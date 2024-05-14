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    Anlık Bildirim

    2024 iPad Pro ve Air, yeni pil sağlığı özelliğiyle geliyor

    Apple, 13 Mayıs'ta iOS 17.5 ile birlikte iPadOS 17.5 güncellemesini yayınladı. Yeni iPadOS sürümü pil sağlığı özelliğini getiriyor ancak şu an 2024 iPad'lerle sınırlı.
    2024 ipad pro & air pil sağlığı menüsü Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni M2 çipli iPad Air ve M4 iPad Pro modelleri pil sağlığı özelliğiyle geliyor. iPhone 15 modelleriyle sınırlı olan döngü sayısı ve %80 şarj sınırı seçeneğini içeren pil sağlığı menüsü iPad’lere gelmiş oldu. Ancak, iOS 17.5 ile birlikte yayınlanan iPadOS 17.5 güncellemesi bu özelliği tüm iPad’lere getirmiyor; şimdilik 2024 iPad modelleriyle sınırlı.

    Döngü sayısı, %80 şarj sınırı koyma ve fazlası

    Yeni iPad'lerde Ayarlar - Pil menüsü altında Pil Sağlığı gösteriliyor. Batarya sağlığı ve maksimum kapasite dışında iPhone 15 modellerinde olduğu gibi döngü sayısı görülebiliyor, şarj %80 ile sınırlandırılabiliyor. Ayrıca pilin ne zaman üretildiği ve ilk kez ne zaman kullanıldığına dair detaylar da görülebiliyor.

    Daha önce iPadOS 17.5 beta sürümde pil sağlığı menüsünün iPad’lere geleceği ortaya çıkmıştı. Döngü sayısı, şarjı sınırlama gibi faydalı pil özellikleri M4 çipli iPad Pro ve M2 işlemcili iPad Air’ın Ayarlar menüsünde çıkıyor. Apple, bu özelliği yeni iPad’lere özel kılabilir. Çünkü aynı pil sağlığı menüsü iPhone 15 serisine açık, eski iPhone’larda çıkmıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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