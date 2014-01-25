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Çığır açan bilgisayar; Macintosh, 30 yaşında

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Çığır açan bilgisayar; Macintosh, 30 yaşında
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1984'ü "1984" olmaktan çıkaran, Apple'ın genlerindeki yenilikçiliği ilk defa ortaya koyan Macintosh, 30 yaşında.

Şu an hepimizin başında oturduğu, gerek profesyonel amaçlı gerekse de eğlence amaçlı kullandığımız masaüstü bilgisayarların ilk örneği Macintosh. Xerox'un yeteri kadar değer vermediği grafiksel arayüzü ve muhtemel ki bilgisayar teknolojilerinde önemini hiçbir zaman kaybetmeyecek olan eşsiz işaretleme aygıtı fareyi son kullanıcıyla buluşturan Macintosh, bundan tam 30 sene önce 24 Eylül 1984'de Steve Jobs tarafından tanıtıldı.

İlk bilgisayar elbette Macintosh değil, ancak Macintosh'u devrimsel kılan her eve bilgisayar girmeli hedefiyle yapılması, bilgisayarların sahip olduğu ve olacakları gücün sadece bir kesime değil, tüm insanlarca kullanılabilmesi gerektiğini ortaya koymasaydı. Yani Macintosh, teknolojiyi olması gereken yöne yönlendiren ilk bilgisayardı.

Bir elma türü olarak bilinen Macintosh, bilgisayar olarak ABD halkına ilk defa 22 Ocak 1984'de efsanevi "1984" reklamıyla duyuruldu. Tarihteki en yaratıcı ve etkileyici 50 reklamdan biri olarak gösterilen 1984 Reklamı, George Orwell'ın kaleme aldığı eserlerden biri olan 1984'den ilham alındı. Apple'ın 24 Ocak'taki Macintosh tanıtımını müjdeleyen reklama damgasını ise "Macintosh ile 1984'ün "1984"'e benzemeyecek" cümlesi damgasını vurmuştu. Gönderme ve mesaj büyüktü: teknoloji dünyasının büyük isimlerinden IBM, George Orwell'in 1984'deki gizemli diktatörü Büyük Birader'i (Big Brother) ve Apple ise insanları onun egemenliğinden kurtarmak için Macintosh'u çıkarıyordu.

Steve Jobs 1983'deki konuşmasında 1984'ü şöyle anlatıyordu:

"1984 yaklaştı. Görünüşe göre IBM her şeye egemen olmak istiyor. Apple, ise IBM dışındaki tek alternatif olarak algılanıyor. Satıcılar önceleri kollarını açarak IBM'i karşılıyordu. Şu an ise IBM'in geleceği domine ve kontrol etmesinden korkuyorlar ve artık Apple'ın, kendi özgür geleceklerini garanti altına alabilecek tek gücün kapısını çalıyorlar. IBM ise herkesi istiyor, endüstriyi kontrol etmek istiyor. Bu amacı ulaşabilmek için de silahını önündeki son engel olan Apple'a yöneltiyor. Büyük Mavi (IBM'in sıfatıdır) tüm bilgisayar endüstrisini kontrol edebilecek mi? Ya da tüm bilgi çağını? George Orwell, 1984 konusunda gerçekten haklı mıydı?"

Steve Jobs tarafından tanıtılan Macintosh gücünü 8MHz'lik Motorola'nın 68000 işlemcisinden alıyordu ve logicboard'u üzerinde 128KB'lık belleğe (512KB'a kadar yükseltilebilir) ev sahipliği yapıyordu. Tabi ki 9 inçlik Monokrom 512x342 piksellik ekranını ve 400K'lık Floppy disket girişini unutmamak lazım. Ekranın kasaya entegre olmasından ötürü rahatlıkla taşınabilir yapısıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta tanıtımda konuşan Macintosh şu cümle ile herkesi bu konunun önemine dikkat çekmişti: "Taşıyamayacağınız bilgisayara güvenmeyin."

2495 dolardan satışa sunulan ve 5 ay gibi kısa bir sürede 70,000'lik satış sayısına ulaşan Macintosh, agresif fiyat politikası ve takip eden yıllarda gelen yeni devrimsel bilgisayarlara rağmen IBM'i koltuğundan indirmeyi başaramadı ancak Apple'ın 1994'e kadar dünyanın en büyük 2.bilgisayar üreticisi olmasını sağladı.

Macintosh, belki onmilyonlara ulaşmadı ancak tüm insanların teknoloji ve bilgiye erişim hakkı olduğunu ortaya koyan devrimsel bir cihaz olarak tarihe geçti. Bilgisayarı herkese ulaşılabilir kılan; fareyi ve grafiksel arayüzü bilgisayarlarla buluşturan Macintosh'u geliştiren tüm Apple mühendislerine şükran borçluyuz.

1984 Reklamı (20.Yıl Özel Edisyonu)

Macintosh Tanıtımı

Apple'ın 30.yıl için hazırladığı özel Mac videosu


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Guest-02D0AD92F 5 yıl en beğenilen
kız bir ipod kullanıyor. kesin zaman yolcusudur :-)) neyse zamanında IBM devine karşı uygun fiyatlı bilgisayarlar yapan bu firma şimdi kapitalizme kendini kaptırmış fahiş fiyatlarla ürün satıyor. bir zamanların halk bilgisayarı artık zengin kesimin ürünü olmuş. eee halk bilgisayarı da bir yere kadar. ne demişler koministlik parayı, feminisltik kocayı, ataistlik uçak sallanana kadardır. halkçı apple da buldu parayı...
kız bir ipod kullanıyor. kesin zaman yolcusudur :-)) neyse zamanında IBM devine karşı uygun fiyatlı bilgisayarlar yapan bu firma şimdi kapitalizme kendini kapt...
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2 Yanıt Yanıtla +65
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LegendM 5 yıl
Macintosh'u geliştiren tüm Apple mühendislerine şükran borçluyuz.

demişsiniz kesinlikle katılmıyorum,apple'ın aç gözlülüğü yüzünden macintosh hiç bir zaman çok satılmadı.Microsoft windows u bulmasaydı asla ve asla bilgisayarlar bu denli yaygın olamazdı
Macintosh'u geliştiren tüm Apple mühendislerine şükran borçluyuz.demişsiniz kesinlikle katılmıyorum,apple'ın aç gözlülüğü yüzünden macintosh hiç bir ...
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3 Yanıt Yanıtla +53
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darkaura 5 yıl
isin ironik yani, bugun applein yaratmak istedigi sey tamda 1984 reklaminda elestirdigi, her seyin tek sirketin kontrolunde oldugu, kapali tekellesmis bir piyasa. rekabet baskisiyla biraz gevsemiste olsa ozellikle ios her yonu ile kullaniciyi tamamane kendi ekosistemine hapsetmek icin tasarlanmis bir isletim sistemi. her ince detayinda bunu gorebiliyorsunuz. bir ikinci ironide 1984 reklaminda tek bir kisinin agzinin icine bakan tek insan toplulugu steve jobs kultune sasirtici sekilde benzerlik gosteriyor.
isin ironik yani, bugun applein yaratmak istedigi sey tamda 1984 reklaminda elestirdigi, her seyin tek sirketin kontrolunde oldugu, kapali tekellesmis bir piyas...
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Yanıtla +33
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redbest 5 yıl
Bende de bu var. 87 model.

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erco35coast 5 yıl
Bu ülkede hırsızlar sevilir ve anılır, işte bunun kanıtı.
1974 teki İlk mouse lu ve grafik arayüze sahip PC'den çalıp üreten markadır.

en.wikipedia.org/...
-----------------------------------------------------------------------------------

Apple in sony'den çaldığı iphone tasarımı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


shiftdelete.net/...
2 Yanıt Yanıtla +1
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Götterfunken 5 yıl erco35coast
erco35coast

Bu ülkede hırsızlar sevilir ve anılır, işte bunun kanıtı.
1974 teki İlk mouse lu ve grafik arayüze sahip PC'den çalıp üreten markadır.

en.wikipedia.org/...
-----------------------------------------------------------------------------------

Apple in sony'den çaldığı iphone tasarımı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


shiftdelete.net/...

Hiç bir iPhone ile arasında benzerlik göremedim 2.resimde?
Tamam ilk resim doğru olabilir ama
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darkaura 5 yıl erco35coast
erco35coast

Bu ülkede hırsızlar sevilir ve anılır, işte bunun kanıtı.
1974 teki İlk mouse lu ve grafik arayüze sahip PC'den çalıp üreten markadır.


appleci degilim ama pablo picassonun meshur bir sozu vardir "iyi sanatcilar kopyalar, buyuk sanatcilar calar." ilk anda soz hakaret gibi geliyor ama aslinda manasi daha derin. bu dunyada herkez birseylerden, birbirinden esinlenir, sifirdan ortaya cikan bir sey yoktur. ama buyuk bir usta esinlendiginde o eseri sahiplenir, artik onun eseri olur, onun adi ile anilir. picassonun calmadan kasti budur. birileri bazi seyleri daha once yapmis olabilir, steve jobs onlardan gorup calmista olabilir. ama jobsun dehasi yeni bir urun icat etmesinde degil, yeni teknolojileri ortalama insanin kullanabilcegi bir hale getirip, gundelik hayata sokmasindadir. bu yuzden ilk grafik arayuzlu cihaz xerox olabilir ama machintosun bilgisayar dunyasinda yarattigi etki, getirdigi degisim cok daha fazla oldugu icin yeri baskadir.
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eulogy 5 yıl
Şu haberin altındaki yorumları okuyarak son 30 yılda sistemin nasıl tek tip tüketici ürettiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz.

İşin ilginç tarafı ise bazı "akıllı"lar ortamı bilhassa kızıştıryorlar. 2004 yılından beri 3g özellikli telefon satın alan yurdum insanının kendini ayrıcalıklı hissetmek uğruna nasıl tongaya düştüğünü de görüyoruz.

Ama beni şaşırtan asıl olay ise bizim çoğunu trollük yapıyor sandığımız aşırı fanatikler.

Geçen çok ilginç bir olaya denk geldim. Bir üniversite öğrencisi kardeş ismi lazım değil bir astronomi yazılımının mac'te ne kadar stabil çalıştığından tam 40 50 dakika bahsetti. Ben de güzel bir dille mac, windows ve ubuntu'tu teknik olarak karşılaştırmasını, hangisinin hangi konuda neden üstün olduğunu açıklamasını istedim. Laf lafı açtı, cevaplar soruları doğurdu ve bu öğrenci kardeşimde şunu farkettim.

Nerdeyse bir saat astronomi yazılımından bahseden öğrenci kardeşim, o esnada gökyüzündeki yıldızlardan sadece bir tanesinin ismini biliyordu. Bu kısım daha içler acısı; Adam jüpiteri parlak olması sebebiyle sirius sanıyordu. Hayatı boyunca hiç astronomi yazılımı kullanmamış insanlar bile gezengenleri ve işte ne bileyim 10 tane yıldızın ismini, konumlarını bilir, gökyüzünde işaret eder. Ya durum çok içler acısı da neyse işte...

Apple gerçekten başarılı bir firmadır fakat Dh'de Apple topicleri için son 10 yılın özeti şudur.

A: Apple daha üstün.
B: Değil.

Benim de ilk bilgisayarım bundan 20 küsür yıl önce Macintosh'du. İşbankası sağolsun çalışanlarının bir kısmına vermişti. Apple gerçekten bilişim sektörünün temel taşlarından birisidir, en azından kaybettiği prestijini son 10 küsür yılda neo-liberal politikaları destekleyerek tekrar kazandı. Ama şimdi yılların tekelleri var piyasada... IBM var, Microsoft var, şimdilerde akıbeti belirsiz Dell var. Böyle koyun gibi tüketici yetiştirmenin payı Apple'a ait değil, devrimin tek payı Apple'ın değil. Tüketiciyi bu konuma getiren sistemdeki en büyük devrim diye birşey yok. İlla zorlayıp var diyeceksek de bu benim düşünceme göre microsoft'tur.

Bana göre Windows 7, dönemindeki Mac os'den çok daha kaliteli ve derin işletim sistemidir. Stabilite, performans açısından da Mac os'in artısı yoktur.
Ben Apple'ın güncel işletim sisteminin avantajlı yanlarını enerji verimliliği, optimizasyon ve genel anlamda grafik yazılımlarındaki popülerlikte görüyorum. Donanım yazılım uyumu konusunda pek avantajının olduğunu düşünmüyorum. İnsan gidip bir hesap makinesine bile windows yükleyebilir. Bu microsoftun sorunu değil. Fakat mac'in fiyat muadillerillerindeki windows 7'li bilgisayarlara baktığımda onların büyük bir kısmını daha başarılı buluyorum. Bunu da isteyen arkadaşla daha tekniğe inerek tartışabilirim.

Özet: Apple, Samsung, Microsoft, Sony şu göz boyamasından kurtulun arkadaşlar.




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Brad Pitt 5 yıl
Mekintoş diye mi okunuyor


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Metabolism 5 yıl
koç müzesinde eski modelleri görebilirsiniz :)
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marantz 5 yıl
Mac apple başkadır.. 2001 yılında bir pc ile yapmayı hayal bile edemeyeğimiz işleri mac g4 400mhz ile yapıyordum...
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alaz1903 5 yıl
Buyrun! Steve Jobs ve kankası Steve Wozniak'ın mouse ve grafik arayüzü o dönemin en vizyonsuz firması olan Xerox'tan izin alarak sistemi geliştiren kadının gözünün içine baka baka nasıl indragandi ettiğini izleyin.




Dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnas Mozolesinin İngilizler tarafından Osmanlı'dan padişah fermanı ile alınarak üstelik taşıma bedelinin bile bize ödetilerek British Museum'a taşınmasına benziyor bu hikaye.

haber.gazetevatan.com/...

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Fear of the Dark 5 yıl
Konu cahil kokuyor
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İplenemeyen Adam 5 yıl
Bilgisayar üretmeye garajda başlayıp koskocaman şirketler açmayı başarabilen Steve Jobs'un kovulmasına neden olan bilgisayardır. Saygıyla anıyoruz.
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yldrmzffr 5 yıl
Düşününce tüm teknolojinin gelişmesini bu hale gelmesini sağlayan apple. Apple olmasaydı şuan evimizdeki PC ler elimizdeki akıllı telefonlar olmicaktı. Olsa bile bu denli yaygın olmayacaktı.
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Mars Portakalı 5 yıl
O değil de, ''kominist'' ve ''ataist'' yazan arkadaş. Sana bir şey diyemiyorum. :D
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Tom Hagen 5 yıl
zamanında ne amaçla kurulmuş şu anda fanboylarla el ele koşuyor..
ekranı bile olmayan kibrit kuusunun yarısı kadap ipod'a 100$ veriyorsan sen=fanboy demektir..
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Kitmaker 5 yıl
Yalnız görseldeki hello yazısı için haftalar harcanmış olabilir eğer gerçekten o macte yapıldıysa
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Master_Evil 5 yıl
resimdeki de ne odun be
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doctor5945 5 yıl
Daha önce 6 windows laptop eskittim şu an retina macbook pro kullanıyorum ucuz ve pahalı olayı konfigirasyona göre değişiyor arkadaşlar macbook pro lar 2500 tl den başlayıp 6500tl ye kadar cıkıyor peki windows laptoplar nasıl onlarda 1000tl den başlayıp 10000 tl ye kadar çıkıyorlar seçeneğe göre kimse cıkıpta macbook pro neden 1000tl den başamıyor demesin çünkü 1000tl lik windows yüklü laptoplar galaxy s3 ten daha yavaş bunu herkes bilir, pc üreticileri 1366*768 ekran cozunurlugunu 5400rpm hard disk dönüş hızını sene 2014 oldugu halde millete yedirmeye devam ederken apple ssd li laptoplarıyla 2880*1800 ekran cozunurluguyle cıgır actı notbook piyasasında inanın eski laptopumda 1366*768 di şimdi ekrana bakıyorum yazılar word'dan çıkmış bir kağıttan 2 kat daha net ve bakmaya doyamıyor insan monitöre w8 i herkes gördü metro arayüzünüde öyle ve bu forumda küfretmeyen kalmadı microsofta haklılarda edenler birde mavericksi incelemenizi tavsiye ederim multi touch trackpad kullanmanızı tavsıye ederim. istanbulbilisim.com.tr/...
2.3 GHz dört çekirdekli
Intel Core i7
3.5 GHz'e kadar Turbo Boost
16 GB 1600 MHz bellek
512 GB PCIe tabanlı flash depolama1
Intel Iris Pro Graphics
2 GB GDDR5 belleğe sahip
NVIDIA GeForce GT 750M
Yerleşik pil (8 saat)
Yükseklik: 1,8 cm (0.71 inç)
Genişlik: 35,89 cm (14.13 inç)
Derinlik: 24,71 cm (9.73 inç)
Ağırlık: 2,02 kg (4.46 pound)2
Arkadaşlar bu cihaz 6300tl ve 2 kg ağırlığında full body aliminyum gövdeye özel bir cama sahip diğer üreticiler gibi plastikten lcd monitör koymuyor apple siz bana bu donanımda bu hafiflikte bu malzeme kalitesiyle bundan ucuz bir windows yüklü laptop söyleyin onu alalım bir dünya gerçeğidir kaliteyi ucuza alamamak bu kıyamete kadarda değişmez ayrıca üzerinde yüklü işletim sisteminin avantajlarıda saymakla bitmez apple bu cihazla birlikte onlarca lisanslı yazılımı birlikte veriyor windows gibi bir media player bir internet explorer birde movie maker vermiyor işletim sisteminde kayıt defteri gibi cihazı yavaslatan unsurlar yok mavi ekran hatası trojen virüs gibi dertlerde yok windows şu güncelleştirmeleri yüklüyor lütfen bilgisayarınızı kapatmayında demiyor yarım saat bekletmiyor 5 saniyede acılıp 5 sanıyede kapanıyor 7 saatten fazla kullanım veriyor şimdi bu cihaz beğenilmezmi.
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redbest 5 yıl doctor5945
"1000tl lik windows yüklü laptoplar galaxy s3 ten daha yavaş bunu herkes bilir"

Şu söylediğiniz konusunda için gülerken, halinize de üzülüyorum açıkçası. Neden kendinizi rezil etmek adına böyle özel gayret gösterirsiniz? Tamam, hastalık boyutunda, gözünü kör edercesine, taparcasına Apple fanatiğisiniz de; bu Apple fanatikliği düşünme organınıza da zarar vermesin.

Benim tek bir bilgisayarım var; yaşlı mı yaşlı Dell Latitude D630. Şu anda bu bilgisayarda Windows 8.1 yüklü ve bırakın S3'ü, hız konusunda 5S'ten bile daha iyi noktada şu anda. Ağır bir siteyi aynı anda yüklemeye başladığımda D630 tamamlamışken, 5S hala yüklüyor oluyor. Alın elinize deneyin.
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