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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda etmeye hazırlanan Apple'a Intel'den destek

    Apple tarihi için bir devrim olarak nitelendirilen Intel tabanlı işlemcilerden ARM mimarisinin baz alındığı Apple Silicon'a geçiş süreci için Intel tarafından hiç de beklenmeyen açıklamalar geldi.
    53 dk. (Son Güncelleme: 30 dk.)
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    İşlemci
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda etmeye hazırlanan Apple'a Intel'den destek
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    Takvim yaprakları 2006 senesini gösterdiğinde, PowerPC işlemcilerden Intel işlemcilere geçiş yapan ve o gün bugündür tüm Mac bilgisayarlarında Intel işlemcilere yer veren Apple, aradan geçen 14 yılın ardından WWDC20'de üçüncü kez işlemci değiştirdiğini duyurdu.

    iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvsOS 14 ve macOS 11 işletim sistemlerinin lanse edilmesinin ardından Apple CEO'su Tim Cook tekrar sahneye çıktı ve “Mac için tarihi bir gün” sözleri ile Mac bilgisayarlar için ARM tabanlı Apple işlemcilere geçişin ilk duyurusunu gerçekleştirdi. 

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    Bu gelişmenin ardınan gözler Intel tarafına çevrilirken, bir Intel sözcüsünden gelen açıklamalarsa sektörde şaşkınlık yarattı.

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    Intel-Apple işbirliği sorunsuz bir şekilde devam edecek

    Bir Intel sözcüsü AppleInsider'a yaptığı açıklamalarda, "Apple, birçok iş kolunda Intel'in bir iş ortağı ve biz onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Intel işlemcilerin geliştiriciler için hala en iyi seçenek olduğunu savunan sözcü sözlerine şu şekilde devam etti: "Intel, en gelişmiş bilgisayar deneyimi sunabilmek için çok çeşitli teknolojiler geliştirmeye odaklanmış durumda. Intel işlemcilerle güçlendirilen tüm bilgisayarların, ilerleyen dönemlerde en yeni Tiger Lake mobil platformumuzun kullanıldığı bilgisayarlarda olacağı gibi kullanıcılara kendi alanlarında en iyi deneyimi yaşattığına inanıyoruz. Intel tabanlı işlemciler geliştiriciler için hem bugünün hem de geleceğin en özgür platformudur."

    Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda etmeye hazırlanan Apple'a Intel'den destek
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    ARM işlemcili ilk Mac bu yılın sonunda duyurulacak

    Apple CEO'su Tim Cook, WWDC20'de ARM tabanlı ilk Mac'in bu yılın sonlarına doğru duyurulacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de tüm Mac bilgisayarlarda Intel -> ARM geçişinin tamamlanacağını açıkladı. 



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    javaprof (orhan yılmaz) 16 dk.
    Özgür platformmuş armı her şirket kullanabiliyor ama x86 yı bir siz bir de amd kullanabiliyor.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 19 dk.
    " Intel tabanlı işlemciler geliştiriciler için hem bugünün hem de geleceğin en özgür platformudur."

    Keşke okadar özgür olmasaydı, yamaya yamaya bi türlü kapatamadılar.
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