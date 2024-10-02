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    Beklenen iPhone SE 4, 2025’in başlarında gelecek: İşte beklenen özellikleri

    Apple Intelligence özelliklerine sahip iPhone SE 4 modeliyle birlikte yeni ipad air ve daha fazlasının 'gelecek yılın başlarında' piyasaya sürüleceği bildirildi.
    Beklenen iPhone SE 4, 2025’in başlarında gelecek Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Apple, 2025’in ilk aylarında önemli bir lansmana hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman’ın haberine göre, şirket yeni nesil iPhone SE 4, güncellenmiş iPad Air modelleri ve Magic Keyboard’un geliştirilmiş versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

    iPhone SE 4 yakında geliyor

    Gurman'ın iddialarına göre, yeni iPhone SE 4, iPhone 14'e benzer bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu da kenardan kenara uzanan bir ekran ve üst kısmında bir çentik olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, mevcut iPhone SE'nin aksine bu modelde Touch ID yerine Face ID teknolojisinin kullanılması bekleniyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise Apple Intelligence desteği olacak. Bu özellik, şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve yeni iPhone 16 modellerinde mevcut.

    Son raporlara göre iPhone SE 4, 6.1 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Performans açısından, iPhone SE 4'ün geçtiğimiz ay iPhone 16 serisinde piyasaya sürülen A18 çip tarafından destekleneceği söyleniyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası, Eylem düğmesi, 5G modem, 48 MP ana kamera ve 8GB RAM kapasitesinin cihazda bulunması bekleniyor.

    iPad Air güncelleniyor

    Beklenen iPhone SE 4, 2025’in başlarında gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın, iPad Air serisinde de yeniliklere gitmeye hazırlandığı belirtiliyor. Gurman, yeni iPad Air modellerinin “içsel iyileştirmeler” barındıracağını söylese de, bu konuda ayrıntı vermekten kaçındı. Ancak, bu güncellemelerin performans ve verimlilik odaklı olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, 11 inç ve 13 inç iPad Air modelleri için yeni bir Magic Keyboard tanıtılması bekleniyor. Bu klavyede, iPad Pro için sunulan en yeni özelliklerin bazıları yer alacak. Magic Keyboard’un, iPad’i dizüstü bilgisayar gibi kullanmayı daha da kolaylaştıran işlevsellik sunacağı belirtiliyor.

    Apple, genellikle iPhone SE ve iPad Air modellerini yılın ilk yarısında tanıttığı için, bu cihazların Mart veya Nisan 2025’te duyurulması muhtemel. Lansmanın sanal bir etkinlikle mi yoksa basın bülteniyle mi gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil. Son olarak, iPhone SE’nin en son Mart 2022’de, iPad Air’in ise geçtiğimiz Mayıs ayında M2 çip ve 13 inçlik ilk modelle güncellendiğini hatırlatmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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