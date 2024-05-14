2024 iPad Pro ve Air, yeni pil sağlığı özelliğiyle geliyor

Döngü sayısı, %80 şarj sınırı koyma ve fazlası
Yeni iPad'lerde Ayarlar - Pil menüsü altında Pil Sağlığı gösteriliyor. Batarya sağlığı ve maksimum kapasite dışında iPhone 15 modellerinde olduğu gibi döngü sayısı görülebiliyor, şarj %80 ile sınırlandırılabiliyor. Ayrıca pilin ne zaman üretildiği ve ilk kez ne zaman kullanıldığına dair detaylar da görülebiliyor.
Daha önce iPadOS 17.5 beta sürümde pil sağlığı menüsünün iPad’lere geleceği ortaya çıkmıştı. Döngü sayısı, şarjı sınırlama gibi faydalı pil özellikleri M4 çipli iPad Pro ve M2 işlemcili iPad Air’ın Ayarlar menüsünde çıkıyor. Apple, bu özelliği yeni iPad’lere özel kılabilir. Çünkü aynı pil sağlığı menüsü iPhone 15 serisine açık, eski iPhone’larda çıkmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.