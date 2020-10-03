iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

iPhone 12 serisinin tanıtılacağı söylenen 13 Ekim tarihi için geri sayımın başladığı şu günlerde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, iPhone 12 modellerinin fiyatlarını gözler önüne serdi.İlginizi Çekebilir Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi
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649$'dan başlayıp 1399$'a kadar uzanan fiyat skalası
Paylaşılan bilgilere göre ailenin en küçük ekranlı ve en ucuz modeli iPhone 12 mini, 649$ başlangıç fiyatına sahip olacak. Serinin fiyat skalası depolama kapasitesine göre çok geniş bir aralığı kapsayacakken, ailenin en büyük ve aynı zamanda en pahalı modeli iPhone 12 Pro Max ise 1399$ tavan fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.
Yani iPhone 12 serisi, modellere ve depolama kapasitesine göre 649$ ila 1399$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip olacak. Tüm modellerin depolama kapasitesine göre fiyatları ise şu şekilde:
|Modeller
|64 GB
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|iPhone 12 mini
|649$
|699$
|799$
|-
|iPhone 12
|749$
|799$
|899$
|-
|iPhone 12 Pro
|-
|999$
|1.099$
|1.299$
|iPhone 12 Pro Max
|-
|1.099$
|1.199$
|1.399$
iPhone 12 ne zaman çıkacak?
COVID-19 küresel salgın hastalığı sebebiyle yeni iPhone lansmanını birkaç hafta ertelemek zorunda kalan Apple'ın, iPhone 12 serisini 13 Ekim'de duyuracağı söyleniyor. Bununla birlikte yeni iPhone'ların 16 Ekim'de ön siparişe açılacağı, 23 Ekim tarihi itibariyle de mağazalardaki yerini alacağı ifade ediliyor.
https://www.gsmarena.com/apple_iphone_12_prices_to_start_from_649_four_models_incoming-news-45599.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
O kadar büyük bir kıskançlıkki bu telefonu alanlara hiçbir sebep yok yere kendinde hakaret etme cüretini görebiliyor.
11 Pro Max kullanıyorum. Çıktıgı gibi alacagım. Evet telefonu sadece internette gezinmeye ve aramalarda kullanıyorum. Piyasadaki en güçlü işlemciyi oyun oynamak için bile kullanmıyorum. Daha önce hobi amaçlı kısa film çekmek için kullanıyordum ama bmpcc 6k alınca ona geçtim. Çatlayın, patlayın :)
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