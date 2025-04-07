Redmi Buds 7S şık tasarımı ve kişiselleştirilmiş ses teknolojisiyle piyasaya çıkıyor

Redmi, kablosuz kulaklık serisine yeni bir model daha ekledi: Buds 7S. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan bu yeni kulaklık, ses kalitesi ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor. Tasarımıyla kulağa tam oturuyor ve yarı açık yapısıyla konforlu bir kullanım sunuyor.

Yeni Buds 7S, çift sürücülü bir sistemle geliyor. 12.4 mm titanyum kaplı dinamik sürücü ile 5.5 mm’lik seramik piezo birimi bir arada çalışıyor. Bu da hem güçlü bas hem de net tiz sesler anlamına geliyor. Beş farklı EQ seçeneğiyle ses deneyimi kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca SoundID teknolojisi sayesinde kullanıcıların duyma alışkanlıklarına özel ayarlamalar yapılabiliyor.

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Kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Ortama göre otomatik ayarlanabilen bu sistem, derin ve dengeli olmak üzere iki farklı mod sunuyor. Çift mikrofonlu yapı, rüzgarlı havalarda bile net görüşmeler yapılmasına olanak tanıyor.

Buds 7S, 6.5 saate kadar kesintisiz kullanım süresi sunarken, şarj kutusuyla bu süre toplamda 32 saate çıkıyor. Hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakikada 2 saatlik kullanım sağlanabiliyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilmesi, hızlı eşleşme ve dokunmatik kontrol gibi özellikler de mevcut.

Yeni modelin ön sipariş fiyatı yaklaşık 30 dolar olarak belirlenmiş durumda. Redmi Buds 7S’in yakın zamanda genel satışa çıkması bekleniyor.

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Redmi Buds 7S şık tasarımı ve önemli özellikleriyle geliyor