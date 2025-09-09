Giriş
    Apple duyurdu: iOS 26 ne zaman çıkacak?

    iOS 26 çıkış tarihi, yeni iPhone 17 serisinin özellikleri kadar merak ediliyordu. iOS 26 güncellemesi ne zaman Türkiye'ye gelecek sorusu Awe dropping etkinliğinde resmi olarak yanıt buldu.

    ios 26 güncellemesi ne zaman çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 17 serisi ve Apple Watch modellerini tanıttığı Awe dropping etkinliğinde iOS 26 çıkış tarihini de paylaştı. iPhone 17 Türkiye fiyatlarını yüksek bulan, yeni modellere geçiş yapmayı düşünmeyen kullanıcıların merak ettiği iOS 26 çıkış tarihine ilişkin “iOS 26 ne zaman Türkiye'ye gelecek?" sorusu yanıt buldu.

    iOS 26 güncellemesi 15 Eylül’de çıkacak 📅

    Apple’ın açıklamasına göre iOS 26 güncellemesi, 15 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 26, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’ten oluşan iPhone 17 ailesi, iOS 26 yüklü olarak gelecek. Yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

    iOS 26, iPhone’lara yepyeni yarı saydam tasarım “Liquid Glass”, Kamera uygulamasında değişiklikler, Canlı Çeviri, yeni Apple Intelligence özellikleri ve fazlasını getiriyor.

