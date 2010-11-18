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Apple, Safari 5.0.3'ü yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
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6
Tarayıcılar
Shady
Haber Editörü
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Apple, en çok kullanılan 4.internet tarayıcısı durumundaki Safari 5'in, 5.0.3 sürüm numaralı yeni versiyonunu kullanıma sundu. Mac OS X Snow Leopard ve Leopard ile Windows 7, Vista, ve XP kullanıcılarına yönelik yayınlanan Safari 5.0.3 güncellemesi, internet tarayıcısı için çeşitli iyileştirmeler ve düzeltmeleri bünyesinde barındırıyor.

Apple'ın açıklamasına göre; uyumluluk, kullanılabilirlik, ulaşılabilirlik, ve güvenlik iyileştirmelerine sahip olan güncellemenin öne çıkan iyileştirmeleri şunlar;

  • Adres çubuğunda daha hassas Top Hit sonuçları
  • Top sitelerde daha hassas sonuçlar
  • Daha güvenilir açılır pencere engelleyicisi
  • Flash 10.1 eklentisiyle çalışan içeriğin, internet sayfasının içeriğiyle çakışmasına neden olan sorunun giderilmesi
  • VoiceOver aracılığıyla kullanımda kararlılığın arttırılması
  • Arama ve www.netflix.com ile www.facebook.com'daki yazı giriş alanlarındaki kararlılığın arttırılması

Mac kullanıcıları Software Update, PC kullanıcıları ise Apple Software Update yazılımı ile güncellemeyi bilgisayarlarına yükleyebilirler.


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Batuist 9 yıl
mac platformu için iyi bir seçenek olsada PC için değil... ama mac platformunda internet hızı ciddi derecede pclere göre hızlı..
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Kuray 9 yıl
Adres çubuğunda daha hassas Top Hit sonuçları

Bu beni oldusuyodu resmen www. koymak zorunda kaliyodum
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getta 9 yıl
Safari'yi özel işlerim için çok rahat bir şekilde kullanıyorum.

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ahmetzia 9 yıl
İphona yuklıyek mı?
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