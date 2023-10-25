Apple servislerine yurt dışında zam yapıldı

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Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, Apple Arcade, Apple TV+ ve Apple One için yurt dışında zam yaptığını kullanıcılarına duyurdu.

Sadece belirli ülkeleri kapsayan yeni zam sonrasında dizi ve film odaklı Apple TV+ servisi aylık 6,99 dolardan 9,99 dolara, oyun odaklı Apple Arcade servisi aylık 4,99 dolardan 6,99 dolara, haber odaklı Apple News+ servisi ise aylık 9,99 dolardan aylık 12,99 dolara yükseltildi.

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Bu servislerden sadece Apple Arcade Türkiye’de yer alıyor.

Apple Arcade için kullanıcılara 1 aylık ücretsiz deneme süresi sunuluyor ve daha sonrası için Türkiye’de her ay 34,99 TL ödenmesi gerekiyor. Kişilerin tek tek her oyuna değil aylık abonelik ile tüm oyun kataloğuna erişim sağlayabiliyor. Bir cihazda bıraktığınız oyunu başka bir cihazda devam ettirmenize imkan tanıyan Apple Arcade'de reklam bulunmuyor.

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Apple servislerine yurt dışında zam geldi Türkiye'de zam gelir mi