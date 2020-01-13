Apple, Servisler bölümü ile ilgili detaylar paylaştı

Telefon satışlarında son yıllarda önemli bir düşüş yaşayan Apple buna rağmen Servisler bölümünde adeta patlama yapıyor. Apple News+, Apple TV+, Apple Arcade, Apple MUsic, App Store gibi yazılım hizmetlerini barındıran Servisler bölümü geçen yıl rekor kırdı.

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Yeni yıldız Servisler bölümü

Firma tarafından paylaşılan verilere göre App Store mağazası bugüne kadar geliştiricilere 155 milyar dolar kar payı verdi. Sadece 40 milyar dolarlık kazanç geçen yıl elde edildi. Geçen yıl Noel haftasında 1.42 milyar dolar gelir dağıtılırken, 2020 yılının ilk gününde de 386 milyon dolar elde edildi.

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Apple sayesinde popülerlik kazanan Podcast yayınları 155 ülkede 800 bin içeriğe ulaşmış durumda. Apple News standart haber uygulaması ise 100 milyondan fazla kullanıcı elde etti. Apple News+ abonelik sistemi de kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Bunlar haricinde Apple Arcade mobil oyun abonelik servisi, Apple Card ve Apple Pay ödeme sistemleri ile hepsinin temelindeki iCloud bulut servisleri bölüme katkı yapmaya devam ediyor. 2020 yılında tüm yazılım hizmetlerinden Apple'ın toplamda 50 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmeyi planladığı ifade ediliyor. Bu bakımdan içerik servislerinin yeni yapımlar ve oyunlarla güçlendirilmesi bekleniyor.

https://www.apple.com/newsroom/2020/01/apple-rings-in-new-era-of-services-following-landmark-year/

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