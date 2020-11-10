Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı

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Apple bugün düzenlediği “One More Thing” etkinliğinde, taşınabilirlik ve performansı birleştiren güncellenmiş Mac mini'yi duyurdu. Cihaz tıpkı MacBook Air gibi Apple'ın kendi tasarladığı ARM tabanlı M1 yonga setinden güç alıyor.

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Apple M1, yeni Mac mini'ye CPU performansında üç, GPU tarafında ise altı kat performans artışı kazandırıyor. Ayrıca cihaz makine öğrenimi algoritmalarını kullanan hesaplamaları eskisinden 15 kat daha hızlı yapabilecek.

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Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor

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Apple, yeni Mac mini'nin M1 işlemci sayesinde yüzde 60’a varan oranda daha yüksek enerji verimliliğine sahip olduğunu iddia ediyor. Cihaz 16 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle sunulacak.

Türkiye fiyatı açıklandı

Mac mini'nin arka tarafında bir Gigabit Ethernet, iki USB-A ve bir de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca 40 Gb/sn veri aktarım hızlarını destekleyen Thunderbolt 3/USB 4 bağlantı noktaları ve HDMI 2.0 girişi de var. Böylelikle cihaza bir 6K, bir de 4K ekran bağlayarak ikisini aynı anda kullanmak mümkün olacak.

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Yeni modelde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 desteği mevcut. Apple bugün sahneye çıkardığı Mac mini'yi 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Yani iki yıl önce piyasaya sürülen Mac mini'den 100 dolar daha ucuza satın alınabilecek.

Yeni Mac mini'nin Türkiye fiyatı da belli oldu. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama birimine sahip versiyonu 7.899 TL'ye satılacak. Bunun yanında 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanıyla donatılmış modeli ise 10.099 TL fiyatla alıcılarını bekleyecek.

Ayrıca 16 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar SSD konfigürasyon seçeneklerinin olduğunu da belirtelim.

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