Apple M4 Pro ve M4 Max tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı CPU çekirdeği"

M4 Pro, 10 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğiyle 14 çekirdekli bir işlemciyken, M4 Max 12+4 şeklinde CPU çekirdekleriyle 16 çekirdekli bir işlemci.
Apple M4 Pro
M4 Pro, 64 GB'a kadar birleşik bellek ve 273 GB/sn bellek bant genişliği sunuyor. Bellek bant genişliğinin M3 Pro'ya göre %75 oranında arttırıldığı belirtiliyor. Bu bant genişliği, M4 ailesinin daha hızlı Neural Engine'iyle birleştiğinde, cihaz üzerindeki Apple Intelligence modellerinin çok daha hızlı çalışacağı ifade ediliyor. M4 Pro ayrıca Thunderbolt 4'ün iki katı olan 120 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızı sunan Thunderbolt 5 desteği sunuyor.
Apple M4 Max
M4 Max, 128 GB'a kadar birleşik belleği ve 546 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliğini destekliyor. Bu sayede, geliştiricilerin yaklaşık 200 milyar parametreye sahip olan büyük dil modelleriyle kolayca etkileşim kurabilmesini sağlıyor. M4 Max'in geliştirilmiş Medya Motoru, iki video kodlama motoru ve iki ProRes hızlandırıcı içeriyor.
Apple, yeni M4 yonga setlerinin yüksek performansın yanında verimlliliğiyle de öne çıktığını ve MacBook Pro serisinde 24 saate kadar pil ömrü sunabildiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D