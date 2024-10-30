Apple M4 Pro ve M4 Max tanıtıldı: "Dünyanın en hızlı CPU çekirdeği"

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Tam Boyutta Gör Apple, dün ve bugün tanıttığı Mac Mini ve Macbook Pro'larla beraber M4 Pro ve M4 Max işlemcilerini duyurarak M4 işlemci serisini tamamladı. TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretilen işlemciler, Apple'ın iddiasına göre dünyanın en hızlı CPU çekirdeklerine sahip.

M4 Pro, 10 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğiyle 14 çekirdekli bir işlemciyken, M4 Max 12+4 şeklinde CPU çekirdekleriyle 16 çekirdekli bir işlemci.

Apple M4 Pro

Tam Boyutta Gör M4 Pro, Apple'ın açıklamasına göre M1 Pro'dan 1.9 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.1 kata kadar yüksek performans gösteriyor. 20 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen GPU'su ise M1 Pro'nun 2 katı, Intel'in 2.4 katı yüksek performansa sahip. Aynı zamanda 2 kat yüksek ışın izleme performansı sunuyor

M4 Pro, 64 GB'a kadar birleşik bellek ve 273 GB/sn bellek bant genişliği sunuyor. Bellek bant genişliğinin M3 Pro'ya göre %75 oranında arttırıldığı belirtiliyor. Bu bant genişliği, M4 ailesinin daha hızlı Neural Engine'iyle birleştiğinde, cihaz üzerindeki Apple Intelligence modellerinin çok daha hızlı çalışacağı ifade ediliyor. M4 Pro ayrıca Thunderbolt 4'ün iki katı olan 120 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızı sunan Thunderbolt 5 desteği sunuyor.

Apple M4 Max

Tam Boyutta Gör M4 Max ise performansı zirveye çıkararak, M1 Max'tan 2.2 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.5 kata kadar yüksek performans sunabiliyor. 40 adede kadar ölçeklenebilen GPU'su ise, M1 Max'ten 1,9 kata kadar ve Intel işlemciden 4 kata kadar grafik performansı sunuyor. Bu sayede DaVinci Resolve Studio'da ham video görüntülerinin gürültülerini giderme gibi ağır iş yükleri artık gerçek zamanlı olarak çalışabiliyor.

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M4 Max, 128 GB'a kadar birleşik belleği ve 546 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliğini destekliyor. Bu sayede, geliştiricilerin yaklaşık 200 milyar parametreye sahip olan büyük dil modelleriyle kolayca etkileşim kurabilmesini sağlıyor. M4 Max'in geliştirilmiş Medya Motoru, iki video kodlama motoru ve iki ProRes hızlandırıcı içeriyor.

Apple, yeni M4 yonga setlerinin yüksek performansın yanında verimlliliğiyle de öne çıktığını ve MacBook Pro serisinde 24 saate kadar pil ömrü sunabildiğini belirtiyor.

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