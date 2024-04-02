iOS 18 ve iPadOS 18 alacak cihazlar listesi ortaya çıktı

Apple, haziran ayının ikinci haftasında düzenleyeceği WWDC 2024’te iOS 18 ile birlikte iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2 sürümlerini de tanıtacak. Şimdiye kadar hangi cihazların güncelleneceğine dair çokça söylenti çıkmış olsa da yeni gelen bilgiler süreci biraz daha netleştiriyor. Son raporlar iOS 18 alacak iPhone modelleri özelinde bir değişiklik olmadığını gösterirken iPadOS 18 özelinde ise birkaç eski nesil cihaz için desteğin kesilmesi planlanıyor.

iOS 18 alacak iPhone modelleri

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iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPadOS 18 alacak iPad modelleri

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iPad: 2019 ve sonrası

iPad mini: 2019 ve sonrası

iPad Air: 2019 ve sonrası

iPad Pro 2018 ve sonrası

Geçtiğimiz aylarda iPadOS 18 ile sürpriz bir şekilde bazı iPad modelleri için desteğin kesileceği ve güncellemenin verilmeyeceği gündeme gelmişti. Bu ilk söylentiler çok güven vermiyor olsa da kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler bu iddiaları doğruluyor. Buna göre 6. nesil iPad, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro ve birinci nesil 10.5 inç iPad Pro'nun gerçekten de iPadOS 18 güncellemesini almayacak.

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Bunun dışında iPadOS 18, iPadOS 17 ile aynı cihazlarla uyumlu olacak. Buna ilk kez 2019'da tanıtılan ve A10 Fusion çipiyle gelen 7. nesil iPad de dahil. Bu durum aslıdan biraz garip. Birinci nesil 10.5 inç iPad Pro ve 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, A10X Fusion işlemciden güç alırken iPadOS 18'e güncellenmeyecekleri söyleniyor. Ancak 7. nesil iPad’in A10 Fusion’a sahip olmasına rağmen güncellemeyi alacağı söyleniyor.

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iOS 18 ve iPadOS 18 alacak cihazlar listesi ortaya çıktı