Katlanabilir iPhone, Huawei Mate X benzeri dışa katlanır ekrana sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Apple, katlanabilir iPhone üzerinde uzun zamadır çalışıyor. Katlanabilir telefonların sorunlarının üstesinden gelmeye çalışan şirket günümüz katlanabilir cihazlarından farklı bir yola girebilir.

Günümüzde katlanabilir telefonların büyük çoğunluğu içe doğru katlanıyor. Böylece son derece hassas olan katlanır ekran dış etmenlerden korunuyor. Katlanır cihazlar ilk çıktığında Huawei dışa katlanır Mate X modelini duyurmuştu. Şirket daha sonra Mate Xs 2 ile bu tasarımı devam ettirmişti.

iPhone Fold dışa katlanır ekran ile gelebilir

Haitong International analisti Jeff Pu'ya göre Apple, Huawei'ye benzer şekilde telefonun dış kısmına saran ekrana sahip bir model üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi, bu sayede katlanabilir telefonların en büyük problemlerinden bir olan katlanma izi probleminin üstesinden gelmeyi planlıyor. Ayrıca bu tasarımda ek bir dış ekrana ihtiyaç olmadığı için telefonu daha ince hale getirmek mümkün oluyor. Dışa doğru katlanan tasarım aynı zamanda telefona şık bir görünüm kazandırıyor ve cihaz katlanmış olsun ya da olmasın selfieler için bile ana kameraları kullanmaya olanak tanıyor. Ancak, hassas yapıda olan katlanabilen ekran dış kısımda yer aldığı için darbelere karşı savunmasız hale geliyor.

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Analist Pu, "iPhone Fold"un 2026'da iPhone 18 ile aynı tarihlerde piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'un yanı sıra, katlanabilir ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığına dair söylentiler var. Cihazın 20,3 inç ekrana sahip olacağı ve 2025 yılı sonuna kadar seri üretime geçeceği bildiriliyor. Ancak diğer raporlar 2027 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini öne sürüyor.

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Katlanabilir iPhone, dışa katlanır ekrana sahip olabilir