Apple AirTag iddiaları güçleniyor

Apple’ın gelecek yıl bir zengin gerçeklik gözlüğü piyasaya süreceğine dair zaman zaman iddialar gündeme geliyor ancak bazı kaynaklara göre gerçekleşmesi çok daha güçlü bir proje sessiz sedasız ilerliyor.

AirTag nedir?

Kaybolan cihazları bulma konusunda ilk teknolojileri geliştiren firmalardan birisi olan Apple şimdi hemen her eşyanızı ve hatta yakınlarınızı uzaktan tespit etme konusunda önemli bir adım atmak üzere.

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AirTag adı verilen bu yeni teknoloji bir aksesuar şeklinde geliştiriliyor. Hali hazırda Tile markası bu piyasanın lideri durumunda. Farklı markalar da özel konseptlerle takip konusunu geliştirdi. Takip cihazlarınızı herhangi bir eşyanıza tutturabiliyor ve hatta çocuğunuza verebiliyorsunuz. Bluetooth teknolojisi ile 120 metreye kadar takip mesafesi sunan cihazlar ücretli bir servise bağlı GPS desteği kullanırsa bu kez sınırsız bir takip mesafesi ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

iOS 13.2 AssetData klasöründe ortaya çıkan bilgiler AirTag takip cihazlarının Cihazımı Bul ara yüzüne entegre edileceğini gösteriyor. Henüz bu cihazlar hangi boyutta olacak veya GPS de kullanacak mı bilinmiyor.

Apple AirTag doğrudan Tile markasının rakibi olacak gibi görünüyor. Halen kısıtlı bir alana hitap ediyor olsa da takip cihazları segmentinde Tile önemli bir yere sahip. Apple’ın hamlesi bakalım bu segmenti nasıl etkileyecek?

https://appleinsider.com/articles/19/10/30/new-airtag-screenshots-reveal-tweaked-find-my-app-layout