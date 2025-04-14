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    iPhone 16e Apple’a iyi geldi: İlk çeyrekte ilk kez satışlarda lider

    Counterpoint Research'ün yeni verilerine göre Apple, 2025'in ilk çeyreğinde iPhone 16e'nin katkısıyla akıllı telefon satışlarında birinci oldu. Firma ilk kez yılın birinci çeyreğinde zirveye yerleşti.
    iPhone 16e Apple’ı ilk kez birinci çeyrekte liderliğe taşıdı Tam Boyutta Gör
    Küresel akıllı telefon pazarı, 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 oranında büyüyerek pandemiden bu yana toparlanma sürecinde umut vadetti. Counterpoint Research’e göre gelişmiş pazarlardaki yavaşlamaya rağmen Çin’deki devlet destekli sübvansiyonlar ve Latin Amerika, Asya-Pasifik ile Orta Doğu & Afrika bölgelerindeki toparlanma bu büyümenin arkasındaki rüzgar oldu. Öte yandan Apple, ilk kez birinci çeyrekte akıllı telefon pazarında liderliğe yükseldi.

    Apple, ilk kez birinci sırada

    2025’in ilk çeyreği, Apple için tarihi bir dönüm noktası oldu. Şirket, ilk kez yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında liderliği ele geçirdi. Bu başarıda, iPhone 16e’nin alışılmadık bir dönemde piyasaya sürülmesi ve markanın Hindistan, Japonya, Orta Doğu & Afrika gibi çekirdek dışı pazarlarda çift haneli büyüme göstermesi etkili oldu. Apple’ın ABD, Avrupa ve Çin gibi ana pazarlarda satışları durağan ya da düşüşteyken, bu bölgelerdeki güçlü performansı dengeleri değiştirdi.

    iPhone 16e Apple’ı ilk kez birinci çeyrekte liderliğe taşıdı Tam Boyutta Gör
    Apple’ı yüzde 18 pazar payıyla Samsung takip etti. S25 serisinin geç lansmanı nedeniyle çeyreğe yavaş başlayan Samsung, mart ayındaki satış patlamasıyla toparlandı. Özellikle S25 Ultra modelinin satış oranlarındaki artış dikkat çekti. Ayrıca yeni A serisi cihazlar da şirketin pazardaki konumunu güçlendirdi.

    Öte yandan Xiaomi, hem yeni pazarlara açılması hem de Çin’deki “premium” marka imajını güçlendirmesiyle pazar payını artırmayı başardı. Elektrikli araç sektörüne giriş yapan şirket, bu hamlesiyle yerel pazarda ciddi bir marka algısı oluşturmayı da başardı.

    İlk beşte en hızlı büyüyen marka olan vivo ise, Çin’deki güçlü varlığı ve gelişmekte olan pazarlara açılımıyla dördüncülüğe yükseldi. OPPO ise Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa’da kayda değer bir büyüme yakalayarak beşinci sırada yer aldı.

    Olumlu ama kırılgan bir büyüme

    2023'teki düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veren akıllı telefon pazarı, ekonomik koşullardaki iyileşmeyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Ancak uzmanlar, bu büyümenin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor. Akıllı telefonların temel ihtiyaç haline gelmesi satışlarda istikrar sunsa da, tüketicilerin ekonomik belirsizlik nedeniyle satın alma kararlarını ertelemesi olası görünüyor. Ticaret gerilimleri ve tedarik zinciri bozulmalarının önümüzdeki çeyreklerde pazarı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 7 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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