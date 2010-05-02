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Apple, Multi-Touch'ın dilini geliştirmeye devam ediyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Amerika Patent Enstitüsünün 2009 yılında Multi-Touch'ın yasal sahibi ilan ettiği Apple, Multi-Touch'ı geliştirmeye devam ediyor. Apple yaptığı yeni patent başvurusuyla ürün hattındaki Macbook'lardan iPod Touch'a, iPhone'dan Magic Mouse'a kadar bir çok ürününde kullandığı Multi-Touch'a yeni parmak hareketlerini ekledi.

Özellikle Pinch To Zoom yani iki parmağı ekran üzerinde birbirine yakınlaştırarak yapılan yakınlaştırma işlemiyle akıllarda yer edinen Multi-Touch'ın yeni parmak hareketleri arasında orta+baş parmakla kesme; işaret+ baş parmakla kopyalama ve baş+işaret+orta parmakla arama yapmak bulunuyor.

Apple, 2006 ylında Multi-Touch üzerinde çalışmaları bulunan Fingerworks şirketini satın almış, 2007 yılında da ilk defa bu arayüze iPhone'da yer vermişti.


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Blackcap 9 yıl
helal olsun apple ye ortalığı mahfetti
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matkapmatkap 9 yıl
Apple'ın yerinde saymayıp sürekli kendini geliştirmeye çalışması gerçekten çok etkileyici, fakat şunu da unutmamalılar ki insanlar basitliği sever. Apple tasarımlarının çok sevilmesi de bu yüzdendir ve pinch to zoomun sevilmesi de bu yüzdendir. Yaptıkları ne kadar compleksleşirse o kadar az sevilecektir, umarım bunu unutmazlar.
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AlicanNalbat 9 yıl
yorumlara bak ya... parmak tanıtma bilmemne :) zorlamayın bukadar kendinizi... :) istedigin parmakla yap orada sadece altarnatif sunmuşlar :)
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T®an©e Addi©T 9 yıl
bu ne yaw


10 parmagında 10 marifet gibi olmuş
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saidakkas 9 yıl
Baş parmak ve diğer parmaklar kombinasyon halinde kullanıldığında, baş parmak daha yassı ve uzun bir alanda baskı uyguluyorken, diğer parmakların baskı alanı daha oval, oradan anlıyor olsa gerek.
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Fashionality 9 yıl
parmaklarımız birbirine dolanacak


ayrıca şöyle diyaloglar olması da muhtemel

- mehmet gel bi parmak da sen at bi dosyayı kopyalayamadım
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fotifoti 9 yıl
elimiz sakat be insaf :) ben iki parmağı zor kullanıyorum, eheh bunlar bana yaramaz
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Cem 9 yıl
parmagın orta yada baş parmak oldugunu nasıl algılayacagını merak ettim. işin içine ayak parmakarınıda koysalar daha çok işlem yetenegi ktarlar.
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bilgehankalkan 9 yıl

Cem

parmagın orta yada baş parmak oldugunu nasıl algılayacagını merak ettim. işin içine ayak parmakarınıda koysalar daha çok işlem yetenegi ktarlar.



Benimde aklıma o geldi. Acaba önce parmaklarımızı cihaza tanıtmak mı gerekiyor?
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sertacaygun 9 yıl
Cem

parmagın orta yada baş parmak oldugunu nasıl algılayacagını merak ettim. işin içine ayak parmakarınıda koysalar daha çok işlem yetenegi ktarlar.




110 ve 104'de olduğu gibi...


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anorexia 9 yıl

Cem
parmagın orta yada baş parmak oldugunu nasıl algılayacagını merak ettim. işin içine ayak parmakarınıda koysalar daha çok işlem yetenegi ktarlar.


Bence aradaki uzaklik yada aci farkindan dolayi algilayacak

benimkisi sadece bir oneri :)
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