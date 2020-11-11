Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor

Apple dün düzenlediği etkinlikte Mac’ler için tasarladığı ilk özel işlemcisini tanıtmıştı. Şirket duyurunun hemen ardından da M1 olarak adlandırılan işlemciyle donatılmış yeni MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini modellerini sahneye çıkardı.İlginizi Çekebilir Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar
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Apple tarafından resmiyet kazandırılan yeni Mac'lerin harici ekran kartı (eGPU) desteği sunmadığı ortaya çıktı. Yeni ürünlerle uyumlu aksesuar listesinde Blackmagic eGPU yer almıyor. Ancak aynı harici ekran kartı Intel MacBook Pro modelleriyle uyumlu görünüyor.
Apple da onayladı
Bunla birlikte Blackmagic eGPU sayfasında da Apple M1 uyumluluğundan söz edilmediğini belirtelim. Apple, M1 tabanlı yeni Mac'lerin harici ekran kartı desteği sunmadığını resmi olarak onayladı. Ancak şirket bunun nedenini açıklamadı.
Şu anda eGPU seçeneği mevcut olmadığından yeni Mac'ler kendi entegre grafik çözümlerinin sunduğu performansla yetinmek zorunda kalacaklar. Apple, M1 yonga setindeki 8 çekirdekli GPU'nun bugüne kadar tasarladığı en gelişmiş grafik işlemcisi olduğunu iddia ediyor.
Kaynakça https://techcrunch.com/2020/11/10/macs-with-the-m1-chip-do-not-support-egpus/ https://www.macrumors.com/2020/11/10/m1-macs-not-compatible-with-egpus/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Daha ilk günden App Store'daki kocaman oyun kütüphanesi hizmetinde ama sorsan Mac'te oyunculuk öldü. Daha yeni başlıyor, üstelik ufak dokunuşla oyunlar iOS+iPadOS+macOS üç platforma gelebilecek.
Zaten eGPU yapısı gereği tam verimle çalışabilen bir şey değildi. Geliştiriciler de ya destek veriyordu ya destek vermiyordu.
Fanboys: Wauuuuuww!
Bir sonraki versiyonda bu eksiklik giderilir diye düşünüyorum.