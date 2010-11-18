Apple, Safari 5.0.3'ü yayınladı

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Apple, en çok kullanılan 4.internet tarayıcısı durumundaki Safari 5'in, 5.0.3 sürüm numaralı yeni versiyonunu kullanıma sundu. Mac OS X Snow Leopard ve Leopard ile Windows 7, Vista, ve XP kullanıcılarına yönelik yayınlanan Safari 5.0.3 güncellemesi, internet tarayıcısı için çeşitli iyileştirmeler ve düzeltmeleri bünyesinde barındırıyor.
Apple'ın açıklamasına göre; uyumluluk, kullanılabilirlik, ulaşılabilirlik, ve güvenlik iyileştirmelerine sahip olan güncellemenin öne çıkan iyileştirmeleri şunlar;
- Adres çubuğunda daha hassas Top Hit sonuçları
- Top sitelerde daha hassas sonuçlar
- Daha güvenilir açılır pencere engelleyicisi
- Flash 10.1 eklentisiyle çalışan içeriğin, internet sayfasının içeriğiyle çakışmasına neden olan sorunun giderilmesi
- VoiceOver aracılığıyla kullanımda kararlılığın arttırılması
- Arama ve www.netflix.com ile www.facebook.com'daki yazı giriş alanlarındaki kararlılığın arttırılması
Mac kullanıcıları Software Update, PC kullanıcıları ise Apple Software Update yazılımı ile güncellemeyi bilgisayarlarına yükleyebilirler.
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Bu beni oldusuyodu resmen www. koymak zorunda kaliyodum