Apple Müzik fiyatı zamlandı! İşte yeni abonelik ücretleri

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 15 dahil tüm ürünlerine zam uygulamıştı. Aradan fazla geçmedi ki, Apple Müzik fiyatı da arttı. Peki, Apple Music abonelik ücretleri ne kadar oldu?