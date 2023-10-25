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    Apple servislerine yurt dışında zam yapıldı

    Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, kendi platforumuna ait olan Apple Arcade, Apple TV+ ve Apple One için yurt dışında zam yaptığını kullanıcılarına yaptığı açıklama ile duyurdu.

    Apple servislerine yurt dışında zam geldi Türkiye'de zam gelir mi Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, Apple Arcade, Apple TV+ ve Apple One için yurt dışında zam yaptığını kullanıcılarına duyurdu.

    Sadece belirli ülkeleri kapsayan yeni zam sonrasında dizi ve film odaklı Apple TV+ servisi aylık 6,99 dolardan 9,99 dolara, oyun odaklı Apple Arcade servisi aylık 4,99 dolardan 6,99 dolara, haber odaklı Apple News+ servisi ise aylık 9,99 dolardan aylık 12,99 dolara yükseltildi.

    Bu servislerden sadece Apple Arcade Türkiye’de yer alıyor.

    Apple Arcade için kullanıcılara 1 aylık ücretsiz deneme süresi sunuluyor ve daha sonrası için Türkiye’de her ay 34,99 TL ödenmesi gerekiyor. Kişilerin tek tek her oyuna değil aylık abonelik ile tüm oyun kataloğuna erişim sağlayabiliyor. Bir cihazda bıraktığınız oyunu başka bir cihazda devam ettirmenize imkan tanıyan Apple Arcade'de reklam bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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