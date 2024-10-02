Beklenen iPhone SE 4, 2025’in başlarında gelecek: İşte beklenen özellikleri

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Apple, 2025’in ilk aylarında önemli bir lansmana hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman’ın haberine göre, şirket yeni nesil iPhone SE 4, güncellenmiş iPad Air modelleri ve Magic Keyboard’un geliştirilmiş versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

iPhone SE 4 yakında geliyor

Gurman'ın iddialarına göre, yeni iPhone SE 4, iPhone 14'e benzer bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu da kenardan kenara uzanan bir ekran ve üst kısmında bir çentik olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, mevcut iPhone SE'nin aksine bu modelde Touch ID yerine Face ID teknolojisinin kullanılması bekleniyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise Apple Intelligence desteği olacak. Bu özellik, şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve yeni iPhone 16 modellerinde mevcut.

Son raporlara göre iPhone SE 4, 6.1 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Performans açısından, iPhone SE 4'ün geçtiğimiz ay iPhone 16 serisinde piyasaya sürülen A18 çip tarafından destekleneceği söyleniyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası, Eylem düğmesi, 5G modem, 48 MP ana kamera ve 8GB RAM kapasitesinin cihazda bulunması bekleniyor.

iPad Air güncelleniyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın, iPad Air serisinde de yeniliklere gitmeye hazırlandığı belirtiliyor. Gurman, yeni iPad Air modellerinin “içsel iyileştirmeler” barındıracağını söylese de, bu konuda ayrıntı vermekten kaçındı. Ancak, bu güncellemelerin performans ve verimlilik odaklı olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, 11 inç ve 13 inç iPad Air modelleri için yeni bir Magic Keyboard tanıtılması bekleniyor. Bu klavyede, iPad Pro için sunulan en yeni özelliklerin bazıları yer alacak. Magic Keyboard’un, iPad’i dizüstü bilgisayar gibi kullanmayı daha da kolaylaştıran işlevsellik sunacağı belirtiliyor.

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Apple, genellikle iPhone SE ve iPad Air modellerini yılın ilk yarısında tanıttığı için, bu cihazların Mart veya Nisan 2025’te duyurulması muhtemel. Lansmanın sanal bir etkinlikle mi yoksa basın bülteniyle mi gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil. Son olarak, iPhone SE’nin en son Mart 2022’de, iPad Air’in ise geçtiğimiz Mayıs ayında M2 çip ve 13 inçlik ilk modelle güncellendiğini hatırlatmakta fayda var.

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Beklenen iPhone SE 4, 2025’in başlarında gelecek