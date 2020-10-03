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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

    iPhone 12 serisinin tanıtılacağı söylenen 13 Ekim tarihi için geri sayım başlarken; paylaşılan son bilgiler iPhone 12 ailesinin fiyatlarını gözler önüne serdi. İşte model model o fiyatlar:
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    75,3b
    1
    104
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    3

    iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 serisinin tanıtılacağı söylenen 13 Ekim tarihi için geri sayımın başladığı şu günlerde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, iPhone 12 modellerinin fiyatlarını gözler önüne serdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 5 amiral gemilerinden uzaklaşıyor"

    649$'dan başlayıp 1399$'a kadar uzanan fiyat skalası

    Paylaşılan bilgilere göre ailenin en küçük ekranlı ve en ucuz modeli iPhone 12 mini, 649$ başlangıç fiyatına sahip olacak. Serinin fiyat skalası depolama kapasitesine göre çok geniş bir aralığı kapsayacakken, ailenin en büyük ve aynı zamanda en pahalı modeli iPhone 12 Pro Max ise 1399$ tavan fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

    Yani iPhone 12 serisi, modellere ve depolama kapasitesine göre 649$ ila 1399$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip olacak. Tüm modellerin depolama kapasitesine göre fiyatları ise şu şekilde:

    Modeller 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB
    iPhone 12 mini 649$ 699$ 799$ -
    iPhone 12 749$ 799$ 899$ -
    iPhone 12 Pro - 999$ 1.099$ 1.299$
    iPhone 12 Pro Max - 1.099$ 1.199$ 1.399$

    iPhone 12 ne zaman çıkacak?

    COVID-19 küresel salgın hastalığı sebebiyle yeni iPhone lansmanını birkaç hafta ertelemek zorunda kalan Apple'ın, iPhone 12 serisini 13 Ekim'de duyuracağı söyleniyor. Bununla birlikte yeni iPhone'ların 16 Ekim'de ön siparişe açılacağı, 23 Ekim tarihi itibariyle de mağazalardaki yerini alacağı ifade ediliyor.



    https://www.gsmarena.com/apple_iphone_12_prices_to_start_from_649_four_models_incoming-news-45599.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    En ucuzu 10 bine gelirse sürpriz olmaz artık telefon alma devri bitmiştir ölene kadar tek telefonla idare edeceğiz. Tabi Allah milletimizden ve devletimizden razı olsun.
    En ucuzu 10 bine gelirse sürpriz olmaz artık telefon alma devri bitmiştir ölene kadar tek telefonla idare edeceğiz. Tabi Allah milletimizden ve devletimizden r...
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    2 Yanıt Yanıtla +60
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    Askaparta 2 hf.
    Bebek bezleri bile bu kadar sızdırmadı.
    Yanıtla +38
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 2 hf.
    Fiyatlar yükseliyor deniliyor da kardeşim bu cihazın dolar fiyatı yıllardır aynı değil mi? 10 bine telefon mu olur diyen sevgili vatandaşlarım inşallah bu soruyu Apple'a değil de hükumete soruyordur.
    Fiyatlar yükseliyor deniliyor da kardeşim bu cihazın dolar fiyatı yıllardır aynı değil mi? 10 bine telefon mu olur diyen sevgili vatandaşlarım inşallah bu soruy...
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    Yorumlar (60) Yorum Yaz Forumda Gör
    pakaji2 2 hf. (düzenlendi)
    iphone 12 miş hudaz givedemn? en son iphone 7s falan diyolardı 8i 9u 10u ne ara çıktı yaw. ben ömrümde 1 adet iphone almış adam değilim. bu lanet olası dünyaya iphone çok lüks. bebek gibi kızların 100dolara ak sakallı bıyıklı amcaların altına yattığı bir dünyadayız.3 kuruşa milletin memleketini ailesini bıraktığı gurbete gittiği bir dünyadayız
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    Emre Tuna Mirliva 2 hf.
    Artık 1tb telefonlar standart olmalı. Note 10 plus alıcam 512gb'ı bile yok. Ulan zaten bir video 4-5 gb tutuyor. Bunları manuel olarak değişemiyoruz bir de...
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    FthK. (Fatih KÜÇÜKODACI) 2 hf.
    12 mininin ekran çözünürlüğü ne olur sizce ?
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    vesaire86 (Oğuz ) 2 hf.
    128 gb 12 pro max in türkiye ye bayi karı olmadan girişi şu şartlarda 14500 TL civarı olacak gibi. En düşük model mini içinse bu 8500 TL. Daha bunlara bayi karları eklenecek. Türkiye ye özel fiyatlandırma olmazsa pazar hacmini devam ettirmesi zor duruyor.
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    ts1967 (kağan balta) 2 hf.
    kolay fiyat hesaplama: tablodaki rakamları 20 ile çarpın.
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 2 hf.
    İphone se fiyati 6000 iken iphone 12 siz düşünün,garanti veriyorum 9.990tl yada 10999tl olucak..
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    kırmizi şortli 2 hf.
    15 bine gelir şimdi türkiye ye
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    Evil Clown (furkan saygaç) 2 hf.
    Tim Cock'u kaldırmış yine.
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    Six Feet Under. 2 hf.
    Bayılıyorum şu iPhone konularındaki yorumları okumaya. Şu iPhone ne kadar ilginç bir telefon, en çok alamayanların, kullan(a)mayanların çenesini yoruyor!
    O kadar büyük bir kıskançlıkki bu telefonu alanlara hiçbir sebep yok yere kendinde hakaret etme cüretini görebiliyor.

    11 Pro Max kullanıyorum. Çıktıgı gibi alacagım. Evet telefonu sadece internette gezinmeye ve aramalarda kullanıyorum. Piyasadaki en güçlü işlemciyi oyun oynamak için bile kullanmıyorum. Daha önce hobi amaçlı kısa film çekmek için kullanıyordum ama bmpcc 6k alınca ona geçtim. Çatlayın, patlayın :)
    Yanıtla +2
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    ozgur106 (özgür yakut) 2 hf.
    mevcut iphone 11 699 usd amaerıka da burada 8000 den satışta ise 699 dolarlık bır model de aynı fıyattan satılacaktır.
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    sakinnbiri 2 hf. ozgur106
    yalnız mevcut iPhone 11 fiyatı 7999 olarak belirlendiğinde yani 1 temmuzda dolar kuru 6,80 idi. bugün kur 7,75 ve iPhone 12'nin çıkıp Türkiye'ye gelmesi kasım sonu gibi duruyor, o zamana kur ne olur ne kalır bilinmez. Bence iPhone 12 çıktığında iPhone 11'in Türkiye fiyatı aynı kalacak. 12'nin fiyatını da varın siz hesap edin
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    75317 kez okundu.
    53 kişi, toplam 60 yorum yazdı.

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    iPhone 12, iphone 12 mini ve
    7 etiket daha iphone 12 pro iphone 12 pro max iphone 12 fiyatı iphone 12 çıkış tarihi Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
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