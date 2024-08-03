Apple, iPhone 17 serisiyle ön kamerayı yenileyecek

Tüm iPhone 17 modelleri, 24MP ön kamera ile gelecek
Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 modellerinin önceki nesillerden farklı bir ön kamerayla geleceğine dair bir hiçbir söylenti yok. Ancak Apple, 2025 iPhone’larda 24MP selfie kamera kullanarak büyük bir yükseltme planlıyor. Analist Jeff Pu, tüm iPhone 17 modellerinde 6P lensli 24MP selfie kamera olacağını söylüyor. Daha yüksek 24 megapiksel çözünürlükle, fotoğraflar daha fazla kırpılsa bile kalitesini koruyabilir. Altı parçalı lens, her bir öğe için çeşitli sapmaları ve bozulmaları düzeltmek için tasarlandığından görüntü kalitesini de biraz artıracak.
Jeff Pu, ayrıca 2025 iPhone modellerinde dört ekran boyutunun (6.1 inç, 6.3 inç, 6.6 inç ve 6.9 inç) olacağını iddia ediyor. Ayrıca iPhone 17 serisinin işlemcisi A19 ve A19 Pro olarak ayrılacak. iPhone 17 Slim ve diğer modellerde 8GB RAM bulunurken, iPhone 17 Pro’larda 12GB RAM olacak. Yalnızca Pro modellerde üç 48MP kamera olacak. Düz iPhone 17’de 48MP ve 12MP sensör, iPhone 17 Slim’de tek 48MP ana kamera yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.