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    Apple Müzik fiyatı zamlandı! İşte yeni abonelik ücretleri

    Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 15 dahil tüm ürünlerine zam uygulamıştı. Aradan fazla geçmedi ki, Apple Müzik fiyatı da arttı. Peki, Apple Music abonelik ücretleri ne kadar oldu?
    Apple Müzik fiyatı zamlandı Tam Boyutta Gör
    Apple Türkiye, Aralık ayı başında iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods fiyatlarına %8-10 oranında değişen zam uyguladı. Oyun odaklı Apple Arcade servisi abonelik ücreti de yakın zamanda zamlandı. 8 Aralık’ta da Apple’ın iPhone’dan sonra en çok kazanç sağladığı servislerinden Apple Müzik zamlandı. Apple Müzik bireysel, öğrenci ve aile paketinde fiyat artışı gerçekleşti. Yeni Apple Müzik fiyatları şu şekilde:

    Apple Müzik abonelik fiyatı
    Paket Eski fiyat Yeni fiyat
    Öğrenci 9.99 TL 19.99 TL
    Bireysel 19.99 TL 39.99 TL
    Aile 29.99 TL 59.99 TL

    Apple Music'in rakibi Spotify, son olarak Temmuz ayında abonelik ücretlerine zam uyguladı. Spotify'da öğrenci paketi 21.99 TL, bireysel abonelik 39.99 TL, Duo iki hesap 54.99 TL ve Aile paketi 64.99 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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