M4 Pro çipli MacBook Pro tanıtıldı! İşte 2024 MacBook Pro özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple’ın 2024 yılı Mac ailesi tanıtım haftası devam ediyor. İlk etapta iMac ve Mac Mini modellerini yenileyen Apple, bugün ise merakla beklenen yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. Yeni modeller en güçlü Apple M4 yongaları ile donatıldı.

M4 Pro çipli MacBook Pro özellikleri

2024 model yeni MacBook Pro modelleri 14 ve 16 inçlik ekran boyutlarını devam ettirirken en büyük fark elbette işlemci tarafında oluşuyor. Apple M4, Apple M4 Pro ve Apple M4 Max yonga setleri yeni modellere güç verecek.

3nm sürecinde geliştirilen Apple M4 yonga setinde bilindiği üzere 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU yer alıyordu. Apple M4 Pro yonga setinde 10+4 şeklinde 14 çekirdekli CPU ve 20 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen GPU yer alıyor. Apple M4 Max ise firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü yonga seti. 12+4 şeklinde 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdeğe kadar da GPU yer alıyor.

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Firmanın verdiği bilgilere göre M4 çipli MacBook Pro modeli M1 çipli versiyona göre düzenleme işlerinde 1.8 kat, yapay zekâ işlerinde ise 3x kat daha iyi performans gösteriyor. Cihaz iki adet yüksek çözünürlüklü ekran çıkışını destekliyor ve 3 adet Thunderbolt 4 girişi barındırıyor.

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M4 Pro çipli MacBook Pro önceki nesle göre bant genişliğinde yüzde 75 daha yüksek hız, M1 Pro çipli modele göre ise veri modelleme ve yapısal mühendislik gibi işlerde 3 kat daha iyi performans sunuyor. Bu modelde 120Gb/s hızlara ulaşan Thunderbolt 5 girişleri mevut.

M4 Max çipli MacBook Pro modeli ise M1 Max yonga setine göre görsel efekt ve 3D animasyon gibi yüklerde 3.5 kata kadar daha iyi performans sergiliyor. 128GB tümleşik bellek ile dil öğrenme modellerinde 200 milyar parametre işlenebiliyor. Bu modelde de 120Gb/s hızlara ulaşan Thunderbolt 5 girişleri mevut.

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Yeni MacBook Pro modelleri SDR içeriklerde 1000 nit, HDR içeriklerde ise 1600 nit parlaklığa çıkabiliyor. 12MP kamera Center Stage desteği sunarken 6 hoparlörlü ses sistemi de uzamsal ses ve Dolby Audio ile geliyor. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, MagSafe 3 şarj girişi, SDXC kart yuvası diğer özellikleri arasında.

M4 çipli MacBook Pro fiyatı

M4 çipli MacBook Pro modelleri bugünden itibaren ön siparişe başlamış durumda. 8 Kasım itibariyle dağıtıma başlayacak olan yeni serinin başlangıç fiyatı ise 1599$ olarak belirlenmiş.

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