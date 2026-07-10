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    Haberler kötü: iPhone 18 Pro Max'in maliyeti 300$ arttı, fiyatı 200$ yükselecek!

    Counterpoint Research, iPhone 18 Pro Max'in malzeme maliyetine ilişkin yeni bir tahmin yayınladı ve Apple'ın yeni amiral gemisinin selefine göre önemli ölçüde daha pahalıya mâl olduğunu öne sürdü.

    apple iphone 18 pro max maliyet fiyat Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yakında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro Max'in üretim maliyetinin çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. İlk bileşen tahminleri, 1 TB'lık model için bellek ve çip maliyetinde büyük bir artışa işaret ediyor.

    Bileşen maliyetleri 300 dolar arttı

    Counterpoint Research'e göre, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro Max'in malzeme maliyeti, iPhone 17 Pro Max'e kıyasla yaklaşık 300 dolar daha yüksek olacak. Bu artış, daha geniş çaplı bileşen kıtlığı nedeniyle baskı altında kalmaya devam eden NAND ve DRAM'den kaynaklanıyor ancak Apple'ın 2nm çipinin ve yeni paketleme teknolojisinin de maliyetleri yükselttiği tahmin ediliyor.

    Öte yandan, Counterpoint, ekran ve diğer parçaların maliyetlerinin düşmesini beklerken, yeni teknoloji nedeniyle kamera maliyetinin biraz artacağını belirtiyor. Bu da beklenen değişken diyaframlı ana kameraya işaret ediyor.

    Ayrıca Apple'ın yüksek kapasiteli modellerde brüt kâr kaybını önlemek için farklı depolama seçeneklerinde farklı perakende fiyat artışları uygulaması bekleniyor. Raporda, ortalama perakende fiyat artışının 200 dolar olmasına rağmen şirketin bu yılki modellerde daha düşük kâr marjları görmesinin beklendiği belirtiliyor.

    Tahmini maliyet değişiklikleri

    • Toplam malzeme listesi maliyeti: iPhone 17 Pro Max'e göre yaklaşık 300 dolar daha fazla
    • Ana maliyet faktörü: NAND ve DRAM
    • Çip maliyeti: 2nm çip ve yeni paketleme nedeniyle artması bekleniyor
    • Kamera maliyeti: Yeni teknoloji nedeniyle hafif artış görecek
    • Ekran ve diğer parçalar: Daha düşük maliyetli olması bekleniyor
    • Perakende fiyatı: Ortalama 200 dolar civarında bir artış bekleniyor
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