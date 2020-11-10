Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı

    Apple bugünkü etkinlikte Mac’ler için tasarladığı ilk özel işlemcisini duyurmakla kalmadı aynı zamanda bu işlemciyle güçlendirilmiş bilgisayarlarını da sahneye çıkardı. Bunlardan biri de Mac mini'ydi.
    1 gün (Son Güncelleme: 23 sa.)
    2,3b
    2
    10
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Apple bugün düzenlediği “One More Thing” etkinliğinde, taşınabilirlik ve performansı birleştiren güncellenmiş Mac mini'yi duyurdu. Cihaz tıpkı MacBook Air gibi Apple'ın kendi tasarladığı ARM tabanlı M1 yonga setinden güç alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor"

    Apple M1, yeni Mac mini'ye CPU performansında üç, GPU tarafında ise altı kat performans artışı kazandırıyor. Ayrıca cihaz makine öğrenimi algoritmalarını kullanan hesaplamaları eskisinden 15 kat daha hızlı yapabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor

    Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Apple, yeni Mac mini'nin M1 işlemci sayesinde yüzde 60’a varan oranda daha yüksek enerji verimliliğine sahip olduğunu iddia ediyor. Cihaz 16 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle sunulacak.

    Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı

    Türkiye fiyatı açıklandı

    Mac mini'nin arka tarafında bir Gigabit Ethernet, iki USB-A ve bir de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca 40 Gb/sn veri aktarım hızlarını destekleyen Thunderbolt 3/USB 4 bağlantı noktaları ve HDMI 2.0 girişi de var. Böylelikle cihaza bir 6K, bir de 4K ekran bağlayarak ikisini aynı anda kullanmak mümkün olacak.

    Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni modelde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 desteği mevcut. Apple bugün sahneye çıkardığı Mac mini'yi 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Yani iki yıl önce piyasaya sürülen Mac mini'den 100 dolar daha ucuza satın alınabilecek.

    Yeni Mac mini'nin Türkiye fiyatı da belli oldu. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama birimine sahip versiyonu 7.899 TL'ye satılacak. Bunun yanında 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanıyla donatılmış modeli ise 10.099 TL fiyatla alıcılarını bekleyecek.

    Ayrıca 16 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar SSD konfigürasyon seçeneklerinin olduğunu da belirtelim.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar
    14 sa.
    Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor
    19 sa.
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Az daha uygun olsa alınır. 6-7k olsa başlangıç donanımı siler süpürür piyasayı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bob Kelso 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ağzım sulandı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı fiyat aralığı demiş onu atlamışım evet de en çok satan PCden 5 kat hızlıymış.
    Hangi PCden bahsediyor bu en fazla satan PC derken ve 5 kat neye göre hızlı?
    Bir de 200 dolara falan mı satacak bu zımbırtıyı da aynı fiyata satılan hem de en fazla satılan PCyi gömmüş iyice?
    Hakikaten size garip gelmiyor mu bu 5 kat 3,5 kat hızlı lafı? Snapdragon tablet işlemcisi değil karşısındaki, Ryzen 3 en dandiği.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    bence eski Apple modellerine göre kıyaslıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3 kat nedir arkadaş ya? Normal bir PCye göre de 5 kat hızlı dedi sunumda da. Neye göre, kime göre bu 3-5 kat CPU hızları, test sonucu paylaşsınlar da anlayalım?
    Quantum işlemci mi taktın bilgisayara? Yoksa 1. Nesil Intel I3-I5-I7 işlemcili bilgisayarla mı karşılaştırdın? Sallanır da biraz mantıklı sallanır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanokul 1 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    normal bir pcye değil , o fiyata alabileceğin bir PC ile karşılaştığında dedi
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaB0 (M KSKN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede ise 2 yıl önce çıkan modele göre 5bin lira daha pahalıya satılacaktır...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hastasıyım şunun ya
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 sa. Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor 21 sa. iPhone 12’lerin pil değişim ücreti açıklandı 22 sa. Eski Vertu çalışanları yeni bir lüks telefon şirketi kurdu 23 sa. Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 23 sa. Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük 1 gün İnsangiller ailesine ait 2 milyon yıllık kafatası keşfedildi 1 gün Yılın merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi 1 gün Mobil oyun Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketi Gravel Tracks 19 Kasım'da geliyor 1 gün Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi 1 gün Sony, 'talep olursa' PS5'e 1440p çözünürlük desteği eklemeyi planlıyor 1 gün AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor 1 gün Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller Prison Break dizisinden ayrıldığını açıkladı 1 gün Huawei Mate X2, ilk sertifikasını aldı: 66W hızlı şarj desteği sunacak 1 gün Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı 1 gün YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım 1 gün M1 işlemcili yeni Apple Mac ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu 1 gün OnePlus Nord SE, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 765G ile gelecek 1 gün M1 işlemcili MacBook Pro tanıtıldı 1 gün En hızlı MacBook Air karşınızda 1 gün AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı Sonraki Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında 1 gün Sanal gerçekliği vücudunuzda hissedebileceksiniz 1 gün Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked'in iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı 1 gün MediaTek, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek işlemci geliştiriyor 1 gün Bridge Constructor: The Walking Dead'in iOS ve Android için çıkış tarihi açıklandı 1 gün Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı 1 gün Zoom platformu güvenliği iyileştiremezse tazminat ödeyecek 1 gün 2018 yılının sevilen filmlerinden A Quiet Place'in üçüncü filmi duyuruldu 1 gün Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize seçildi 1 gün Yükseliş sürüyor: 2020 Toyota Corolla Hybrid artık 300 bin TL sınırından başlıyor 1 gün F1 2021 takvimi açıklandı: Türkiye için ümit sürüyor 1 gün Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya'yı seçti 1 gün PS5 tasarımcısı ilk başta PS5'i daha büyük yapmak istemiş 1 gün Geleceğe Nefes kampanyasıyla ücretsiz fidan dikebilirsiniz 1 gün Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor 1 gün Göktuğ hava-hava füzeleri bu ay gökyüzünde test edilecek 1 gün Bu küçük elektrikli scooter 53 km/s hıza çıkabiliyor 1 gün Pfizer ve BioNTech aşı adayı yüzde 90 etkinlik oranı gösterdi 1 gün Micron dünyanın ilk 176 katmanlı NAND belleğini duyurdu 1 gün Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız