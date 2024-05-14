Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni M2 çipli iPad Air ve M4 iPad Pro modelleri pil sağlığı özelliğiyle geliyor. iPhone 15 modelleriyle sınırlı olan döngü sayısı ve %80 şarj sınırı seçeneğini içeren pil sağlığı menüsü iPad’lere gelmiş oldu. Ancak, iOS 17.5 ile birlikte yayınlanan iPadOS 17.5 güncellemesi bu özelliği tüm iPad’lere getirmiyor; şimdilik 2024 iPad modelleriyle sınırlı.

Yeni iPad Pro ve Air'da pil ömrü değişmedi 6 gün önce eklendi

Döngü sayısı, %80 şarj sınırı koyma ve fazlası

Yeni iPad'lerde Ayarlar - Pil menüsü altında Pil Sağlığı gösteriliyor. Batarya sağlığı ve maksimum kapasite dışında iPhone 15 modellerinde olduğu gibi döngü sayısı görülebiliyor, şarj %80 ile sınırlandırılabiliyor. Ayrıca pilin ne zaman üretildiği ve ilk kez ne zaman kullanıldığına dair detaylar da görülebiliyor.

Daha önce iPadOS 17.5 beta sürümde pil sağlığı menüsünün iPad’lere geleceği ortaya çıkmıştı. Döngü sayısı, şarjı sınırlama gibi faydalı pil özellikleri M4 çipli iPad Pro ve M2 işlemcili iPad Air’ın Ayarlar menüsünde çıkıyor. Apple, bu özelliği yeni iPad’lere özel kılabilir. Çünkü aynı pil sağlığı menüsü iPhone 15 serisine açık, eski iPhone’larda çıkmıyor.

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2024 iPad Pro ve Air, yeni pil sağlığı özelliğiyle geliyor