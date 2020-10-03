Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı

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Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yaptığı patent başvurusunda kendi kendini onarabilen ekran patenti aldı. Katlanabilir iPhone modeli için alındığı düşünülen patentle birlikte, katlama noktasında oluşan katlama izinin onarılarak görünmemesi sağlanacak. Ayrıca ekranın kendi üzerine katlanmasıyla birlikte arada kalan toz ve diğer partiküllerin neden olabileceği kılcal çiziklerin de kendiliğinden onarılması amaçlanıyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı"

Katlanabilir iPhone için kendini onarabilen ekran patenti

Apple, günümüzde katlanabilir ekranlı telefonların en büyük sorunlarından katlama izi problemine, telefon şarj olurken ekranın kendi kendini onarmasını sağlayarak alternatif bir çözüm yolu geliştirmiş durumda.

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Bunun için ekranı oluşturan iki sert katman arasına bükülmeyi kolaylaştıran esnek bir tabaka dahil ediliyor. İçerisinde kendi kendini onarabilme özelliğine sahip "elastomer" malzeme içeren bu tabakanın ısı ya da elektrik akımı ile tetiklenmesi sonucunda hasarlı bölgeyi onarması sağlanıyor. Şarj işlemi sırasında da elastomer malzemenin tetiklenmesi için gerekli olan bu koşullar sağlandığı için ekrandaki küçük çaplı hasarlar onarılabiliyor.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2020/10/apple-invents-a-folding-device-that-includes-a-layer-of-self-healing-material-that-could-make-dents-scratches-on-the-cover.html

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