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    Apple, katlanabilir iPhone için ekran tedarikçisini seçmek üzere: Yüksek standartlar istiyor

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için bir ekran tedarikçisi seçme sürecinde olduğu iddia ediliyor. Şirket, ekranları için çok yüksek standartlar belirledi.   
    Apple, katlanabilir iPhone için ekran tedarikçisini seçmek üzere Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar gün gelişiyor ve sayıları artıyor. Apple'ın da katlanabilir bir iPhone üzerinde yıllardır çalıştığı biliniyor. Son gelen bilgiler, şirketin katlanabilir telefonu için ekran tedarikçisini seçmek üzere olduğunu belirtiyor.

    Apple, yüksek dayanıklılık ve düşük katlanma izi istiyor

    "yuex1122" isimli kaynak blogunda, tedarik zincirindeki kaynaklarına dayandırarak Apple'ın katlanabilir iPhone için bir ekran tedarikçisi seçme sürecinde olduğunu yazdı. Raporda ayrıca, Apple'ın gelecekteki tedarikçileri için sıkı teknik gereklilikler öne sürdüğü; kalınlık, sertlik ve eğrilme yarıçapı gibi mevcut standartlar korunurken, dış darbelere dayanıklılık ve düşük kırışıklık özelliklerine sahip olmasını istedği belirtiliyor.

    Raporda, bazı Koreli üreticilerin şirketin standartlarını karşılamada önemli ilerleme kaydettiği iddia ediliyor. Apple'ın henüz nihai kararı vermediği, Şubat sonu veya Nisan başında kesin kararı vereceği belirtiliyor.

    Daha önceki raporlar, Apple'ın katlanabilir bir iPad veya MacBook'u öncelikli olarak piyasaya sürmeyi hedeflediğini iddia ediyordu. Dolayısıyla katlanabilir iPhone ile ilgili bu haberler biraz kafa karışıtırıcı.

    Sektörün önde gelen analistlerinden Ming-Chi Kuo daha önce Apple'ın katlanabilir iPhone'unun şu anda planlama aşamasında olduğunu söylemişti. The Information ise yakın zamanda Apple'ın gelecek yıl Samsung'un Galaxy Z Flip serisine benzer olacak katlanabilir iPhone'unun kapaklı bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Dolayısıyla ortaya çıkan bilgiler, 2025 ila 2027 arasında katlanabilir bir iPhone modelini görebileceğimizi ortaya koyuyor.

    Kaynakça https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=223743058380&navType=by https://wccftech.com/apple-close-to-selecting-display-supplier-for-foldable-iphone/
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