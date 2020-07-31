Apple Music platformunda Yaz Notaları dönemi başladı

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Sık sık yerel pazara yönelik farklı etkinlikler yaparak kitlesini arttırmaya çalışan Apple Music, yaz dönemi ile birlikte Yaz Notaları sayfasını uygulamaya ekledi. Sayfada yaza özel listeler ve istasyonlar yer alıyor.

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Apple Music Yaz Notaları neler sunuyor?

Yaz Notaları sayfası altında farklı sanatçıların beğendikleri parçalardan dinleyiciler için oluşturduğu listeler yer alıyor. Tarkan’ın 2020 Yaz Esintisi, Hadise’den Yaz Ritmleri, Mabel Matiz’in Yaz Meyveleri ve Aleyna Tilki’nin Özel Yaz Listesi bunlar arasında.

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Yaz Notaları farklı ülkelere yönelik olarak da hazırlandığı için Dua Lipa ile Yaz Ruhu, J Baldwin’den Yaz Dalgası, Marshmello’dan Yaz Mix’i, Kygo’nun Günbatımı Notaları, Jonas Bothers ile Yaz Coşkusu gibi listelere de ulaşmak mümkün.

Bunun dışında editörler tarafından hazırlanan Yaz Partisi, Chill House, Fit bir Yaz gibi farklı listeler de mevcut. Yine yaz için hazırlanmış radyo istasyonları da dinleyicileri bekliyor.

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