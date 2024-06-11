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    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone, Huawei Mate X benzeri dışa katlanır ekrana sahip olabilir

    Katlanabilir iPhone üzerinde çalışmalarını sürdüren iPhone, piyasanın genelinden farklı bir yola girerek, dışa katlanır bir model geliştiriyor olabilir. Apple neden böyle bir model hazırlıyor?
    Katlanabilir iPhone, dışa katlanır ekrana sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, katlanabilir iPhone üzerinde uzun zamadır çalışıyor. Katlanabilir telefonların sorunlarının üstesinden gelmeye çalışan şirket günümüz katlanabilir cihazlarından farklı bir yola girebilir.

    Günümüzde katlanabilir telefonların büyük çoğunluğu içe doğru katlanıyor. Böylece son derece hassas olan katlanır ekran dış etmenlerden korunuyor. Katlanır cihazlar ilk çıktığında Huawei dışa katlanır Mate X modelini duyurmuştu. Şirket daha sonra Mate Xs 2 ile bu tasarımı devam ettirmişti.

    iPhone Fold dışa katlanır ekran ile gelebilir

    Haitong International analisti Jeff Pu'ya göre Apple, Huawei'ye benzer şekilde telefonun dış kısmına saran ekrana sahip bir model üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi, bu sayede katlanabilir telefonların en büyük problemlerinden bir olan katlanma izi probleminin üstesinden gelmeyi planlıyor. Ayrıca bu tasarımda ek bir dış ekrana ihtiyaç olmadığı için telefonu daha ince hale getirmek mümkün oluyor. Dışa doğru katlanan tasarım aynı zamanda telefona şık bir görünüm kazandırıyor ve cihaz katlanmış olsun ya da olmasın selfieler için bile ana kameraları kullanmaya olanak tanıyor. Ancak, hassas yapıda olan katlanabilen ekran dış kısımda yer aldığı için darbelere karşı savunmasız hale geliyor.  

    Analist Pu, "iPhone Fold"un 2026'da iPhone 18 ile aynı tarihlerde piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'un yanı sıra, katlanabilir ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığına dair söylentiler var. Cihazın 20,3 inç ekrana sahip olacağı ve 2025 yılı sonuna kadar seri üretime geçeceği bildiriliyor. Ancak diğer raporlar 2027 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini öne sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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