Apple Müzik fiyatı zamlandı! İşte yeni abonelik ücretleri

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Apple Türkiye, Aralık ayı başında iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods fiyatlarına %8-10 oranında değişen zam uyguladı. Oyun odaklı Apple Arcade servisi abonelik ücreti de yakın zamanda zamlandı. 8 Aralık’ta da Apple’ın iPhone’dan sonra en çok kazanç sağladığı servislerinden Apple Müzik zamlandı.
Apple Müzik bireysel, öğrenci ve aile paketinde fiyat artışı gerçekleşti. Yeni Apple Müzik fiyatları şu şekilde:
Apple Müzik abonelik fiyatı
Paket
Eski fiyat
Yeni fiyat
Öğrenci
9.99 TL
19.99 TL
Bireysel
19.99 TL
39.99 TL
Aile
29.99 TL
59.99 TL
Apple Music'in rakibi Spotify, son olarak Temmuz ayında abonelik ücretlerine zam uyguladı. Spotify'da öğrenci paketi 21.99 TL, bireysel abonelik 39.99 TL, Duo iki hesap 54.99 TL ve Aile paketi 64.99 TL.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.