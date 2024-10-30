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    Apple M4 Pro ve M4 Max tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı CPU çekirdeği"

    Apple, Mac Mini ve Macbook Pro'larla beraber M4 Pro ve M4 Max işlemcilerini duyurarak M4 işlemci serisini tamamladı. İşlemciler, Apple'ın iddiasına göre dünyanın en hızlı CPU çekirdeklerine sahip.
    Apple M4 Pro ve M4 Max tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, dün ve bugün tanıttığı Mac Mini ve Macbook Pro'larla beraber M4 Pro ve M4 Max işlemcilerini duyurarak M4 işlemci serisini tamamladı. TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretilen işlemciler, Apple'ın iddiasına göre dünyanın en hızlı CPU çekirdeklerine sahip.

    M4 Pro, 10 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğiyle 14 çekirdekli bir işlemciyken, M4 Max 12+4 şeklinde CPU çekirdekleriyle 16 çekirdekli bir işlemci. 

    Apple M4 Pro

    Apple M4 Pro ve M4 Max tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    M4 Pro, Apple'ın açıklamasına göre M1 Pro'dan 1.9 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.1 kata kadar yüksek performans gösteriyor. 20 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen GPU'su ise M1 Pro'nun 2 katı, Intel'in 2.4 katı yüksek performansa sahip. Aynı zamanda 2 kat yüksek ışın izleme performansı sunuyor

    M4 Pro, 64 GB'a kadar birleşik bellek ve 273 GB/sn bellek bant genişliği sunuyor. Bellek bant genişliğinin M3 Pro'ya göre %75 oranında arttırıldığı belirtiliyor. Bu bant genişliği, M4 ailesinin daha hızlı Neural Engine'iyle birleştiğinde, cihaz üzerindeki Apple Intelligence modellerinin çok daha hızlı çalışacağı ifade ediliyor. M4 Pro ayrıca Thunderbolt 4'ün iki katı olan 120 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızı sunan Thunderbolt 5 desteği sunuyor.

    Apple M4 Max

    Apple M4 Pro ve M4 Max tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    M4 Max ise performansı zirveye çıkararak, M1 Max'tan 2.2 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.5 kata kadar yüksek performans sunabiliyor. 40 adede kadar ölçeklenebilen GPU'su ise, M1 Max'ten 1,9 kata kadar ve Intel işlemciden 4 kata kadar grafik performansı sunuyor. Bu sayede DaVinci Resolve Studio'da ham video görüntülerinin gürültülerini giderme gibi ağır iş yükleri artık gerçek zamanlı olarak çalışabiliyor.

    M4 Max, 128 GB'a kadar birleşik belleği ve 546 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliğini destekliyor. Bu sayede, geliştiricilerin yaklaşık 200 milyar parametreye sahip olan büyük dil modelleriyle kolayca etkileşim kurabilmesini sağlıyor. M4 Max'in geliştirilmiş Medya Motoru, iki video kodlama motoru ve iki ProRes hızlandırıcı içeriyor. 

    Apple, yeni M4 yonga setlerinin yüksek performansın yanında verimlliliğiyle de öne çıktığını ve MacBook Pro serisinde 24 saate kadar pil ömrü sunabildiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 10 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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