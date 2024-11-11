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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Slim beklendiği kadar ince olmayabilir: İşte sebebi

    Apple'ın gelecek seneki iPhone 17 Slim modeli beklenenden kalın olabilir. Şirketin, ince pil geliştirmekte zorluk yaşadığı belirtiliyor. Samsung'un da benzer problemler yaşadığı ifade ediliyor.
    iPhone 17 Slim beklendiği kadar ince olmayabilir: İşte sebebi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın gelecek sene piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 Slim modeli beklenenden kalın olabilir. Şirketin, ince pil geliştirmekte zorluk yaşadığı belirtiliyor.

    iPhone 17 Slim, 7 mm'nin üzerinde kalınlığa sahip olabilir

    Internet portalı Naver'da blog yazarı yeux1122'ye göre Apple, daha ince alt katmana sahip pillerin üretimindeki zorluklar ve yüksek üretim maliyetleri sebebiyle iPhone 17 Slim'de istediği incelik seviyesine ulaşamayacak. Aynı zamanda ince anakartların seri üretimikonusunda da tedarik sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Başlangıçta 7 mm'nin altında olması ve iPhone 6'dan bu yana en ince iPhone modeli olması beklenen telefonun kalınlığının 7 mm'yi aşması bekleniyor.

    Bu değişikliğe rağmen, iPhone 17 Air'ın ekran, performans ve kamera alanında önemli yükseltmeler sunması bekleniyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi, yükseltilmiş 48 MP kamera sensörü ve 12 MP'den 24 MP'e yükseltilen ön kamera gibi iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca telefonda, Apple kendi geliştirdiği 5G modemin kullanılması bekleniyor.

    Samsung da benzer sorunlar yaşıyor

    Ancak Apple bu zorluklarla karşılaşan tek şirket değil. Samsung'un, 2025'ün başlarında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S25 Slim ile benzer sorunlar yaşadığı bildiriliyor. Bu soruna çözüm olarak Samsung'un pil için yeni malzemeler kullanma konusunda aşama kaydettiği belirtiliyor. İnce anakart üretimi sıkıntısı Samsung için de geçerli. Bu nedenle başlangıçta sınırlı sayıda ürünün piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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