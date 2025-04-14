iPhone 16e Apple’a iyi geldi: İlk çeyrekte ilk kez satışlarda lider

Apple, ilk kez birinci sırada
2025’in ilk çeyreği, Apple için tarihi bir dönüm noktası oldu. Şirket, ilk kez yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında liderliği ele geçirdi. Bu başarıda, iPhone 16e’nin alışılmadık bir dönemde piyasaya sürülmesi ve markanın Hindistan, Japonya, Orta Doğu & Afrika gibi çekirdek dışı pazarlarda çift haneli büyüme göstermesi etkili oldu. Apple’ın ABD, Avrupa ve Çin gibi ana pazarlarda satışları durağan ya da düşüşteyken, bu bölgelerdeki güçlü performansı dengeleri değiştirdi.
Öte yandan Xiaomi, hem yeni pazarlara açılması hem de Çin’deki “premium” marka imajını güçlendirmesiyle pazar payını artırmayı başardı. Elektrikli araç sektörüne giriş yapan şirket, bu hamlesiyle yerel pazarda ciddi bir marka algısı oluşturmayı da başardı.
İlk beşte en hızlı büyüyen marka olan vivo ise, Çin’deki güçlü varlığı ve gelişmekte olan pazarlara açılımıyla dördüncülüğe yükseldi. OPPO ise Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa’da kayda değer bir büyüme yakalayarak beşinci sırada yer aldı.
Olumlu ama kırılgan bir büyüme
2023'teki düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veren akıllı telefon pazarı, ekonomik koşullardaki iyileşmeyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Ancak uzmanlar, bu büyümenin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor. Akıllı telefonların temel ihtiyaç haline gelmesi satışlarda istikrar sunsa da, tüketicilerin ekonomik belirsizlik nedeniyle satın alma kararlarını ertelemesi olası görünüyor. Ticaret gerilimleri ve tedarik zinciri bozulmalarının önümüzdeki çeyreklerde pazarı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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