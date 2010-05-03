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Apple iPhone, Amerika'da Opera Mini'yi en çok kullanan telefon oldu

Apple iPhone, Amerika'da Opera Mini'yi en çok kullanan telefon oldu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
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4
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından onaylanıp yayınlanmasına izin verilen mobil internet tarayıcısı Opera Mini, iPhone'u Amerika'da zirveye yerleştirdi. Opera Mini mobil internet tarayıcısını en çok kullanan telefon olma özelliğini Blackberry'den devralan iPhone, Opera Mini'nin en çok indirilip kullanıldığı telefon olma özelliğini kazandı. iPhone için yayınlamasının ardından çok fazla zaman geçmemesine rağmen bu kadar çok indirilmiş olması iPhone kullanıcılarının Safari dışında başka bir internet tarayıcısına olan ihtiyacını belirtir nitelikte.

Amerika'da Opera Mini'nin en çok kullanıldığı telefon olan iPhone, dünya sıralamasında ise markalar bazında 3. sırada yer alıyor. Dünya'da Opera Mini'yi en çok kullanan 20 telefonun Nokia ve Sony Ericsson markalarına ait olduğu belirtiliyor. Amerika, Opera Mini'nin iPhone sürümünün yayınlanmasından sonra Opera Mini'nin en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında da 8. sıradan 5. sıraya yükseldi ve bu yükselişin önümüzdeki aylar içinde de devam etmesi bekleniyor.

Görünüşe göre Apple, Opera Mini'yi onaylayıp yayınlarak son derece önemli bir karara imza attı

 


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Erasmus78 9 yıl
Ben de sadece meraktan kurdum ve bir sefer kullandım. Sonra safariye devam ettim. Bana hiç cazip gelmedi açıkçası.
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realbrutal 9 yıl
indirdiğimden beri sadece bir kere açtım.demekki millet kullanıyor
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Buzmavisi 9 yıl
3G ile nete girenlerin kullanması lazım tabii, kota aşmamak için bence ideal.
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Fashionality 9 yıl
opera mini ilk başlarda safari ye göre çok kullanışsız geliyodu ama alıştıktan sonra safari yi kullanası gelmiyor adamın
bence apple operayı onaylayarak çok iyi bir karar verdi
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