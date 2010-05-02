Apple, Multi-Touch'ın dilini geliştirmeye devam ediyor

Amerika Patent Enstitüsünün 2009 yılında Multi-Touch'ın yasal sahibi ilan ettiği Apple, Multi-Touch'ı geliştirmeye devam ediyor. Apple yaptığı yeni patent başvurusuyla ürün hattındaki Macbook'lardan iPod Touch'a, iPhone'dan Magic Mouse'a kadar bir çok ürününde kullandığı Multi-Touch'a yeni parmak hareketlerini ekledi.
Özellikle Pinch To Zoom yani iki parmağı ekran üzerinde birbirine yakınlaştırarak yapılan yakınlaştırma işlemiyle akıllarda yer edinen Multi-Touch'ın yeni parmak hareketleri arasında orta+baş parmakla kesme; işaret+ baş parmakla kopyalama ve baş+işaret+orta parmakla arama yapmak bulunuyor.
Apple, 2006 ylında Multi-Touch üzerinde çalışmaları bulunan Fingerworks şirketini satın almış, 2007 yılında da ilk defa bu arayüze iPhone'da yer vermişti.
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10 parmagında 10 marifet gibi olmuş
ayrıca şöyle diyaloglar olması da muhtemel
- mehmet gel bi parmak da sen at bi dosyayı kopyalayamadım
Benimde aklıma o geldi. Acaba önce parmaklarımızı cihaza tanıtmak mı gerekiyor?
110 ve 104'de olduğu gibi...
Bence aradaki uzaklik yada aci farkindan dolayi algilayacak
benimkisi sadece bir oneri :)