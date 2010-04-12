Apple, "Rate On Delete" özelliğini iPhone işletim sisteminden kaldırıyor

Apple'ın iPhone işletim sisteminin 2.2 versiyonunda eklediği "rate on delete" özelliği yani bir uygulamayı kaldırırken derecelendirme sistemi, artık tarihe karışıyor. Apple'ın yaptığı açıklamada bu derecelendirme uygulaması büyük oranda indirdikleri uygulamadan memnun kalmayan kullanıcılar tarafından kullanıldığı ve bazı uygulamaların bu nedenle düşük yıldızlı derecelendirmelere sahip olduğu belirtildi. Uygulama geliştiricilerinin bu durumdan şikayetçi olması üzerine alınan kararla "Rate On Delete" özelliği, iPhone 4.0 işletim sistemi ile kaldırılacak.

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