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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı

    Katlanabilir iPhone, kendi kendini tamir edebilen ekranla gelebilir. Apple'ın almış olduğu son patent, telefon şarj olurken ekranın kendi kendini onarmasını sağlıyor.
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yaptığı patent başvurusunda kendi kendini onarabilen ekran patenti aldı. Katlanabilir iPhone modeli için alındığı düşünülen patentle birlikte, katlama noktasında oluşan katlama izinin onarılarak görünmemesi sağlanacak. Ayrıca ekranın kendi üzerine katlanmasıyla birlikte arada kalan toz ve diğer partiküllerin neden olabileceği kılcal çiziklerin de kendiliğinden onarılması amaçlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı"

    Katlanabilir iPhone için kendini onarabilen ekran patenti

    Apple, günümüzde katlanabilir ekranlı telefonların en büyük sorunlarından katlama izi problemine, telefon şarj olurken ekranın kendi kendini onarmasını sağlayarak alternatif bir çözüm yolu geliştirmiş durumda.

    Bunun için ekranı oluşturan iki sert katman arasına bükülmeyi kolaylaştıran esnek bir tabaka dahil ediliyor. İçerisinde kendi kendini onarabilme özelliğine sahip "elastomer" malzeme içeren bu tabakanın ısı ya da elektrik akımı ile tetiklenmesi sonucunda hasarlı bölgeyi onarması sağlanıyor. Şarj işlemi sırasında da elastomer malzemenin tetiklenmesi için gerekli olan bu koşullar sağlandığı için ekrandaki küçük çaplı hasarlar onarılabiliyor. 



    https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2020/10/apple-invents-a-folding-device-that-includes-a-layer-of-self-healing-material-that-could-make-dents-scratches-on-the-cover.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    43 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    igetsky 2 hf. en beğenilen
    Cöp
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    cangunner (Can G) 2 hf.
    Zamanında LG Flex 2’ydi sanırım, arka kapağı kendi kendini birkaç saat içinde onarıyordu. Katlanabilir telefonlar için bir devrim sayılabilir. Samsung da gitsin bükülebilir ince cam diye UTG adı altında mika çıkarsın :)
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    joven 2 hf.
    Haber doğruysa eğer ekrandaki katlama sorunlarına iyi bir çözüm olur.
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    joven 2 hf.
    Olay her zamanki gibi kedi ciğer mevzusuna dönmüş.
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    radiko1 (YILMAZ ) 2 hf.
    ekranin kendini onaasi mümkünmü?



    migrostan aldigim mi a2 lite telefonumu ekraninda kenarda ufak bir kac tane kutucuklar ile pil sorunu icin RİTZY TEKNİK SERVISE gönderdim. geldiginde kutu icinde iki adet vardi. dokunmatik sorunlu idi yerde iken dokunmatik hic çalışmıyor elinizde iken çalışıyordu ama sorunlu çalışma hassasiyeti dusuk şekilde. neyse servisge bir ya kaldığı icin ve de sonucunda garantisi bittigi için cihazi actim anakart ta 5 vida eksikti. metal levha eksikti. kendim sagdan soldan vida bularak alüminyum folyo ile düzeltmeye çalıştım. İŞTE NE OLDUYSA O ARADA OLDU. VIDA UZUN OLDUGU ICIN EKRANI CATLATTI GİBİ. TIRNAK KADAR SİYAHLIK OLUŞTU. KAPATTIM TELI. O ŞEKİLDE KULLANDIK. GÜNEŞTE MI KALDI NE OLDU ANLAMADIM. IKI GUN SONTA O SİYAHLIK KAYBOLDU. yani ekran duzeldi.. :))
    1 Yanıt Yanıtla
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    enesguney (Enes GÜNEY) 2 hf. radiko1
    Hemen patenti almaya gitseydin şimdi köşe olmuştun 😄
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    crashris (Mahmut Karaca) 2 hf.
    iphone 238920173102 de ancak gelir o ekran
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Huawei ve Samsung katlanabilir cihazlarına 20-30K istiyorsa Apple 50-60K cukkalar valla.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf.
    Katlaya Katlaya 🤩
    Yanıtla +1
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    igetsky 2 hf. en beğenilen
    Cöp
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