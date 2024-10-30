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    Anlık Bildirim

    M4 Pro çipli MacBook Pro tanıtıldı! İşte 2024 MacBook Pro özellikleri

    Apple merakla beklenen yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. Apple M4 Pro ve Apple M4 Max yonga setleri ile sektörün en güçlü dizüstü modelleri arasında diyebiliriz. 
    M4 Pro çipli MacBook Pro Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2024 yılı Mac ailesi tanıtım haftası devam ediyor. İlk etapta iMac ve Mac Mini modellerini yenileyen Apple, bugün ise merakla beklenen yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. Yeni modeller en güçlü Apple M4 yongaları ile donatıldı. 

    M4 Pro çipli MacBook Pro özellikleri

    2024 model yeni MacBook Pro modelleri 14 ve 16 inçlik ekran boyutlarını devam ettirirken en büyük fark elbette işlemci tarafında oluşuyor. Apple M4, Apple M4 Pro ve Apple M4 Max yonga setleri yeni modellere güç verecek. 

    3nm sürecinde geliştirilen Apple M4 yonga setinde bilindiği üzere 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU yer alıyordu. Apple M4 Pro yonga setinde 10+4 şeklinde 14 çekirdekli CPU ve 20 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen GPU yer alıyor. Apple M4 Max ise firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü yonga seti. 12+4 şeklinde 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdeğe kadar da GPU yer alıyor. 

    M4 Pro çipli MacBook Pro tanıtıldı! 2024 MacBook Pro özellikleri Tam Boyutta Gör

    Firmanın verdiği bilgilere göre M4 çipli MacBook Pro modeli M1 çipli versiyona göre düzenleme işlerinde 1.8 kat, yapay zekâ işlerinde ise 3x kat daha iyi performans gösteriyor. Cihaz iki adet yüksek çözünürlüklü ekran çıkışını destekliyor ve 3 adet Thunderbolt 4 girişi barındırıyor. 

    M4 Pro çipli MacBook Pro önceki nesle göre bant genişliğinde yüzde 75 daha yüksek hız, M1 Pro çipli modele göre ise veri modelleme ve yapısal mühendislik gibi işlerde 3 kat daha iyi performans sunuyor. Bu modelde 120Gb/s hızlara ulaşan Thunderbolt 5 girişleri mevut. 

    M4 Max çipli MacBook Pro modeli ise M1 Max yonga setine göre görsel efekt ve 3D animasyon gibi yüklerde 3.5 kata kadar daha iyi performans sergiliyor. 128GB tümleşik bellek ile dil öğrenme modellerinde 200 milyar parametre işlenebiliyor. Bu modelde de 120Gb/s hızlara ulaşan Thunderbolt 5 girişleri mevut.

    M4 Pro çipli MacBook Pro tanıtıldı! 2024 MacBook Pro özellikleri Tam Boyutta Gör

    Yeni MacBook Pro modelleri SDR içeriklerde 1000 nit, HDR içeriklerde ise 1600 nit parlaklığa çıkabiliyor. 12MP kamera Center Stage desteği sunarken 6 hoparlörlü ses sistemi de uzamsal ses ve Dolby Audio ile geliyor. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, MagSafe 3 şarj girişi, SDXC kart yuvası diğer özellikleri arasında. 

    M4 çipli MacBook Pro fiyatı

    M4 çipli MacBook Pro modelleri bugünden itibaren ön siparişe başlamış durumda. 8 Kasım itibariyle dağıtıma başlayacak olan yeni serinin başlangıç fiyatı ise 1599$ olarak belirlenmiş. 

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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