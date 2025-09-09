Apple duyurdu: iOS 26 ne zaman çıkacak?

iOS 26 güncellemesi 15 Eylül’de çıkacak 📅
Apple’ın açıklamasına göre iOS 26 güncellemesi, 15 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 26, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’ten oluşan iPhone 17 ailesi, iOS 26 yüklü olarak gelecek. Yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek.
iOS 26, iPhone'lara yepyeni yarı saydam tasarım "Liquid Glass", Kamera uygulamasında değişiklikler, Canlı Çeviri, yeni Apple Intelligence özellikleri ve fazlasını getiriyor.
