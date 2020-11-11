Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor

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Apple dün düzenlediği etkinlikte Mac’ler için tasarladığı ilk özel işlemcisini tanıtmıştı. Şirket duyurunun hemen ardından da M1 olarak adlandırılan işlemciyle donatılmış yeni MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini modellerini sahneye çıkardı.

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Apple tarafından resmiyet kazandırılan yeni Mac'lerin harici ekran kartı (eGPU) desteği sunmadığı ortaya çıktı. Yeni ürünlerle uyumlu aksesuar listesinde Blackmagic eGPU yer almıyor. Ancak aynı harici ekran kartı Intel MacBook Pro modelleriyle uyumlu görünüyor.

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Apple da onayladı

Bunla birlikte Blackmagic eGPU sayfasında da Apple M1 uyumluluğundan söz edilmediğini belirtelim. Apple, M1 tabanlı yeni Mac'lerin harici ekran kartı desteği sunmadığını resmi olarak onayladı. Ancak şirket bunun nedenini açıklamadı.

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Şu anda eGPU seçeneği mevcut olmadığından yeni Mac'ler kendi entegre grafik çözümlerinin sunduğu performansla yetinmek zorunda kalacaklar. Apple, M1 yonga setindeki 8 çekirdekli GPU'nun bugüne kadar tasarladığı en gelişmiş grafik işlemcisi olduğunu iddia ediyor.

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