iPhone 14, daha hızlı Apple A15 Bionic işlemciye sahip olacak

Yeni bir sızıntı, iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in iPhone 13'te bulunandan daha hızlı A15 Bionic çipe sahip olacağını iddia ediyor.

iPhone 14 serisi nasıl olacak? 6 gün önce eklendi

Apple’ın iPhone 14 Pro modellerinde A16 Bionic çipi kullanacağını, iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinde iPhone 13’teki işlemciyi kullanacağını Mart ayında Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan duymuştuk. Bloomberg’den Mark Gurman da Nisan ayında düz iPhone 14 modellerinde geçen yılki A15 işlemcinin kullanılacağı konusunda hemfikirdi. O zamandan bu yana birçok kaynak tarafından da dile getirildi. Apple, bugüne kadar tüm en yeni iPhone’ları aynı çiple donattı; iPhone 14 serisiyle ilk kez farklı bir strateji izliyor.

Aynı işlemciyle iPhone 13'ten daha hızlı olacak

ShrimpApplePro’ya göre, iPhone 14 ve 14 Max, eski donanıma sahip olmasına karşın iPhone 13 serisine göre daha iyi bir performans sergileyecek. Peki, aynı işlemciyle genel performansta artış nasıl sağlanacak? Yeni hücresel modem ve yeni iç tasarımla birlikte başka değişikliklerden kaynaklı hız konusunda artış olacağı düşünülüyor.

Bellek tarafında iyileştirme söz konusu. Tüm iPhone 14 modelleri 6GB RAM kullanacak; iPhone 13’ten 2GB daha fazla belleğe sahip olmuş olacaklar. iPhone 14’ün yeni, daha verimli modeminin fiziksel olarak daha küçük olması, daha az güç tüketmesi ve daha yüksek düzeyde performans sunması bekleniyor.

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Gurman’a göre Apple, Pro serisini öne çıkarmak için böyle bir sınırlama getirmedi; devam eden çip sıkıntısı şirketin bu kararı almasında büyük rol oynadı. Apple, ilk kez Pro ve Pro olmayan modellerde işlemci ayrımına gidecek.

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iPhone 14, daha hızlı Apple A15 Bionic çipe sahip olacak