Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda etmeye hazırlanan Apple'a Intel'den destek

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Takvim yaprakları 2006 senesini gösterdiğinde, PowerPC işlemcilerden Intel işlemcilere geçiş yapan ve o gün bugündür tüm Mac bilgisayarlarında Intel işlemcilere yer veren Apple, aradan geçen 14 yılın ardından WWDC20'de üçüncü kez işlemci değiştirdiğini duyurdu.

iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvsOS 14 ve macOS 11 işletim sistemlerinin lanse edilmesinin ardından Apple CEO'su Tim Cook tekrar sahneye çıktı ve “Mac için tarihi bir gün” sözleri ile Mac bilgisayarlar için ARM tabanlı Apple işlemcilere geçişin ilk duyurusunu gerçekleştirdi.

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Bu gelişmenin ardınan gözler Intel tarafına çevrilirken, bir Intel sözcüsünden gelen açıklamalarsa sektörde şaşkınlık yarattı.

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Intel-Apple işbirliği sorunsuz bir şekilde devam edecek

Bir Intel sözcüsü AppleInsider'a yaptığı açıklamalarda, "Apple, birçok iş kolunda Intel'in bir iş ortağı ve biz onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Intel işlemcilerin geliştiriciler için hala en iyi seçenek olduğunu savunan sözcü sözlerine şu şekilde devam etti: "Intel, en gelişmiş bilgisayar deneyimi sunabilmek için çok çeşitli teknolojiler geliştirmeye odaklanmış durumda. Intel işlemcilerle güçlendirilen tüm bilgisayarların, ilerleyen dönemlerde en yeni Tiger Lake mobil platformumuzun kullanıldığı bilgisayarlarda olacağı gibi kullanıcılara kendi alanlarında en iyi deneyimi yaşattığına inanıyoruz. Intel tabanlı işlemciler geliştiriciler için hem bugünün hem de geleceğin en özgür platformudur."

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ARM işlemcili ilk Mac bu yılın sonunda duyurulacak

Apple CEO'su Tim Cook, WWDC20'de ARM tabanlı ilk Mac'in bu yılın sonlarına doğru duyurulacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de tüm Mac bilgisayarlarda Intel -> ARM geçişinin tamamlanacağını açıkladı.

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