Apple, iOS 17.4 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple 5 Mart Salı günü, iOS 17 işletim sistemine yönelik dördüncü büyük güncelleme olan iOS 17.4 ve iPadOS 17.4'ü yayınladı.

iPhone için ilk alternatif App Store'lardan biri belli oldu 2 gün önce eklendi

iOS 17.4 güncellemesi neler getiriyor?

Yeni emoji karakterleri

Apple Podcast'ler için transkript özelliği (Türkçe dil desteği yok)

Müzik tanıma ile tanımlanan şarkı artık Apple Müzik çalma listesine ve kitaplığına ekleniyor.

Çalınan Aygıt Koruması tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekliyor.

iPhone 15 ve 15 Pro modelleri için pil sağlığına ilişkin bilgiler artık Ayarlar altında tek bir yerde.

Apple Cash sanal kart oluşturma

Bul'da kişi resimlerinin gözükmemesi sorunu düzeltildi.

Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle Avrupa Birliği'ndeki App Store ve uygulamalara yönelik kapsamlı değişiklikler getiriyor. Yeni iOS sürümü, iPhone için alternatif uygulama mağazaları, iOS ve iPadOS'te alternatif ödeme sistemleri, üçüncü parti tarayıcı motoru desteği ve bankalar ve üçüncü parti ödeme sağlayıcıları için NFC erişiminin önünü açıyor. Ancak, bu özellikler AB ile sınırlı; değişiklikler Türkiye'deki kullanıcıları ilgilendirmiyor.

Ancak, oyun uygulamalarına yönelik değişiklik dünya genelinde iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor. Apple artık Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi bulut oyun uygulamalarına izin veriyor. Mini oyunlar, chatbotlar ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanabiliyor.

iOS 17.4 sürümü, App Store ile ilgili bu güncellemelere ek olarak yeni emoji karakterleri, podcast yayınları için transkript, iPhone 15 modellerinde pil sağlığı raporunda iyileştirmeler ve fazlasını ekliyor.

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