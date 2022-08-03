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Apple geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürdüğü Studio Display ürününde hoparlör sorunu yaşanabileceğini kabul etti. Monitörü satın alan müşteriler ani ses kesintisi, yüksek hızda ses çalma ve bozuk ses kalitesi gibi can sıkıcı sorunlardan bahsediyor.

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Apple durumu yetkili servis merkezlerine iletti. Şirket sorun yaşayan müşterilerin Studio Display'in fişini çekmesini, monitöre bağlı tüm aksesuar ve cihazları çıkarmasını, on saniye beklemesini ve ardından Studio Display'i tekrar prize takması gerektiğini söylüyor.

Sorun yazılımsal

Cupertinolu teknoloji devi bunun donanımsal bir sorun olmadığını belirtti. Yani gelecekteki bir iOS güncellemesi ile düzeltilebilecek. Ancak ilgili yamanın ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Studio Display'in ülkemizde 33.599 TL başlangıç fiyatı ile satıldığını hatırlatalım.

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Apple Studio Display'de hoparlör sorunu ortaya çıktı