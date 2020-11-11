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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor

    Apple M1 işlemcili Mac'lerin eGPU desteği sunmadığı ortaya çıktı. Şirketin yeni bilgisayarları şimdilik kendi entegre grafik işlemcilerinin performansıyla sınırlı kalacaklar.
    19 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor
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    Apple dün düzenlediği etkinlikte Mac’ler için tasarladığı ilk özel işlemcisini tanıtmıştı. Şirket duyurunun hemen ardından da M1 olarak adlandırılan işlemciyle donatılmış yeni MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini modellerini sahneye çıkardı.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı"

    Apple tarafından resmiyet kazandırılan yeni Mac'lerin harici ekran kartı (eGPU) desteği sunmadığı ortaya çıktı. Yeni ürünlerle uyumlu aksesuar listesinde Blackmagic eGPU yer almıyor. Ancak aynı harici ekran kartı Intel MacBook Pro modelleriyle uyumlu görünüyor.

    Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor
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    Apple da onayladı

    Bunla birlikte Blackmagic eGPU sayfasında da Apple M1 uyumluluğundan söz edilmediğini belirtelim. Apple, M1 tabanlı yeni Mac'lerin harici ekran kartı desteği sunmadığını resmi olarak onayladı. Ancak şirket bunun nedenini açıklamadı.

    Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor
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    Şu anda eGPU seçeneği mevcut olmadığından yeni Mac'ler kendi entegre grafik çözümlerinin sunduğu performansla yetinmek zorunda kalacaklar. Apple, M1 yonga setindeki 8 çekirdekli GPU'nun bugüne kadar tasarladığı en gelişmiş grafik işlemcisi olduğunu iddia ediyor.



    Kaynakça https://techcrunch.com/2020/11/10/macs-with-the-m1-chip-do-not-support-egpus/ https://www.macrumors.com/2020/11/10/m1-macs-not-compatible-with-egpus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    26 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    43 dakika önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    dahili olanlar daha az performans veriyorsa
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    esmerbuyucu (E. B.) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Playstation 4'ten bile daha güçlü grafiğe sahip ama internet ve ofis uygulamalarına muhtaçlarmış, yersen



    Daha ilk günden App Store'daki kocaman oyun kütüphanesi hizmetinde ama sorsan Mac'te oyunculuk öldü. Daha yeni başlıyor, üstelik ufak dokunuşla oyunlar iOS+iPadOS+macOS üç platforma gelebilecek.



    Zaten eGPU yapısı gereği tam verimle çalışabilen bir şey değildi. Geliştiriciler de ya destek veriyordu ya destek vermiyordu.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple: Daha önce her üst düzey bilgisayar alımında harici ekran kartı da verilmiş olduğundan çevreyi korumak adına harici ekran kartını bilgisayardan çıkardık.

    Fanboys: Wauuuuuww!
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belli oldu kendi ünitelerini çıkartırlar 3 ekran kartı parasına :D
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    raxetul (Emrah Urhan) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    Yine thunderbolt destekli olacak illaki. Mesele o değil, Intel thunderbolt üzerinden sistem belleğini dışarıya açılması hem zor hem de güvenlik sorunları çıkartmıştı. Ciddi bir çalışma istiyor bu konu.
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    CleanCoders (Fatih ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    belki eGPU, dahili GPU dan daha az performans veriyordur
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    435 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben editing dünyasında da başarılı olacağını sanmıyorum. Render yapabilecek bir işlemci yapabileceklerini sanmıyorum diyeyim.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    eGPU çok önemli bir şey mi sanki? Kim kullanıyor bu eGPU’yu? M1 tamamen edit ve ofis işleri için üretilmiş bir çip. Oyun oynamak isteyen almaz zaten değil mi :)
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) DPLALİ
    Hocam kendi sorunuzu kendiniz cevaplamışsınız zaten. eGPU, Mac tarafında genellikle yazılımlar ve uygulamalar için donanımsal hızlandırma amacıyla tercih ediliyor.

    Bir sonraki versiyonda bu eksiklik giderilir diye düşünüyorum.
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