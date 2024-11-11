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Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek sene piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 Slim modeli beklenenden kalın olabilir. Şirketin, ince pil geliştirmekte zorluk yaşadığı belirtiliyor.

iPhone 17 Slim, 7 mm'nin üzerinde kalınlığa sahip olabilir

Internet portalı Naver'da blog yazarı yeux1122'ye göre Apple, daha ince alt katmana sahip pillerin üretimindeki zorluklar ve yüksek üretim maliyetleri sebebiyle iPhone 17 Slim'de istediği incelik seviyesine ulaşamayacak. Aynı zamanda ince anakartların seri üretimikonusunda da tedarik sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Başlangıçta 7 mm'nin altında olması ve iPhone 6'dan bu yana en ince iPhone modeli olması beklenen telefonun kalınlığının 7 mm'yi aşması bekleniyor.

Bu değişikliğe rağmen, iPhone 17 Air'ın ekran, performans ve kamera alanında önemli yükseltmeler sunması bekleniyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi, yükseltilmiş 48 MP kamera sensörü ve 12 MP'den 24 MP'e yükseltilen ön kamera gibi iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca telefonda, Apple kendi geliştirdiği 5G modemin kullanılması bekleniyor.

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Samsung da benzer sorunlar yaşıyor

Ancak Apple bu zorluklarla karşılaşan tek şirket değil. Samsung'un, 2025'ün başlarında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S25 Slim ile benzer sorunlar yaşadığı bildiriliyor. Bu soruna çözüm olarak Samsung'un pil için yeni malzemeler kullanma konusunda aşama kaydettiği belirtiliyor. İnce anakart üretimi sıkıntısı Samsung için de geçerli. Bu nedenle başlangıçta sınırlı sayıda ürünün piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

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iPhone 17 Slim beklendiği kadar ince olmayabilir: İşte sebebi