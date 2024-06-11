Katlanabilir iPhone, Huawei Mate X benzeri dışa katlanır ekrana sahip olabilir

Günümüzde katlanabilir telefonların büyük çoğunluğu içe doğru katlanıyor. Böylece son derece hassas olan katlanır ekran dış etmenlerden korunuyor. Katlanır cihazlar ilk çıktığında Huawei dışa katlanır Mate X modelini duyurmuştu. Şirket daha sonra Mate Xs 2 ile bu tasarımı devam ettirmişti.
iPhone Fold dışa katlanır ekran ile gelebilir
Haitong International analisti Jeff Pu'ya göre Apple, Huawei'ye benzer şekilde telefonun dış kısmına saran ekrana sahip bir model üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi, bu sayede katlanabilir telefonların en büyük problemlerinden bir olan katlanma izi probleminin üstesinden gelmeyi planlıyor. Ayrıca bu tasarımda ek bir dış ekrana ihtiyaç olmadığı için telefonu daha ince hale getirmek mümkün oluyor. Dışa doğru katlanan tasarım aynı zamanda telefona şık bir görünüm kazandırıyor ve cihaz katlanmış olsun ya da olmasın selfieler için bile ana kameraları kullanmaya olanak tanıyor. Ancak, hassas yapıda olan katlanabilen ekran dış kısımda yer aldığı için darbelere karşı savunmasız hale geliyor.
Analist Pu, "iPhone Fold"un 2026'da iPhone 18 ile aynı tarihlerde piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'un yanı sıra, katlanabilir ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığına dair söylentiler var. Cihazın 20,3 inç ekrana sahip olacağı ve 2025 yılı sonuna kadar seri üretime geçeceği bildiriliyor. Ancak diğer raporlar 2027 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini öne sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.