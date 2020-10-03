iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

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iPhone 12 serisinin tanıtılacağı söylenen 13 Ekim tarihi için geri sayımın başladığı şu günlerde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, iPhone 12 modellerinin fiyatlarını gözler önüne serdi.

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649$'dan başlayıp 1399$'a kadar uzanan fiyat skalası

Paylaşılan bilgilere göre ailenin en küçük ekranlı ve en ucuz modeli iPhone 12 mini, 649$ başlangıç fiyatına sahip olacak. Serinin fiyat skalası depolama kapasitesine göre çok geniş bir aralığı kapsayacakken, ailenin en büyük ve aynı zamanda en pahalı modeli iPhone 12 Pro Max ise 1399$ tavan fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

Yani iPhone 12 serisi, modellere ve depolama kapasitesine göre 649$ ila 1399$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip olacak. Tüm modellerin depolama kapasitesine göre fiyatları ise şu şekilde:

Modeller 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 mini 649$ 699$ 799$ - iPhone 12 749$ 799$ 899$ - iPhone 12 Pro - 999$ 1.099$ 1.299$ iPhone 12 Pro Max - 1.099$ 1.199$ 1.399$

iPhone 12 ne zaman çıkacak?

COVID-19 küresel salgın hastalığı sebebiyle yeni iPhone lansmanını birkaç hafta ertelemek zorunda kalan Apple'ın, iPhone 12 serisini 13 Ekim'de duyuracağı söyleniyor. Bununla birlikte yeni iPhone'ların 16 Ekim'de ön siparişe açılacağı, 23 Ekim tarihi itibariyle de mağazalardaki yerini alacağı ifade ediliyor.

https://www.gsmarena.com/apple_iphone_12_prices_to_start_from_649_four_models_incoming-news-45599.php

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