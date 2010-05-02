Apple, kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan tuşlar üzerinde çalışmalara başladı

Apple'ın fiziksel tuşlara karşı savaşı devam ediyor. Apple'ın aldığı son patentin uygulaması, “kaybolan ve görünmeyen” tuşlar üzerinde çalışmalara başladığını gösteriyor.

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AppleInsider tarafından bulunan patentin uygulamasında yer alan “Kaybolan Tuşlar ve kaydırıcı” tanımı Apple'ın ileriki zamanlarda cihazların metal aksanında bulunacak olan kapasitif dokunma yapısını tanımlıyor. Bu giriş birimleri kullanılacağı cihazların kasa yapısıyla aynı şekilde hazırlanacağı için kullanıcılar tarafından görülemeyecek. “Görünmez” arka ışıklandırma kanalları kullanıcılar için giriş birimleri görülebilir ve görünmez olarak ayarlayabilecek.

Patentin içeriğinde bulunan görsellerde bir dizüstü bilgisayarın touchpad'inin sol tarafında bulunan ve iPod'un kontrol tuşlarını andıran kontrol birimi görülüyor. Bu tür kontrol birimleri, bir dokunma işlemi ile kullanıcılara görünür olacak ve kullanılmadığı zaman görünmez hale gelebilecek.

Kullanıma göre görünen veya görünmez olan kontrol birimi teknolojisi ile MacBook Pro'ların kapağı kapatıldığında dış kapak yüzeyinde harici butonların ortaya çıkması gibi özelliklerinde uygulanabileceği tahmin ediliyor. Bu uygulama ile bilgisayarın kapağı kapalı konumdayken, WiFi sinyal ve batarya göstergelerinin izlenebilir olabileceği belirtiliyor.

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Bu teknolojinin dizüstü bilgisayarlardaki touchpad kavramını değiştirebileceği de tahminler arasında yer alıyor. Kullanım sırasında beliren ve kullanılmadığı zamanlarda ortadan kaybolan bir touchpad tasarımını ileriki zamanlarda MacBook Pro'larda görmek mümkün.

Patent içinde yer alan uygulamalarda iPhone'da bulunan kapasitif algılama sisteminin cam yapısı nedeniyle MacBook Pro'larda kusursuz olarak uygulanamayacağı bilgisi yer alıyor. Kırılgan bir yapıya sahip olan camın dizüstü bilgisayarlarda kullanılması risk olarak görülüyor. Bu yüzden kapasitif algılama yüzeyinin metal aksam ile uyumlu olarak üretilebileceği tahmin ediliyor.

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Tasarlanacak olan görünmez kapasitif yüzey, mikro deliklere sahip olacak ve bu yüzey üzerinde yapılacak herhangi bir hareket ile bu deliklerden çıkan aydınlatma ile arayüz görünür hale gelecek. Dizüstü bilgisayarlardaki uygulamalar ile de uyumlu olarak tasarlanabilecek sistem için, medya oynatıcı bir yazılım çalışıtırıldığında görünmez medya butonlarının görünür hale geleceği ve uygulama açık kaldığı sürece bu tuşların görünür halde kalacağı örnek olarak verilebilir.

Apple'ın fiziksel tuşlara karşı başlattığı bir savaş olarak nitelendirilebilecek bu teknoloji ileriki zamanlarda klavyeler için bile uygulanabilecek. Kullanılmadığı zaman ortadan kaybolan klavye, touchpad ve diğer tuşlar hakkında Apple'ın ne gibi çalışmalar yapacağı merak ediliyor. Apple'ın bu konudaki çalışmalarını hep birlikte göreceğiz.

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Apple, "fiziksel tuşlara karşı savaş açtı" tabiri Apple'ın aldığı patent'te yer alan bilgiler ışığında söylenebilecek en doğru söz olarak görünüyor