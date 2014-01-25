Çığır açan bilgisayar; Macintosh, 30 yaşında

1984'ü "1984" olmaktan çıkaran, Apple'ın genlerindeki yenilikçiliği ilk defa ortaya koyan Macintosh, 30 yaşında.

Şu an hepimizin başında oturduğu, gerek profesyonel amaçlı gerekse de eğlence amaçlı kullandığımız masaüstü bilgisayarların ilk örneği Macintosh. Xerox'un yeteri kadar değer vermediği grafiksel arayüzü ve muhtemel ki bilgisayar teknolojilerinde önemini hiçbir zaman kaybetmeyecek olan eşsiz işaretleme aygıtı fareyi son kullanıcıyla buluşturan Macintosh, bundan tam 30 sene önce 24 Eylül 1984'de Steve Jobs tarafından tanıtıldı.

İlk bilgisayar elbette Macintosh değil, ancak Macintosh'u devrimsel kılan her eve bilgisayar girmeli hedefiyle yapılması, bilgisayarların sahip olduğu ve olacakları gücün sadece bir kesime değil, tüm insanlarca kullanılabilmesi gerektiğini ortaya koymasaydı. Yani Macintosh, teknolojiyi olması gereken yöne yönlendiren ilk bilgisayardı.

Bir elma türü olarak bilinen Macintosh, bilgisayar olarak ABD halkına ilk defa 22 Ocak 1984'de efsanevi "1984" reklamıyla duyuruldu. Tarihteki en yaratıcı ve etkileyici 50 reklamdan biri olarak gösterilen 1984 Reklamı, George Orwell'ın kaleme aldığı eserlerden biri olan 1984'den ilham alındı. Apple'ın 24 Ocak'taki Macintosh tanıtımını müjdeleyen reklama damgasını ise "Macintosh ile 1984'ün "1984"'e benzemeyecek" cümlesi damgasını vurmuştu. Gönderme ve mesaj büyüktü: teknoloji dünyasının büyük isimlerinden IBM, George Orwell'in 1984'deki gizemli diktatörü Büyük Birader'i (Big Brother) ve Apple ise insanları onun egemenliğinden kurtarmak için Macintosh'u çıkarıyordu.

Steve Jobs 1983'deki konuşmasında 1984'ü şöyle anlatıyordu:

"1984 yaklaştı. Görünüşe göre IBM her şeye egemen olmak istiyor. Apple, ise IBM dışındaki tek alternatif olarak algılanıyor. Satıcılar önceleri kollarını açarak IBM'i karşılıyordu. Şu an ise IBM'in geleceği domine ve kontrol etmesinden korkuyorlar ve artık Apple'ın, kendi özgür geleceklerini garanti altına alabilecek tek gücün kapısını çalıyorlar. IBM ise herkesi istiyor, endüstriyi kontrol etmek istiyor. Bu amacı ulaşabilmek için de silahını önündeki son engel olan Apple'a yöneltiyor. Büyük Mavi (IBM'in sıfatıdır) tüm bilgisayar endüstrisini kontrol edebilecek mi? Ya da tüm bilgi çağını? George Orwell, 1984 konusunda gerçekten haklı mıydı?"



Steve Jobs tarafından tanıtılan Macintosh gücünü 8MHz'lik Motorola'nın 68000 işlemcisinden alıyordu ve logicboard'u üzerinde 128KB'lık belleğe (512KB'a kadar yükseltilebilir) ev sahipliği yapıyordu. Tabi ki 9 inçlik Monokrom 512x342 piksellik ekranını ve 400K'lık Floppy disket girişini unutmamak lazım. Ekranın kasaya entegre olmasından ötürü rahatlıkla taşınabilir yapısıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta tanıtımda konuşan Macintosh şu cümle ile herkesi bu konunun önemine dikkat çekmişti: " Taşıyamayacağınız bilgisayara güvenmeyin. "

2495 dolardan satışa sunulan ve 5 ay gibi kısa bir sürede 70,000'lik satış sayısına ulaşan Macintosh, agresif fiyat politikası ve takip eden yıllarda gelen yeni devrimsel bilgisayarlara rağmen IBM'i koltuğundan indirmeyi başaramadı ancak Apple'ın 1994'e kadar dünyanın en büyük 2.bilgisayar üreticisi olmasını sağladı.

Macintosh, belki onmilyonlara ulaşmadı ancak tüm insanların teknoloji ve bilgiye erişim hakkı olduğunu ortaya koyan devrimsel bir cihaz olarak tarihe geçti. Bilgisayarı herkese ulaşılabilir kılan; fareyi ve grafiksel arayüzü bilgisayarlarla buluşturan Macintosh'u geliştiren tüm Apple mühendislerine şükran borçluyuz.

1984 Reklamı (20.Yıl Özel Edisyonu) Macintosh Tanıtımı Apple'ın 30.yıl için hazırladığı özel Mac videosu