Apple, iOS 17.4 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 17.4 güncellemesi neler getiriyor?
- Yeni emoji karakterleri
- Apple Podcast'ler için transkript özelliği (Türkçe dil desteği yok)
- Müzik tanıma ile tanımlanan şarkı artık Apple Müzik çalma listesine ve kitaplığına ekleniyor.
- Çalınan Aygıt Koruması tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekliyor.
- iPhone 15 ve 15 Pro modelleri için pil sağlığına ilişkin bilgiler artık Ayarlar altında tek bir yerde.
- Apple Cash sanal kart oluşturma
- Bul'da kişi resimlerinin gözükmemesi sorunu düzeltildi.
Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle Avrupa Birliği'ndeki App Store ve uygulamalara yönelik kapsamlı değişiklikler getiriyor. Yeni iOS sürümü, iPhone için alternatif uygulama mağazaları, iOS ve iPadOS'te alternatif ödeme sistemleri, üçüncü parti tarayıcı motoru desteği ve bankalar ve üçüncü parti ödeme sağlayıcıları için NFC erişiminin önünü açıyor. Ancak, bu özellikler AB ile sınırlı; değişiklikler Türkiye'deki kullanıcıları ilgilendirmiyor.
Ancak, oyun uygulamalarına yönelik değişiklik dünya genelinde iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor. Apple artık Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi bulut oyun uygulamalarına izin veriyor. Mini oyunlar, chatbotlar ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanabiliyor.
iOS 17.4 sürümü, App Store ile ilgili bu güncellemelere ek olarak yeni emoji karakterleri, podcast yayınları için transkript, iPhone 15 modellerinde pil sağlığı raporunda iyileştirmeler ve fazlasını ekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.