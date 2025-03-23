Katlanabilir iPhone, sıvı metal menteşe ile gelebilir: Avantajları neler?

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Tam Boyutta Gör Apple'ın katlanabilir iPhone'u hakkındaki detaylar şekillenmeye başladı. Şirket, ilk katlanabilir telefonunu dayanıklı hale getirmeye ve ekran katlanma izini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu amaçla, Apple'ın menteşe tasarımında sıvı metal kullanacağı iddia ediliyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, yalnızca cihazın dayanıklılığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ekran kırışmasını da azaltacak sıvı metal menteşe kullanacak.

Apple, 2010 yılında LiquidMetal tarafından geliştirilen, küçük yüksek hassasiyetli, yüksek performanslı parçalar için kullanılan amorf yapılı zirkonyum bazlı bir alaşım olan malzemeyi kullanmak için dünya çapında münhasır haklar satın almıştı. Şimdiye kadar Apple'ın şirketi neden satın aldığı belli değildi. En dikkat çekici LiquidMetal ürünü iPhone'un SIM çıkarma aracıydı ve bazı Apple Watch parçalarında da kullanıldığı bildirildi.

Sıvı metal menteşe, ekranın düzlüğünü artıracak ve ön taraftaki kırışıklıkları en aza indirecek şekilde çalışmasını sağlayacak bir kalıp döküm işlemi kullanılarak üretilecek. Ancak, bu menteşenin ekran kırışıklığına nasıl fayda sağlayacağı bilinmiyor.

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Burada bahsedilen sıvı metal menteşe, ismindeki gibi akışkan parçalar içermiyor. Sıvı parça, döküm işleminden ve dökümden önceki metalin amorf atomik yapısından geliyor, metalin son halinden değil. Tam aksine, bu yöntemle üretilen menteşenin son derece sert ve dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Kuo, Apple'ın sıvı metal tedarikçisi EonTec ile anlaştığını belirtiyor ancak Apple'ın LiquidMetal'e yaptığı yatırımdan bahsetmiyor. Yine de telefonun geliştirilmesinde bunun kesinlikle bir rol oynadığını belirtiyor.

Katlanabilir iPhone neler sunacak?

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin 7,8 inç büyüklüğünde iç ekrana ve 5,5 inç büyüklüğünde kapak ekranına sahip olacağı iddia ediliyor. Cihazın Google Pixel Fold ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip olması bekleniyor. Ayrıca şirketin Galaxy Z Flip yerine Galaxy Z Fold'a benzer bir kitap tarzı tasarım tercih edeceği de bildirildi.

Ayrıca yakın zamanda katlanabilir iPhone'un çift arka kamera kurulumuna ve ön tarafta tek bir kameraya sahip olacağı bildirildi. iPad Air ve iPad mini serisine benzer şekilde, katlanabilir iPhone da Face ID yerine güç düğmesinde Touch ID özelliğine sahip olacak. Ayrıca açıldığında sadece 4,5 mm kalınlığıyla Apple'ın şimdiye kadarki en ince cihazı olabilir. Cihazın seri üretimine 2026'nın son çeyreğinde başlanması bekleniyor; bu da cihazın 2027'nin başlarında piyasaya çıkabileceği anlamına geliyor.

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Katlanabilir iPhone, sıvı metal menteşe ile gelebilir