inç) olacağını iddia ediyor. Ayrıca iPhone 17 serisinin işlemcisi A19 ve A19 Pro olarak ayrılacak. iPhone 17 Slim ve diğer modellerde 8GB RAM bulunurken, iPhone 17 Pro’larda 12GB RAM olacak. Yalnızca Pro modellerde üç 48MP kamera olacak. Düz iPhone 17’de 48MP ve 12MP sensör, iPhone 17 Slim’de tek 48MP ana kamera yer alacak.

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Apple, iPhone 17 serisiyle ön kamerayı yenileyecek