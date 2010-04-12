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Apple, "Rate On Delete" özelliğini iPhone işletim sisteminden kaldırıyor

Apple, "Rate On Delete" özelliğini iPhone işletim sisteminden kaldırıyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın iPhone işletim sisteminin 2.2 versiyonunda eklediği "rate on delete" özelliği yani bir uygulamayı kaldırırken derecelendirme sistemi, artık tarihe karışıyor. Apple'ın yaptığı açıklamada bu derecelendirme uygulaması büyük oranda indirdikleri uygulamadan memnun kalmayan kullanıcılar tarafından kullanıldığı ve bazı uygulamaların bu nedenle düşük yıldızlı derecelendirmelere sahip olduğu belirtildi. Uygulama geliştiricilerinin bu durumdan şikayetçi olması üzerine alınan kararla "Rate On Delete" özelliği, iPhone 4.0 işletim sistemi ile kaldırılacak.

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***CoNDoR*** 9 yıl
Valla sevindim bunun kaldırılmasına. Programı indiripte çalıştırmayı kullanmayı beceremeyen tiplerin direkt 1 yıldız vermesinden kurtulmuş oluruz böylece yazılımlar hakettiği rate'i alır. Kimisi de 3Gs içindir kesinlikle 3G'ye yüklemeyin falan tarzı şeyleri 3G'ye yükleyip 1 yıldız verirler falan.. OS 4.0'ı merakla bekliyorum
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realbrutal 9 yıl
her uygulama kaldırma sırasında rate soruyordu çok gıcık olmaya başlamıştım.
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