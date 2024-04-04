Tam Boyutta Gör Apple, 2 Nisan’da iPhone’lar için iOS 17.5 beta ile birlikte iPad’ler için iPadOS 17.5 beta 1 sürümü yayınladı. iPadOS 17.5 betada kodlar içinde iPad’de pil sağlığı menüsüne birkaç yeni referansa rastlandı. iPad kullanıcıları artık pilin kalan maksimum kapasitesini ve döngü sayısını görebilecek.

iOS 18 ve iPadOS 18 alacak cihazlar listesi ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Pil kapasitesi ve döngü sayısı görülebilecek

iPadOS 17.5 beta kodlarına göre, iPad, güce bağlı olmadan düzenli kullanımda pilin maksimum kapasitesini gösterecek. iPad, pilin beklendiği gibi performans gösterip göstermediğine ilişkin bilgi verecek. Ayrıca batarya hakkında detaylı bilgi görülebilecek. Yalnız yeni pil sağlığı menüsü iPadOS 17.5’in ilk betasında yok. Pil kapasitesi bilgileri yeni iPad Pro ve iPad Air modelleriyle sınırlı olabilir. iPhone’larda döngü sayısını da içeren batarya bilgileri iPhone 15 serisiyle sınırlı olduğundan Apple, iPad’lerde de bu sınırlamayı uygulaması şaşırtıcı olmayacak.

Apple’ın iPadOS 17.5 güncellemesini Mayıs ayı içinde yayınlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Apple, pil sağlığı özelliğini iPad'lere getiriyor