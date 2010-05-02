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Apple, kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan tuşlar üzerinde çalışmalara başladı

Apple, kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan tuşlar üzerinde çalışmalara başladı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın fiziksel tuşlara karşı savaşı devam ediyor. Apple'ın aldığı son patentin uygulaması, “kaybolan ve görünmeyen” tuşlar üzerinde çalışmalara başladığını gösteriyor.

Apple, kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan tuşlar üzerinde çalışmalara başladı
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AppleInsider tarafından bulunan patentin uygulamasında yer alan “Kaybolan Tuşlar ve kaydırıcı” tanımı Apple'ın ileriki zamanlarda cihazların metal aksanında bulunacak olan kapasitif dokunma yapısını tanımlıyor. Bu giriş birimleri kullanılacağı cihazların kasa yapısıyla aynı şekilde hazırlanacağı için kullanıcılar tarafından görülemeyecek. “Görünmez” arka ışıklandırma kanalları kullanıcılar için giriş birimleri görülebilir ve görünmez olarak ayarlayabilecek.

Patentin içeriğinde bulunan görsellerde bir dizüstü bilgisayarın touchpad'inin sol tarafında bulunan ve iPod'un kontrol tuşlarını andıran kontrol birimi görülüyor. Bu tür kontrol birimleri, bir dokunma işlemi ile kullanıcılara görünür olacak ve kullanılmadığı zaman görünmez hale gelebilecek.

Kullanıma göre görünen veya görünmez olan kontrol birimi teknolojisi ile MacBook Pro'ların kapağı kapatıldığında dış kapak yüzeyinde harici butonların ortaya çıkması gibi özelliklerinde uygulanabileceği tahmin ediliyor. Bu uygulama ile bilgisayarın kapağı kapalı konumdayken, WiFi sinyal ve batarya göstergelerinin izlenebilir olabileceği belirtiliyor.

Apple, kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan tuşlar üzerinde çalışmalara başladı
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Bu teknolojinin dizüstü bilgisayarlardaki touchpad kavramını değiştirebileceği de tahminler arasında yer alıyor. Kullanım sırasında beliren ve kullanılmadığı zamanlarda ortadan kaybolan bir touchpad tasarımını ileriki zamanlarda MacBook Pro'larda görmek mümkün.

Patent içinde yer alan uygulamalarda iPhone'da bulunan kapasitif algılama sisteminin cam yapısı nedeniyle MacBook Pro'larda kusursuz olarak uygulanamayacağı bilgisi yer alıyor. Kırılgan bir yapıya sahip olan camın dizüstü bilgisayarlarda kullanılması risk olarak görülüyor. Bu yüzden kapasitif algılama yüzeyinin metal aksam ile uyumlu olarak üretilebileceği tahmin ediliyor.

Apple, kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan tuşlar üzerinde çalışmalara başladı
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Tasarlanacak olan görünmez kapasitif yüzey, mikro deliklere sahip olacak ve bu yüzey üzerinde yapılacak herhangi bir hareket ile bu deliklerden çıkan aydınlatma ile arayüz görünür hale gelecek. Dizüstü bilgisayarlardaki uygulamalar ile de uyumlu olarak tasarlanabilecek sistem için, medya oynatıcı bir yazılım çalışıtırıldığında görünmez medya butonlarının görünür hale geleceği ve uygulama açık kaldığı sürece bu tuşların görünür halde kalacağı örnek olarak verilebilir.

Apple'ın fiziksel tuşlara karşı başlattığı bir savaş olarak nitelendirilebilecek bu teknoloji ileriki zamanlarda klavyeler için bile uygulanabilecek. Kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan klavye, touchpad ve diğer tuşlar hakkında Apple'ın ne gibi çalışmalar yapacağı merak ediliyor. Apple'ın bu konudaki çalışmalarını hep birlikte göreceğiz.

Apple, "fiziksel tuşlara karşı savaş açtı" tabiri Apple'ın aldığı patent'te yer alan bilgiler ışığında söylenebilecek en doğru söz olarak görünüyor
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CodeMachine 9 yıl
Ben sevmedim vede kullanmam.
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alito 9 yıl
bence çok kullanışlı veya çok gerekli bir teknoloji değil. daha çok görsellik için iyi olabilir.
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T®an©e Addi©T 9 yıl
adamlar harbiden çalışıyorlar.belki küçük,basit birşey gibi görünebilir.ancak tasarım hoşlugu getirir bunlar.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@Si_pro
HP'nin kullandığı sistem dokunmatik buton sadece, Apple ise kullanılmadığı zaman ortadan kaybolacak olan tuşlar üzerinde çalışıyor
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FbA3* 9 yıl

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Si_pro 9 yıl
şu an bu teknoloji zaten var ki. klavyenin tamamı değil belki ama ses açma-kapama, bluetooth wireless vs. pratik bir kaç tuş hp laptobumun klavyesinin üst kısmında var. yani hp zaten kullanıyo
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marikanwap 9 yıl

Si_pro

şu an bu teknoloji zaten var ki. klavyenin tamamı değil belki ama ses açma-kapama, bluetooth wireless vs. pratik bir kaç tuş hp laptobumun klavyesinin üst kısmında var. yani hp zaten kullanıyo


O tuşlardan bi farkı demekki patent başvurusu yapıldı. Bahsettiğiniz tuşlar kullanımda değilken görünüyor. Sadece ışığı yanmıyor ve aktif olmuyor. Bunlar hiç görünmeyecek sanırım.
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veleciraptor 9 yıl
Apple neden daha pahalı diyenlere aslında bir yanıt. Adamlar birçok yenilikçi ve yaşamı kolaylaştıran buluşlara imza atıyor. Ürünleri piysadaki rakiplerinden gerçekten çok farklı
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sertacaygun 9 yıl
10.000$'lık bir Mac olur, hepsi o.
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Kuray 9 yıl
Ilk resimde iTunes Kontroller var. Peki nasil yazacagiz, eller havada mi ?
Elimizi mecbur Trackpad in kenarlarina koyucaz:D
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koxp94 9 yıl
çok yenilikçiler...
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Fashionality 9 yıl
apple yine bir teknolojinin daha önderliğini yapacak.. helal olsun..
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.WondercrafteR. 9 yıl
Güzel..
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Katmir 9 yıl
Bu tür fikirler çok güzel. Uygulanır mı bilinmez...
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