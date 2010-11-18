Apple, Safari 5.0.3'ü yayınladı

Apple, en çok kullanılan 4.internet tarayıcısı durumundaki Safari 5'in, 5.0.3 sürüm numaralı yeni versiyonunu kullanıma sundu. Mac OS X Snow Leopard ve Leopard ile Windows 7, Vista, ve XP kullanıcılarına yönelik yayınlanan Safari 5.0.3 güncellemesi, internet tarayıcısı için çeşitli iyileştirmeler ve düzeltmeleri bünyesinde barındırıyor.

Apple'ın açıklamasına göre; uyumluluk, kullanılabilirlik, ulaşılabilirlik, ve güvenlik iyileştirmelerine sahip olan güncellemenin öne çıkan iyileştirmeleri şunlar;

Adres çubuğunda daha hassas Top Hit sonuçları

Top sitelerde daha hassas sonuçlar

Daha güvenilir açılır pencere engelleyicisi

Flash 10.1 eklentisiyle çalışan içeriğin, internet sayfasının içeriğiyle çakışmasına neden olan sorunun giderilmesi

VoiceOver aracılığıyla kullanımda kararlılığın arttırılması

Arama ve www.netflix.com ile www.facebook.com'daki yazı giriş alanlarındaki kararlılığın arttırılması

Mac kullanıcıları Software Update, PC kullanıcıları ise Apple Software Update yazılımı ile güncellemeyi bilgisayarlarına yükleyebilirler.