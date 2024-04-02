iOS 18 ve iPadOS 18 alacak cihazlar listesi ortaya çıktı

Apple, haziran ayının ikinci haftasında düzenleyeceği WWDC 2024’te iOS 18 ile birlikte iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2 sürümlerini de tanıtacak. Şimdiye kadar hangi cihazların güncelleneceğine dair çokça söylenti çıkmış olsa da yeni gelen bilgiler süreci biraz daha netleştiriyor. Son raporlar iOS 18 alacak iPhone modelleri özelinde bir değişiklik olmadığını gösterirken iPadOS 18 özelinde ise birkaç eski nesil cihaz için desteğin kesilmesi planlanıyor.
iOS 18 alacak iPhone modelleri
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
iPadOS 18 alacak iPad modelleri
- iPad: 2019 ve sonrası
- iPad mini: 2019 ve sonrası
- iPad Air: 2019 ve sonrası
- iPad Pro 2018 ve sonrası
Geçtiğimiz aylarda iPadOS 18 ile sürpriz bir şekilde bazı iPad modelleri için desteğin kesileceği ve güncellemenin verilmeyeceği gündeme gelmişti. Bu ilk söylentiler çok güven vermiyor olsa da kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler bu iddiaları doğruluyor. Buna göre 6. nesil iPad, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro ve birinci nesil 10.5 inç iPad Pro'nun gerçekten de iPadOS 18 güncellemesini almayacak.
Bunun dışında iPadOS 18, iPadOS 17 ile aynı cihazlarla uyumlu olacak. Buna ilk kez 2019'da tanıtılan ve A10 Fusion çipiyle gelen 7. nesil iPad de dahil. Bu durum aslıdan biraz garip. Birinci nesil 10.5 inç iPad Pro ve 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, A10X Fusion işlemciden güç alırken iPadOS 18'e güncellenmeyecekleri söyleniyor. Ancak 7. nesil iPad’in A10 Fusion’a sahip olmasına rağmen güncellemeyi alacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...