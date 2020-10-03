Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı

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Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yaptığı patent başvurusunda kendi kendini onarabilen ekran patenti aldı. Katlanabilir iPhone modeli için alındığı düşünülen patentle birlikte, katlama noktasında oluşan katlama izinin onarılarak görünmemesi sağlanacak. Ayrıca ekranın kendi üzerine katlanmasıyla birlikte arada kalan toz ve diğer partiküllerin neden olabileceği kılcal çiziklerin de kendiliğinden onarılması amaçlanıyor.
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Katlanabilir iPhone için kendini onarabilen ekran patenti
Apple, günümüzde katlanabilir ekranlı telefonların en büyük sorunlarından katlama izi problemine, telefon şarj olurken ekranın kendi kendini onarmasını sağlayarak alternatif bir çözüm yolu geliştirmiş durumda.
Bunun için ekranı oluşturan iki sert katman arasına bükülmeyi kolaylaştıran esnek bir tabaka dahil ediliyor. İçerisinde kendi kendini onarabilme özelliğine sahip "elastomer" malzeme içeren bu tabakanın ısı ya da elektrik akımı ile tetiklenmesi sonucunda hasarlı bölgeyi onarması sağlanıyor. Şarj işlemi sırasında da elastomer malzemenin tetiklenmesi için gerekli olan bu koşullar sağlandığı için ekrandaki küçük çaplı hasarlar onarılabiliyor.
https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2020/10/apple-invents-a-folding-device-that-includes-a-layer-of-self-healing-material-that-could-make-dents-scratches-on-the-cover.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
migrostan aldigim mi a2 lite telefonumu ekraninda kenarda ufak bir kac tane kutucuklar ile pil sorunu icin RİTZY TEKNİK SERVISE gönderdim. geldiginde kutu icinde iki adet vardi. dokunmatik sorunlu idi yerde iken dokunmatik hic çalışmıyor elinizde iken çalışıyordu ama sorunlu çalışma hassasiyeti dusuk şekilde. neyse servisge bir ya kaldığı icin ve de sonucunda garantisi bittigi için cihazi actim anakart ta 5 vida eksikti. metal levha eksikti. kendim sagdan soldan vida bularak alüminyum folyo ile düzeltmeye çalıştım. İŞTE NE OLDUYSA O ARADA OLDU. VIDA UZUN OLDUGU ICIN EKRANI CATLATTI GİBİ. TIRNAK KADAR SİYAHLIK OLUŞTU. KAPATTIM TELI. O ŞEKİLDE KULLANDIK. GÜNEŞTE MI KALDI NE OLDU ANLAMADIM. IKI GUN SONTA O SİYAHLIK KAYBOLDU. yani ekran duzeldi.. :))