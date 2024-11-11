iPhone 17 Slim beklendiği kadar ince olmayabilir: İşte sebebi

- iPhone 17 Slim, 7 mm'nin üzerinde kalınlığa sahip olabilir
- Samsung da benzer sorunlar yaşıyor
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iPhone 17 Slim, 7 mm'nin üzerinde kalınlığa sahip olabilir
Internet portalı Naver'da blog yazarı yeux1122'ye göre Apple, daha ince alt katmana sahip pillerin üretimindeki zorluklar ve yüksek üretim maliyetleri sebebiyle iPhone 17 Slim'de istediği incelik seviyesine ulaşamayacak. Aynı zamanda ince anakartların seri üretimikonusunda da tedarik sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Başlangıçta 7 mm'nin altında olması ve iPhone 6'dan bu yana en ince iPhone modeli olması beklenen telefonun kalınlığının 7 mm'yi aşması bekleniyor.
Bu değişikliğe rağmen, iPhone 17 Air'ın ekran, performans ve kamera alanında önemli yükseltmeler sunması bekleniyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi, yükseltilmiş 48 MP kamera sensörü ve 12 MP'den 24 MP'e yükseltilen ön kamera gibi iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca telefonda, Apple kendi geliştirdiği 5G modemin kullanılması bekleniyor.
Samsung da benzer sorunlar yaşıyor
Ancak Apple bu zorluklarla karşılaşan tek şirket değil. Samsung'un, 2025'ün başlarında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S25 Slim ile benzer sorunlar yaşadığı bildiriliyor. Bu soruna çözüm olarak Samsung'un pil için yeni malzemeler kullanma konusunda aşama kaydettiği belirtiliyor. İnce anakart üretimi sıkıntısı Samsung için de geçerli. Bu nedenle başlangıçta sınırlı sayıda ürünün piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über