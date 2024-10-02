Beklenen iPhone SE 4, 2025’in başlarında gelecek: İşte beklenen özellikleri

iPhone SE 4 yakında geliyor
Gurman'ın iddialarına göre, yeni iPhone SE 4, iPhone 14'e benzer bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu da kenardan kenara uzanan bir ekran ve üst kısmında bir çentik olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, mevcut iPhone SE'nin aksine bu modelde Touch ID yerine Face ID teknolojisinin kullanılması bekleniyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise Apple Intelligence desteği olacak. Bu özellik, şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve yeni iPhone 16 modellerinde mevcut.
Son raporlara göre iPhone SE 4, 6.1 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Performans açısından, iPhone SE 4'ün geçtiğimiz ay iPhone 16 serisinde piyasaya sürülen A18 çip tarafından destekleneceği söyleniyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası, Eylem düğmesi, 5G modem, 48 MP ana kamera ve 8GB RAM kapasitesinin cihazda bulunması bekleniyor.
iPad Air güncelleniyor
Apple, genellikle iPhone SE ve iPad Air modellerini yılın ilk yarısında tanıttığı için, bu cihazların Mart veya Nisan 2025’te duyurulması muhtemel. Lansmanın sanal bir etkinlikle mi yoksa basın bülteniyle mi gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil. Son olarak, iPhone SE’nin en son Mart 2022’de, iPad Air’in ise geçtiğimiz Mayıs ayında M2 çip ve 13 inçlik ilk modelle güncellendiğini hatırlatmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.